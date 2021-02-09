پرونده هفتمین روز اکران فیلم های جشنواره فجر در رشت بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، تنها ۲۴ ساعت تا پایان اکران همزمانی سی و نهمین جشنواره فیلم فجر در استان گیلان و سینما ۲۲ بهمن رشت باقی است.

امسال با وجود شیوع کرونا علاقه مندان به هنر هفتم جشنواره‌ای متفاوت نسبت به سال‌های گذشته را تجربه کردند که در این تجربه برای همیشه در ویترین خاطرات جشنواره فیلم فجر و دوستداران این جشنواره ثبت و ضبط خواهد شد.

فروش بیش از ۱۹۰۰ بلیت سه هفت نمایش فیلم‌های جشنواره فجر

معاون هنری و سینمایی ارشاد گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساعات پایان جشنواره فیلم فجر، اظهار کرد: سه شنبه شاهد اکران دو فیلم دیگر بخش سودای سیمرغ در رشت بودیم.

سید امیر مصباح با بیان اینکه امروز (سه شنبه) دو فیلم «منصور» سیاوش سرمدی و «خط فرضی» فرنوش صمدی از جدول اکران به نمایش گذاشته شد، افزود: شاهد برگزاری جشنواره‌ای متفاوت در سایه کرونا هستیم.

وی با بیان اینکه تا به امروز بیش حدود هزار و ۹۰۰ بلیت فروخته شده است، گفت: فردا (چهارشنبه) در آخرین روز اکران‌ها دو فیلم «گیج گاه» عادل تبریزی و «تی تی» آیدا پناهنده به نمایش گذاشته می‌شود.

مصباح با اشاره به اینکه تا به امروز سه فیلم «ابلق» نرگس آبیار، «شیشلیک» محمد حسین مهدویان و «بی همه چیز» محسن قرایی مورد استقبال علاقه مندان به سینما در استان گیلان قرار گرفته‌اند، ادامه داد: در مجموع حدود ۸۰۰ نفر از این سه فیلم دیدن کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در طول برگزاری جشنواره در سینما ۲۲ بهمن رشت تلاش شده تا همه شیوه نامه‌های ابلاغی از سوی ستاد مرکزی رعایت شود، اضافه کرد: حفظ سلامت تماشاگران در کنار ایجاد فضای مناسب برای تماشای فیلم از اولویت‌های ستاد برگزاری جشنواره در استان گیلان بوده است.

لازم به ذکر است؛ امسال همه ۱۶ فیلم بخش سودای سیمرغ سی و نهمین جشنواره فیلم فجر در سینما ۲۲ بهمن رشت اکران شده است.