۸ برابر شدن پوشش بیمه‌ درمانی اقشار مختلف استان کرمانشاه

خبرگزاری مهر - گروه استانها: یکی از خدمات ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به مردم که در آبان ماه سال ۱۳۷۴ جامعه تحقق یافت؛ نظام بیمه سلامت برای اقشار مختلف جامعه است که در طول ۲۵ سال فعالیت آن جمعیت بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفری برابر با ۵۵ درصد جمعیت استان کرمانشاه را در قالب پنج صندوق بیمهای شامل صندوق کارکنان دولت، روستاییان و عشایر، بیمه همگانی رایگان، بیمه ایرانیان و سایر اقشار تحت پوشش قرار داده است.
بیش از ۸۵ درصد از جمعیت بیمه شده سازمان بیمه سلامت در استان دفترچه بیمه سلامت رایگان دارند که علاوه بر رفع نیازهای خدمات بهداشتی و درمانی و سلامت عمومی مردم خصوصاً در بین قشر کم برخوردار جامعه، هزینه ناچیزی را برای دریافت خدمات مختلف پزشکی از جمله هزینه بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری و حوادث پرداخت میکنند.
بدون تردید سازمان بیمه سلامت علاوه بر نقش مؤثر در اقتصاد سلامت، درمان عمومی و خدمات رسانی به بیماران، رویکرد عدالت در دسترسی به خدمات بیمهای و درمانی و ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده به بیمه شدگان را دارد.
سازمان بیمه سلامت با عقد قرارداد با کلیه بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و بیش از ۹۵ درصد از بیمارستانها، درمانگاهها، آزمایشگاهها، داروخانهها و پزشکان در بخش خصوصی به ارائه خدمات به بیمه شدگان خویش میپردازد.
پرداخت حداقل ۹۰ درصد از هزینههای بستری، ۷۰ درصد از هزینههای سرپایی، اجرای طرح ملی بیمه همگانی روستاییان و عشایر و استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی با محوریت محرومیت زدایی در کشور از خدمات انقلاب اسلامی در حوزه بیمه سلامت است.
گسترش خدمات درمانی ماندگار برای اقشار مختلف خصوصاً قشر کم درآمد جامعه
کیومرث مظفری در شورای اطلاع رسانی اداره کل بیمه سلامت استان به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، به دستاوردهای عظیم نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه سلامت و درمان طی ۴۲ سال گذشته اشاره و اظهار کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در روستاها چیزی تحت عنوان کادر بهداشت و پزشک خانواده وجود نداشت.
وی افزود: در شهرهای ایران نیز تعداد پزشکان ایرانی بسیار کم بود و پزشکان عموماً از دیگر کشورها مانند فیلیپین، بنگلادش، پاکستان، هند و… بودند که بیماران را ویزیت میکردند.
مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه ادامه داد: در اکثر شهرهای کشور اگر بیمار نیاز به سطوح بالاتر درمان میداشت باید به مرکز استان مراجعه میکرد که در استان کرمانشاه اکثر تخصصهای درمانی از جمله قلب، چشم و کلیه فاقد متخصص مربوطه بود.
مظفری تصریح کرد: در آن زمان بیشترین معالجات در بحث داخلی و جراحی عمومی صورت میگرفت و بیمارانی که نیاز به ویزیت متخصص و یا عمل جراحی تخصصی داشتند، میبایست به تهران و یا مراکز استانهای برخوردارتر اعزام میشدند.
ارائه خدمات درمانی رایگان به دورترین روستاهای کرمانشاه
وی با بیان اینکه به برکت خون پاک شهدا و قیام امام خمینی (ره) علیه استبداد، فقر و تبعیض رژیم شاهنشاهی، شاهد خدمات درمانی و بیمهای ارزشمند، ماندگار و گستردهای به اقشار مختلف خصوصاً قشر ضعیف و کم درآمد جامعه هستیم، تاکید کرد: این خدمات در دنیا بی نظیر است به طوری که هم اکنون حتی در روستاهای کشور کادر بهداشت به صورت رایگان به ارائه خدمات به روستاییان میپردازد.
