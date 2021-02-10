پاندمی کووید ۱۹ عامل افزایش مرگ و میر بیماران آلزایمری

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اِوری‌دی هلث، طبق گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها آمریکا، برای بزرگسالان مسن و کسانی که بیماری مزمن مانند بیماری آلزایمر دارند، خطر ابتلاء به نوع شدید بیماری و مرگ ناشی از کووید ۱۹ افزایش می‌یابد.

آمار و ارقام ارائه شده از سوی انجمن آلزایمر نشان می‌دهد که بیش از ۴۱۰۰۰ مرگ بیشتر ناشی از آلزایمر یا زوال عقل در سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاده است، درحالیکه در مقایسه با میانگین مرگ و میر سالانه در طی دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، حدود ۱۶ درصد بیشتر از حد انتظار بوده است.

«دین شرزای»، از دانشگاه لوما لیندا در کالیفرنیا، در این باره می‌گوید: «سونامی کووید ۱۹ باعث ایجاد مجموعه کاملی از عواملی شد که جامعه آلزایمر را به یکی از آسیب پذیرترین گروه‌ها تبدیل کرد.»

در مورد بیماران آلزایمر، این آسیب پذیری نسبت به کووید ۱۹ افزایش می‌یابد چراکه اکثر آنها ۶۵ سال به بالا سن دارند و اغلب دچار بیماری‌های دیگری مانند دیابت، فشار خون بالا، بیماری قلبی و چاقی هستند.

از سوی دیگر، گیجی و سردرگمی ناشی از کاهش حافظه و توانایی‌های شناختی می‌تواند ادامه روند درمان‌های لازم را به چالش بکشاند.