تلاش صهیونیستها برای فرار از سقوط و نابودی

به گزارش خبرنگار مهر، جشن بزرگداشت چهل و دومین سالروز پیروزی انقلاب فاطمی سه شنبه شب با حضور خانوادگی طلاب و دانشجویان آفریقایی مقیم قم به همت کانون فرهنگی بین‌المللی «اصحاب حق» و اتحادیه طلاب آفریقا در مصلای قدس قم با رعایت مسائل بهداشتی برگزار شد.

حجت الاسلام مهدوی ارفع در این مراسم به سخنرانی پیرامون انقلاب اسلامی پرداخت و با تشبیه مردم دنیا به مسافران قطار زندگی، گفت: در میان میلیاردها انسان، گاهی فقط یک نفر پیدا می‌شود که از این قطار به بیرون می‌نگرد و سپس به مسیر قطار شک می‌کند و با تحقیق می‌فهمد که مسیر قطار اشتباه است پس تذکر می‌دهد ولی با مخالفت سران قطار مواجه می‌شود لذا مجبور می‌شود خودش کنترل قطار را در دست بگیرد و با یک چرخش تاریخی، قطار را به مسیر صحیح هدایت نماید.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به انحراف قطار بشریت بوسیله نظام سلطه گفت: امام خمینی همان کسی بود که در مقابل مسیر اشتباه قطار بشریت ایستاد و انقلاب اسلامی همان پیچ و چرخش تاریخی است که به مردم دنیا مسیر صحیح را اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه امام خمینی در این راه هیچ هراس و ترسی نداشت، گفت: امام در این راه قدمش نلرزید و قدمش نلغزید و بدون تردید در این مسیر ایستاد و در آخر با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری‏‎ ‎‏امیدوار به سوی جایگاه ابدی سفر کرد.

حجت الاسلام مهدوی ارفع با بیان اینکه هرکسی در این کره خاکی بخواهد در چارچوب تعریف انسان جا شود، باید نسبت خود را با حقیقت و انقلاب مشخص کند، گفت: ابراهیمی در این زمانه پیدا شد و بت‌های جهان را شکست و در مقابل دیدگان جهانیان، آتشی که نمرود زمان برایش درست کرد به گلستان تبدیل شد تا دیگر کسی از بت‌ها و آتش نمرود نترسد.

وی با اشاره به آیات قرآن افزود: امروز کسانی که شیطان و نمرود را کدخدا می‌داند مانند کسانی هستند که به ابراهیم گفتند از نمرود و قدرتش بترس! ولی ابراهیم در پاسخ آنان فرمود «حسبنا الله و نعم الوکیل»

این کارشناس مسائل تربیتی با بیان اینکه امروز روز قدرت اسلام و الله در زمین است گفت: کسانی که انتظار داشتند انقلاب اسلامی در همان سال‌ها نابود شود، امروز در حال روزشماری نابودی صهیونیسم هستند و تمام تلاششان توقف و تأخیر سقوط و نابودی رژیم صهیونیستی است.

وی به تلاش و نخوابیدن دشمن اشاره کرد و گفت: دشمن به ارتداد و بازگشت ما از انقلاب دل خوش کرده است تا نظم نوین جهانی را بپذیریم ولی ما باید خودمان را در عالَم انقلاب اسلامی وارد کنیم و راه ورود به این عالَم این است که تاریخ حکومت علی (ع) را از زبان نهج‌البلاغه بخوانیم و عبرت بگیریم.

این استاد حوزه با اشاره به اینکه پس از چهارده قرن دوباره شرایط حکومت اسلامی تشکیل شده است، گفت: دشمن از این می‌ترسد که تفکر اسلام ناب در قالب یک حکومت، نظام پیدا کرده و سرانجام به سمت تمدن نوین اسلامی حرکت کند لذا امروز که آخرین پیچ تاریخی قبل از ظهور را در پیش داریم، باید آمریکا را به زمین بزنیم و تفکر کثیف لیبرال دموکراسی را از بین ببریم تا به مسیر صحیح قطار بشریت بازگردیم.

در ادامه این مراسم، گروهی از طلاب آفریقایی پیرامون فضائل حضرت زهرا (س) به اجرای تواشیح پرداخت و شیخ عبدالغنی از آفریقا به زبان عربی سخنرانی کرد.

در پایان از برگزیدگان مسابقه «مکتب شهید سلیمانی» و مسابقه قرآن، جوایزی اهدا شد.