دولت با اعطای تسهیلات ویژه به ملوانان موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ، بر اساس مصوبه هیئت وزیران ملوانان ، خدمه و کارکنان شناورها برای وارد کردن برخی کالاهای مشخص به میزان تعیین شده درهرنوبت ، از تخفیف حقوق ورودی به میزان پنجاه تا صد در صد برخوردار می شوند .

براساس این تصمیم که به استناد قانون ساماندهی مبادلات مرزی – مصوب 1384- و آیین نامه اجرایی آن اتخاذ شده ، سهمیه ملوانان شش بار در سال و هر بار مبلغ پنج میلیون ریال و نیز میزان تخفیف برای ارزاق عمومی صد درصد و برای لوازم خانگی پنجاه درصد حقوق ورودی تعیین گردیده است .

به موجب فهرست تاییدشده از سوی دفتر هیئت دولت ملوانان ، خدمه و کارکنان شناورها می توانند در سال 100 کیلوبرنج خوراکی ،4 کیلو چای ،1 کیلو قهوه ،2 کیلو نسکافه ،30 کیلو روغن ، 30 کیلو قند وشکر ، 15 کیلو آناناس و موز و انبه و دیگر میوه های گرمسیر ، 3 کیلو تمبر هندی و2 کیلو انواع ادویه و همچنین 5تخته پتو ، یک دستگاه چرخ خیاطی ، یک دستگاه کمپرسور یخچال، یک دستگاه موتور برق ، یک دستگاه ریش تراش دستی و برقی ، یک دستگاه ماشین حساب رومیزی و جیبی ، یک دستگاه ماشین آلات ریسندگی و بافندگی خانگی ، یک دستگاه جاروبرقی ، یک دستگاه چرخ گوشت ، یک دستگاه دستگاه آب شیرین کن ، یک عدد انواع قیچی خیاطی ، باغبانی و پشم چینی ،2 دست قاشق ، چنگال و کارد و نیز یک بار در سال ست سه تکه چمدان را با استفاده از تخفیف‌های تعیین شده را با خود وارد کشور کنند .