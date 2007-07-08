سفر حج پاداش قهرمانی تیم ملی در جام ملتهای آسیا

به گزارش خبرنگارمهر، سعید حق وردی ضمن اعلام این خبرافزود: به منظور افزایش روحیه بازیکنان تیم ملی درجام ملتهای آسیا که همگام با دیگرافتخارات جوانان ایرانی می تواند مایه خوشحالی، غرور ملی و سربلندی ایران اسلامی را فراهم کند، سازمان قهرمانان ملی ورزش به هریک از ملی پوشان کشورمان سفر زیارتی حج عمره پاداش خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: طی مراسمی که روز 23 دی ماه مصادف با چهارمین سالگرد تاسیس سازمان قهرمانان ملی ورزش با حضورجامعه ورزش و بویژه اهالی فوتبال برگزار خواهد شد، پاداش قهرمانان تیم ملی به آنها اهداء می شود.



حق وردی خاطرنشان کرد: حمایت ازتیم ملی درشرایط حساس کنونی یک وظیفه ملی است و سازمان قهرمانان ملی ورزش ایران به عنوان حامی ورزشکاران و قهرمانان ملی برخود وظیفه می داند که زمینه افتخارآفرینی را برای قهرمانان کشورفراهم کند.