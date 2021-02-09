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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۰:۵۳

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

نهادهای حامی برنامه موشکی ایران تحریم می شوند

نهادهای حامی برنامه موشکی ایران تحریم می شوند

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا برجام را سکویی برای کسب توافقهای بعدی خواند و به صراحت گفت که واشنگتن نهادهایی را که از برنامه موشکی ایران حمایت می کنند، تحریم خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه در نشست خبری روزانه خود در پاسخ به این پرسش که «آیا معتقدید ایران به نداشتن سلاح هسته‌ای متعهد است» گفت که ایران عضو معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای است و طبق آن به عدم تولید سلاح هسته‌ای متعهد است.

پرایس در ادامه بدون اشاره به نقض عهد آشکار آمریکا در پایبندی به تعهدات خود ذیل برجام مدعی شد: «همچنین می‌دانیم که ایران از اجرای تعهدات خود تحت برجام دور شده است. به همین دلیل است که ما تکرار می‌کنیم ایران باید به طور کامل به تعهدات خود پایبند شود، در این صورت می‌توانیم مسیر دیپلماسی را دنبال کنیم!»

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین در این نشست خبری در واکنش به اظهارات «محمود علوی»، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران گفت: «ما در جریان این اظهارات قرار داریم. آنها بسیار نگران‌کننده‌اند. ایران، ذیل پیمان منع اشاعه اتمی متعهد است که هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و در برجام هم بر این تعهد مجدداً تأکید کرده است».

پرایس در پاسخ به سوال یک خبرنگار که درباره برخی ادعاهای رسانه‌ای در خصوص همکاری میان ایران و کره شمالی در زمینه موشکی با اشاره به اینکه این موضوع جهت گیری راهبردی واشنگتن در برابر ایران را تغییر نمی‌دهد، گفت: «ما این گزارش‌ها را دیده‌ایم. تا انتشار گزارش توسط سازمان ملل متحد نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم. با این حال روشن است که ما از ابزارهای متنوع رژیم منع گسترش برای جلوگیری از پیشرفت بیشتر موشک بالستیک ایران و دستیابی تهران به این تکنولوژی از طریق دیگر کشورها همچون کره شمالی، استفاده خواهیم کرد».

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه افزود: «در این زمینه همکاری نزدیکی با متحدانمان خواهیم داشت تا از ارسال تجهیزات و تکنولوژی به این برنامه ممانعت کنیم. ما از تعامل‌هایمان در نشست‌های چندجانبه برای آگاهی‌بخشی درباره فعالیت‌های موشکی ایران و ملزم کردن کشورها برای برداشتن گام‌هایی در جهت مقابله با این فعالیت‌ها استفاده می‌کنیم و سرانجام، نهادهایی را که از برنامه موشکی ایران حمایت می‌کنند، تحریم می‌کنیم».

وی همچنین مدعی شد: «به همین دلیل است که گفته‌ایم هدف ما فقط بازگرداندن ایران به رعایت کامل برجام نیست، بلکه می‌خواهیم از برجام که قصد داریم در وهله اول آن را قدرتمندتر و طولانی‌تر کنیم؛ به عنوان سکویی برای توافق‌های بعدی و گنجاندن سایر حوزه‌های رفتارهای مخرب ایران از جمله برنامه موشکی استفاده کنیم».

