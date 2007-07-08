  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۸:۴۵

سازمان قهرمانان ملی ورزش ایران اعلام کرد :

سفر حج پاداش قهرمانی تیم ملی در جام ملتهای آسیا

سفر حج پاداش قهرمانی تیم ملی در جام ملتهای آسیا

مدیرعامل سازمان قهرمانان ملی ورزش ایران گفت: در صورت قهرمانی تیم ملی فوتبال کشورمان در مسابقات جام ملتهای آسیا، ملی پوشان کشورمان به سفر زیارتی حج عمره اعزام خواهند شد.

به گزارش خبرنگارمهر، سعید حق وردی ضمن اعلام این خبرافزود: به منظور افزایش روحیه بازیکنان تیم ملی درجام ملتهای آسیا که همگام با دیگرافتخارات جوانان ایرانی می تواند مایه خوشحالی، غرور ملی و سربلندی ایران اسلامی را فراهم کند، سازمان قهرمانان ملی ورزش به هریک از ملی پوشان کشورمان سفر زیارتی حج عمره پاداش خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: طی مراسمی که روز 23 دی ماه مصادف با چهارمین سالگرد تاسیس سازمان قهرمانان ملی ورزش با حضورجامعه ورزش و بویژه اهالی فوتبال برگزار خواهد شد، پاداش قهرمانان تیم ملی به آنها اهداء می شود. 

حق وردی خاطرنشان کرد: حمایت ازتیم ملی درشرایط حساس کنونی یک وظیفه ملی است و سازمان قهرمانان ملی ورزش ایران به عنوان حامی ورزشکاران و قهرمانان ملی برخود وظیفه می داند که زمینه افتخارآفرینی را برای قهرمانان کشورفراهم کند.

کد خبر 514350

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها