نهادهای حامی برنامه موشکی ایران تحریم می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه در نشست خبری روزانه خود در پاسخ به این پرسش که «آیا معتقدید ایران به نداشتن سلاح هستهای متعهد است» گفت که ایران عضو معاهده منع گسترش تسلیحات هستهای است و طبق آن به عدم تولید سلاح هستهای متعهد است.
پرایس در ادامه بدون اشاره به نقض عهد آشکار آمریکا در پایبندی به تعهدات خود ذیل برجام مدعی شد: «همچنین میدانیم که ایران از اجرای تعهدات خود تحت برجام دور شده است. به همین دلیل است که ما تکرار میکنیم ایران باید به طور کامل به تعهدات خود پایبند شود، در این صورت میتوانیم مسیر دیپلماسی را دنبال کنیم!»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین در این نشست خبری در واکنش به اظهارات «محمود علوی»، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران گفت: «ما در جریان این اظهارات قرار داریم. آنها بسیار نگرانکنندهاند. ایران، ذیل پیمان منع اشاعه اتمی متعهد است که هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نکند و در برجام هم بر این تعهد مجدداً تأکید کرده است».
پرایس در پاسخ به سوال یک خبرنگار که درباره برخی ادعاهای رسانهای در خصوص همکاری میان ایران و کره شمالی در زمینه موشکی با اشاره به اینکه این موضوع جهت گیری راهبردی واشنگتن در برابر ایران را تغییر نمیدهد، گفت: «ما این گزارشها را دیدهایم. تا انتشار گزارش توسط سازمان ملل متحد نمیتوانیم اظهار نظر کنیم. با این حال روشن است که ما از ابزارهای متنوع رژیم منع گسترش برای جلوگیری از پیشرفت بیشتر موشک بالستیک ایران و دستیابی تهران به این تکنولوژی از طریق دیگر کشورها همچون کره شمالی، استفاده خواهیم کرد».
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه افزود: «در این زمینه همکاری نزدیکی با متحدانمان خواهیم داشت تا از ارسال تجهیزات و تکنولوژی به این برنامه ممانعت کنیم. ما از تعاملهایمان در نشستهای چندجانبه برای آگاهیبخشی درباره فعالیتهای موشکی ایران و ملزم کردن کشورها برای برداشتن گامهایی در جهت مقابله با این فعالیتها استفاده میکنیم و سرانجام، نهادهایی را که از برنامه موشکی ایران حمایت میکنند، تحریم میکنیم».
وی همچنین مدعی شد: «به همین دلیل است که گفتهایم هدف ما فقط بازگرداندن ایران به رعایت کامل برجام نیست، بلکه میخواهیم از برجام که قصد داریم در وهله اول آن را قدرتمندتر و طولانیتر کنیم؛ به عنوان سکویی برای توافقهای بعدی و گنجاندن سایر حوزههای رفتارهای مخرب ایران از جمله برنامه موشکی استفاده کنیم».
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