شاخص عملکرد مسئولان مکتب امام باشد

حجت الاسلام محمد قمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیام‌های امام راحل به مردم اظهار داشت: امام مردم را به شدت باور داشت و به تعبیری یک منزلت حقیقی برای مردم قائل بودند، ایشان اعتقاد داشتند که مردم باید برای خودشان تعیین سرنوشت کنند.

قمی با اشاره به باور اساسی و عمیق امام راحل به مردم ایران، گفت: ریشه این بینش آنجاست که ایشان اساساً انسان را موجودی بزرگ و عظیم القدر می‌دانستند و به طور طبیعی یکی از پیام‌های حضرت امام مردم سالاری و مردم محوری دینی است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی افزود: امام راحل به عنوان یک عارف، شخصیت معنوی و یک عالم دینی حرف حسابشان حرف حساب قرآن و مکتب و توحید و خدا است ولی این بر خلاف همه تصوراتی که در عالم درست شده که یا باید طرف معنویت و دیانت را گرفت یا طرف مردم را، این دوگانه‌های موهون را امام کنار زده بود و خداباوری و مردم سالاری دینی را به بهترین نحو حفظ کرده بود.

وی گفت: اگر مردم آخرت را می‌خواهند باید برای سرنوشت خود تلاش کنند و بر خیزند و به این واسطه دنیایشان را هم آباد کنند، و امام این دو گانه موهون که یا دنیا یا آخرت را شکست و این موضوع نخ تسبیح مکتب امام شد به این معنا که دنیا به آخرت پیوند دارد و هم نمی‌شود قید آبادی دنیا را زد و هم نمی‌شود فقط به دنیا فکر کرد و آخرت را ندید، چرا که هر دو این موارد به یکدیگر پیوند شده اند.

قمی افزود: امام راحل انگیزه برای حرکت و پیشرفت در مردم ایجاد کرد و پیام امام به مردم این بود که ایستادگی و قیام برای خدا را به عالم نشان دهند، لذا حرف متمایز امام قیام برای خدا بود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در خصوص مشکلات کشور و ایراداتی که وارد است عنوان داشت: حتماً اشکالات بزرگی در کار مسئولین است و از مکتب امام فاصله زیادی داریم، اما ارزیابی‌ها هم باید دقیق باشد و اگر فقط به اشکالات پرداخته شود موجبات ناامیدی جامعه را فراهم می‌کند چرا که ریشه‌ای ترین جهاد، جهاد امید است و شاخص عملکرد همه مسئولین باید مکتب امام باشد و میزان عملکردها بر اساس دور و نزدیکی به مکتب امام است و طبق بررسی‌ها مسئولین در حال حاضر با مکتب امام فاصله زیادی دارند و باید تلاش‌ها بیشتر شود.