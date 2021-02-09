به گزارش خبرنگار مهر، رضا چمن شامگاه سه شنبه در مراسمی که به مناسبت انجام واکسیناسیون کشوری علیه بیماری کرونا به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار شد، با بیان اینکه تزریق واکسن کرونا طبق شیوه نامههای ارسالی از سوی وزارت بهداشت خواهد بود، بیان کرد: این شیوه نامه ابلاغی مشخص کرده که گروههای هدف دریافت واکسن میبایست چه افرادی و در چه بخشهایی باشند.
وی با بیان اینکه طبق این شیوه نامهها نخستین گروهی که در شاهرود و میامی واکسن دریافت میکنند، ۹۰ نفر از کادر بهداشتی و درمانی خواهند بود، افزود: واکسیناسیون کارکنان بخش مراقبتهای ویژه بیماران کرونایی از شامگاه سه شنبه آغاز شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه شیوه نامه ابلاغی وزارتخانه در زمینه تزریق واکسن به دیگر گروهها نیز برنامه خود را دارد، ابراز کرد: با توجه به اینکه شاهرود در وضعیت زرد کرونایی قرار دارد علی رغم تزریق واکسن بازهم باید رعایت پروتکلهای بهداشتی بیش از گذشته صورت گیرد تا دچار سختیهای بیشتری در زمینه مقابله با کرونا نباشیم.
چمن با بیان اینکه ۶۸ مورد جدید ابتلاء به ویروس کرونا در شهرستانهای شاهرود و میامی در ۴۸ ساعت گذشته شناسایی شده است، گفت: عدم حضور در تجمعات، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، بهداشت فردی و… در زمره توصیههای ما به مردم است.
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