کد مطلب 5143674

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    نظرات

    • IR ۰۶:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      3 4
      پاسخ
      برجام باتلاق نابودی غرب بود و با این مزخرفات نجات نخواهد یافت. موضوع تحریمها عمدتا مصرف داخلی دارند تا مردم مقصر سوء مدیریتها را به دشمن نسبت دهند انهم دشمنی که عملا وجود ندارد.
    • IR ۰۷:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      7 2
      پاسخ
      بایدن که قرار بود تحریم رو برداره پس چرا داره تند تند تحریم جدید وضع می‌کنه !!؟؟
    • ثنا IR ۰۷:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      5 1
      پاسخ
      شتردر خواب بیند پنبه دانه
    • IR ۰۸:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      3 3
      پاسخ
      بایدن یک قران بده آش بهمان خیال باش
    • IR ۰۸:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      4 2
      پاسخ
      آمریکا با بد بودن آروم آروم قدرت خود را از دست میده به امید روزی آمریکا از درون از هم بپاشه
    • IR ۰۸:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 3
      پاسخ
      زورگویان قلدر؛دیگه کفگیرتون ته دیگ خورده!
    • محمد IR ۰۹:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      3 3
      پاسخ
      مطمئنا به هیچ یک از اهدافی که می خواهید نخواهید رسید همانطور که گذشتگانتون نرسیدند
    • IR ۰۹:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      3 3
      پاسخ
      انشاله خداوندشما راتحریم کندتحریمی سخت وعزاب ااور
    • ایرانی وطن دوست IR ۰۹:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      4 2
      پاسخ
      شتر درخواب بیند پنبه دانه...گور پدرکسی که بخواهد ازاین توافقها کنه
    • IR ۰۹:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      3 5
      پاسخ
      حامی موشکی ایران مردم انقلابی، مقتدر، ضد استکبار وضد استعمار است مرگ بر امریکا
    • محمد سبزواری - رهجو . IR ۰۹:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      3 2
      پاسخ
      ایران نهاد هایی را که از برنامهُ سلاحهای کشتار جمعیِ آمریکا، حمایت می‌کنند ، محکوم می‌کند .
    • IR ۰۹:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 3
      پاسخ
      آقای ند توهم مثل کذشتگانت آرزوهایت را با خود یا به گور یا به زباله دانی میبری بگرد تا بگردیم
    • محمد سبزواری - رهجو . IR ۰۹:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 2
      پاسخ
      ایران از نهادئی که از برنامه سلاحهای کشتار جمعیِ آمریکا حمایت میکنند محکو م میکند .
    • محمد سبزواری - رهجو IR ۱۰:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 1
      پاسخ
      ایران نهادهائی را که از برنامهُ گسترش سلاحهای کشتار جمعی آمریکا حمایت میکنند ، محکوم میکند .
    • حمید رضا داودوندی IR ۱۰:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 2
      پاسخ
      این مردک، حرف مفت زیاد می نه، شایدما از ولت رازی نباشیم وگرسنگی کشیدیم حالا آگه بخواهیم حرف اونا و گوش کنیم میشه داستان پیاز، وشلاق حاکم، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه
    • حسین IR ۱۰:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 2
      پاسخ
      هر روز نه‌تنها ایران و مردم آن بلکه تمام دنیا بیشتر پی به سخنان رهبر انقلاب می‌برند... درصورت تداوم روند برجامیون باید منتظر برجام موشکی و منطقه‌ای و حقوق بشری وووو می‌بودیم که با تدابیر و اتمام حجت رهبر انقلاب جلوی وادادگی گرفته شد. مگر فرد یا نهادی مانده که تحریمش کنید احمقای نادان؟
    • Mohammad Ali US ۱۰:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 1
      پاسخ
      به نظر می‌رسد که هنوز در آمریکا هیچ کبکی سرش را از زیر برف بیرون نیاورده و آقایان با غرور مهملات قبلی را تکرار میکنند
    • حبیب اله ميرزائي IR ۱۰:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 1
      پاسخ
      همش غلط زیادی، از دست ما عصبانی باش، واز این عصبانیت بمیر.
    • IR ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      برو بابا دلت خوشه
