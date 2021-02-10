عفونت های انگلی از روند افزایش سن و بیماری ها پیشگیری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی، طبق یک بررسی جدید از مطالعات موجود، انگلها ممکن است دارای خواص ضدالتهابی باشند که میتوانند به کاهش روند پیری کمک کنند.
طی قرنها تکامل، بدن انسان و محیط پیرامونی آن در راستای بهبود سلامتی و افزایش طول عمر سازگاری یافته است. به عنوان مثال، تاکید بیشتر بر رعایت بهداشت در مقابله با انگلهای بیماری زا مؤثر بوده است.
انگلها و انسانها سابقه طولانی همزیستی دارند. این احتمال وجود دارد که عملکرد ایمنی بدن انسان در رابطه با مکانیسمهای انگلی توسعه یافته باشد.
طبق یک فرضیه قدیمی، این انگلها مانند دوستان قدیمی بدن انسان هستند که به بهبود تحمل و عملکرد بدن کمک میکنند و کاهش آنها منجر به شیوع بیشتر واکنشهای آلرژیک و مشکلات خودایمنی میشود.
این کاهش همچنین ممکن است باعث التهاب زایی شود که با تشدید روند افزایش سن همراه است. التهاب زایی در چندین بیماری مرتبط با سن مانند زوال عقل، سرطان، پوکی استخوان و بیماریهای قلبی نقش دارد.
مطالعه اخیر نشان میدهد که التهاب زایی موجب تسریع بروز علائم کووید ۱۹ هم میشود.
محققان دانشگاه کالج لندن در این مطالعه، گروه خاصی از کرمهای انگل موسوم به کرم روده را مورد بررسی قرار دادند.
دانشمندان کاهش کرمهای روده را با بیماریهای التهابی متعددی مرتبط میدانند که در اوایل زندگی رخ میدهد. این موارد شامل آسم، اگزما، بیماری ام اس، روماتیسم مفصلی، بیماری التهابی روده و دیابت نوع ۱ است.
شواهد موجود تأیید میکند که هر دو عفونتهای طبیعی و عامدانه با کرمهای روده میتوانند با این مشکلات التهابی مبارزه کنند.
محققان همپنین در آزمایش بر روی موشهای آزمایشگاهی دریافتند وجود این کرمهای روده مفید بوده و تا ۱۲ درصد موجب افزایش طول عمر میشود.
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