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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۰:۳۳

نماینده ولی فقیه در استان سمنان:

مردم استان سمنان پروتکل‌های بهداشتی را بیشتر رعایت کنند

مردم استان سمنان پروتکل‌های بهداشتی را بیشتر رعایت کنند

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان گفت: علی‌رغم تزریق واکسن کرونا از امروز در سراسر کشور و استان، همچنان مردم باید پروتکل‌های بهداشتی را بیشتر رعایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی شامگاه سه شنبه در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان به میزبانی دفتر خود و پس از آغاز طرح واکسیناسیون کرونا در این شهرستان، با بیان اینکه تزریق این واکسن می‌تواند در پیشگیری از بیماری مؤثر باشد، بیان کرد: خوشبختانه نگاه متخصصان امر مثبت است.

وی با بیان اینکه نکته مهمی که کادر درمانی نباید از آن غافل شود این است که واکسن به خودی خود جامعه را از بیماری مصون نمی‌کند، ابراز کرد: باید به مردم یادآور شد که حتی در صورت تزریق واکسن هم همچنان مسائل بهداشتی را رعایت کنند.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه رعایت پروتکل‌های بهداشت الزامی است، ابراز کرد: همه ما در قبال کرونا یک وظیفه شخصی شامل بهداشت فردی و… داریم و یک رسالت همگانی عمومی که رعایت پروتکل‌های بهداشتی در جامعه، عدم مشارکت در تجمعات و… است که مردم می‌بایست به آن تاکید داشته باشند.

آیت الله شاهچراغی از تلاش کادر درمان نیز تقدیر کرد و گفت: با همکاری مردم، مسئولان و کادر درمانی شاهد ریشه کن شدن کرونا خواهیم بود.

به گزارش مهر، شامگاه سه شنبه ۱۵ نفر در سمنان واکسن کرونا را دریافت کردند. واکسیناسیون در شهرهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود هم انجام شد.

کد مطلب 5143667

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