مظفری خاطر نشان کرد: طی ۱۰ سال نخست پیروزی انقلاب اسلامی از سال ۵۷ تا ۶۷ کشور درگیر مناقشات و گروهکهای ضد انقلاب داخلی بود و سپس جنگ تحمیلی آغاز شد، لذا عملاً در این ۱۰ سال نباید توقع زیادی از لحاظ توسعه و پیشرفت زیرساختها را داشت.
وی با بیان اینکه طرحهای اساسی کشور از سال ۶۸ شروع شد، گفت: اولین طرحی که در حوزه سلامت اجرا شد، تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی در سال ۷۳ توسط مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان بود که به دنبال آن سازمان بیمه خدمات درمانی تأسیس و عملاً از مهرماه سال ۷۴ اداره کل دراستانها راه اندازی شد.
مظفری ادامه داد: اولین طرح ملی بعد از تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، اجرای طرح ملی بیمه همگانی برای اقشار روستاییان و عشایر بود که در سال ۷۵ اجرا شد.
مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه اظهار کرد: تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در داخل روستاها هیچ مرکز بهداشتی و درمانی وجود نداشت و روستاییان برای درمان و دریافت خدمات لازمه باید به شهرها مراجعه میکردند.
وی گفت: هم اکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر از روستاییان، عشایر کوچ رو و ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در سطح استان کرمانشاه تحت پوشش خدمات طرح بیمه همگانی روستاییان و عشایر قرار دارند و خدمات سطح یک و در صورت نیاز برای ادامه روند درمان به بیمارستانهای مرکز استان ارجاع داده میشوند.
مظفری افزود: در سال ۸۱ نیز طرح ملی بیمه بستری شهری برای شهرنشینان اجرا شد و در قالب این طرح ۲۴۰ هزار نفر از جمعیت شهری استان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند که در صورت نیاز به خدمات بستری با تعرفه فرانشیز ۱۰ درصد از خدمات بیمارستانهای دولتی بهره میبردند.
به گفته وی، طرح ملی ارتقای بیمه روستاییان و عشایر در قالب تبدیل کارت به دفترچه در سال ۸۴ از دیگر اقدامات ارزشمند این سازمان بود که بیمه شدگان علاوه بر دریافت خدمات بستری، میتوانستند با مراجعه به مراکز دولتی، خدمات سرپایی نیز دریافت کنند.
بیمه رایگان و گسترش تعهدات، دستاورد طرح تحول نظام سلامت است
مظفری ادامه داد: همزمان با این طرح، طرح استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده در روستاها اجرا شد، به طوری که هم اکنون ۱۰۱ مرکز بهداشتی و درمانی شامل پزشک، ماما، دارویار، تکنسینهای رادیولوژی و آزمایشگاه در روستاهای سطح استان مستقر است.
وی گفت: طرح ملی بیمه ایرانیان در سال ۸۸ طرح دیگری از خدمات ارائه شده سازمان بیمه سلامت به اقشار مختلف جامعه بود که با اجرای آن ۲۸۰ هزار نفر از جمعیت استان کرمانشاه تحت پوشش بیمهای این طرح قرار گرفتند.
مظفری افزود: این طرح با تخفیف ۸۵ درصد حق بیمه برای اقشار فاقد بیمه اجرا شد که تنها با پرداخت ۱۵ درصد از حق سرانه میتوانستند دفترچه بیمه ایرانیان را دریافت کنند.
مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه تاکید کرد: طرح تکمیلی این طرحها و شاکله اصلی بیمه سلامت در سال ۹۳ با اجرای طرح ملی بیمه همگانی سلامت و در قالب طرح تحول نظام سلامت اجرا شد و در چارچوب این طرح به عنوان یکی از ماندگارترین طرحهای نظام مقدس جمهوری اسلامی که بسیاری از خدمات مورد نیاز افراد جامعه را در حوزه سلامت پیش بینی شده بود.
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