دریافت ۸۰ اثر در بخش پوشش سر جشنواره مد و لباس فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، سید محمود لاجوردی، دبیر بخش پوشش سر دهمین جشنواره مد و لباس فجر، از دریافت بیش از ۸۰ اثر در این بخش خبر داد و گفت: داوری‌ها این هفته انجام و از ۲۵ بهمن ماه جشنواره فجر آغاز خواهدشد.

وی افزود: جنس پارچه‌های استفاده شده برای طراحی روسری اولین مسئله‌ای بود که با توجه به تحریم و نبود پارچه مناسب، لاجوردی در خصوص آن سخن گفت و عنوان کرد: در جشنواره اولویت اصلی بحث طراحی است و ما خیلی وارد بحث صنعت نمی‌شویم. امسال در صنعت و بازار کشور شاهد پیشرفت زیادی در حوزه بافت پارچه بوده‌ایم اما هنوز نسبت به بسیاری از پارچه‌های خارجی ضعف‌های جدی وجود دارد که علت آن متریال‌های اولیه، بحث دستگاه‌ها و از همه مهم‌تر نیروی انسانی و متخصصی است که باید پارچه را تولید کند؛ البته یک علت پنهان دیگر نیز وجود دارد که مربوط به نوع تقاضای بازار می‌شود.

این‌تولیدکننده شال و روسری کشور ادامه داد: امسال شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ دلار در کشور بودیم اما قیمت روسری افزایش ۱۰۰ درصدی نداشت چرا که تولیدکنندگان پارچه مقداری از کیفیت را کم کرده‌اند تا قیمت را مدیریت کنند و همه این مسائل از دلایل ضعف‌های پارچه‌های داخلی است.

دبیر بخش پوشش سر دهمین جشنواره مد و لباس فجر، جنس پارچه را در داوری آثار دریافتی مؤثر دانست اما تصریح کرد: شاخص‌هایی که در بحث داوری مطرح است هر کدام وزنی دارند؛ ما وزن جنس پارچه را به نسبت بقیه موارد کمتر در نظر گرفتیم به خاطر اینکه طراحان شاید به پارچه‌های مناسب دسترسی نداشته باشند و وزن خلاقیت، طراحی، تطابق رنگ و طرح و … را بالاتر بردیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در این دوره اقتباس هنری شاخص از موضوع جشنواره که شهر کاشان است صورت گرفته یا همانند برخی از آثار در دوره‌های گذشته طراحان صرفاً عکس کاشی را بر روی لباس و اکسسوری‌ها و … چاپ کرده‌اند؟ گفت: امسال هم اقتباس و الهام قوی از موضوع جشنواره در خلق آثار رخ نداده است. علت آن هم این است که عمده طراحان ما وقتی قرار می‌شود از یک موضوع ایده بگیرند به سراغ روح آن اثر هنری نمی‌روند و مستقیم از کاشی یا نمادها استفاده می‌کنند. برای اینکه طرح یک کاشی برای یک روسرییا محصول دیگری مورد استفاده قرار گیرد لازم است تغییراتی در آن حتی در رنگ آن ایجاد شود. یعنی وقتی یک رنگ مناسب کاشی است به این معنی نیست که مناسب روسری هم هست و شاید لازم است تغییراتی در آن ایجاد شود.

لاجوردی با ابراز تأسف از اینکه برخی طراحان این مباحث مهم در طراحی و اقتباس از موضوعات جشنواره را رعایت نمی‌کنند، گفت: البته این مشکل فقط در طراحی روسری وجود ندارد در طراحی سایر لباس‌ها و اکسسوری‌ها و حتی هنرهای بصری و تجسمی نیز وجود دارد. یعنی کمتر در مفهوم و عمق مباحث هنری تفکر می‌شود. نیاز است یک طراح مدت‌ها مطالعه، تحقیق و با طرح مد نظر زندگی کرده باشد و فضای کاری که انجام می‌دهد را بشناسد و در ادامه شناختی از بازار و هنری داشته باشد که می‌خواهد از آن اقتباس کند و بداند که چگونه خواست بازار و هنر را با هم تلفیق و به اثریبرسد که تمام جنبه‌های هنری و صنعتی را در خود داشته باشد.

دبیر بخش پوشش سر دهمین جشنواره مد و لباس فجر همچنین در پاسخ به این سوال که برای رسیدن به چنین مرحله‌ای از طراحی حرفه‌ای چه‌گام‌هایی باید طی شود، گفت: شروع کار باید از دانشگاه‌ها و مراکز علمی باشد. بخشی از مسئله نیز به صنعت ما باز می‌گردد و اینکه اکثر کسانی که در حوزه روسری فعالیت صنعتی انجام می‌دهند هنرمند نیستند و اطلاعات هنری ندارند، تولید کننده و فروشنده خوبی هستند اما هنرمند خوبی نیستند.

این‌فعال عرصه تولید روسری افزود: چون در تولید روسری با نقش و رنگ زیاد ارتباط داریم کسی که کار تولید می‌کند باید با هنرهای این حوزه آشنا باشند از سوی دیگر طراحان ما هم از بازار شناخت کافی را ندارند و مبحثی که می‌تواند به حرفه‎‌ای تر شدن طراحی روسری و پوشش سر کمک کند ارتباط دانشگاه و صنعت و هنرمند و صنعت‌گر است تا مکمل هم شوند و اتفاق جدیدی را رقم بزنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پوشش سر صرفاً روسری (به شکل سنتی آن) است، گفت: لغتی که برای جشنواره استفاده شده لغت پوشش سر است نه صرفاً روسری. اگر پوشش سری ارائه شود که با فرهنگ ما تطابق داشته باشد ما از دریافت آن استقبال می‌کنیم. اکنون در کشورهای اسلامی منطقه خودمان مثل آذربایجان مدل خاصی از روسری استفاده می‌شود و حتی روسری‌ها دکمه و تلق‌هایی دوخته شده دارند؛ یعنی می‌توان شکل‌های جدیدی به روسری هم داد. اگر کسی ایده‌های جدید در این حوزه ارائه کند و توسط بازار هم پذیرفته شود از آن استقبال می‌کنیم. اما چیزی در این دوره به ما ارائه نشده است. البته برای ایجاد تغییرات بزرگ در شکل و طرح‌ها و شکستن چارچوب‌ها غالب ابتدا باید چارچوب‌ها را شناخت. اگر چهارچوب‌ها شناخته و با علم و دقت شکسته شوند طرح‌های جدید می‌توانند موفقیت آمیز باشند.