    • ایران IR ۱۱:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      3 1
      پاسخ
      فقط بمب هسته‌ایی
    • علی IR ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 1
      پاسخ
      آقای چیچبه امریکااین غلط ها به دهن تو خیلی زیاده که شما بتونیدبرنامه موشکی ایران را متوقفش کنید بیشتر از این غلطهای زیادی نکنید که دنیا بهتون میخندند
    • Daryosh shojaei IR ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      3 1
      پاسخ
      ما ملت انتظار داریم که به سلاح هسته ایی دست پیدا کنیم ملت دیگر چیزی برای باختن نداریم
    • مهدی IR ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      3 0
      پاسخ
      واقعا حق با ایران هست اگر ایران به تعهد خود عمل کند امریکا عمل نکرد چه ..مقل قبلا ..پس امریکا قابل اعتماد نیست
    • حسین هوشیاری IR ۱۱:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 1
      پاسخ
      آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.خود آمریکایی ها هم از تحریم ها خسته شده اند.مرگ بر آمریکا تا پایان دنیا.قرآن می گوید: موتوا بغیظکم=بمیرید از عصبانیت تان.
    • IR ۱۱:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 1
      پاسخ
      همینطور که قبلا در نظر خواهی ها گفته بودم یک زرد براد ر شغال هست. هر روز درخواست هایشان بیشتر میشود باید جلوی زیاده خواهی آمریکا و اروپا ایستاد
    • IR ۱۱:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      8 0
      پاسخ
      سگ زرد برادر شغال هست
    • IR ۱۱:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 0
      پاسخ
      باید قویتر بشویم ضعف مساوی ذلت و تکه تکه کردن ایران عزیز است . همه باید کنار هم باشم وحدت داشته باشیم. انشاءالله
    • رسول IR ۱۱:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 0
      پاسخ
      ما به دیپلماسی شما سر سوزنی اعتماد نداریم و طبق فرمایش رهبرمان تا راستی آزمایی طولانی مدت نشوید خفه
    • رحمن IR ۱۱:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 0
      پاسخ
      ما هم‌جواب مناسب را بشما خواهیم داد زیاد بخود غره نشوید.دنیا جای کوچکی است
    • حسین IR ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      منظورشان عربستان یا امارات هست که به یمن حمله و مردم یمن را قتل عام میکند هست یا که داعش فرزند ناخلف دیگرشان که ایزدی هارا به عزا نشاندن کدام کشور ها تحریم میشوند ...
    • بهرام IR ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      گور بابات میخندی 😆شماهم مثل اسرائیل به پایان رسیده اید
    • IR ۱۲:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      معلومه به خاطره عین الاسد خیلی دردشون اومده.
    • ق ر IR ۱۲:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      فقط را نجات از تحریم‌ها غنی سازی اورانیوم بالای‌ ۲۰ در صد که ان شالله عملیاتی شود .
    • بهرام IR ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      بگو اش تو همین خیال باش
    • IR ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      مگر درخواب ببینی که با حیله ونیرنگ بخواهید ماراازامکانات دفاعی محروم کنید ماسختیها راپشت سرگذاشتیم این اجازه رابه هیچکس نخواهیمدادکه باردیگر زیربارحرف شما برویم ای نادان ایران صاحب داردرهبر دارد ملتی سرافراز دارد برو گورت راگم کن
    • ایرانی IR ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      تو بفکر این باش که تحریم کنی چون ایران قدرتمندی خواهیم ساخت هرچه تریم بیشتر باشد ما به دانش وتوانایی جوانان ودانشمندان کشور عزیز ایرانی بیشتر توجه کرده در نهایت پوزه استکبار را به خاک میمالیم به امید ایران قدرتمند
    • مهرداد IR ۱۲:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      بشین تا زیر پات علف سبز شه،تو که سهلی هفت جد وآبادت بیاد نمیتونه جلو ایران رو بگیره،سگ زرد برادر ترامپه
    • حامد AE ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      خفه شو صهیونیست شما که به اول پایبند نبودی حالا میخواهید به دومش برسید غلط میکنی
    • کورش IR ۱۳:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 1
      پاسخ
      مرگ بربایدن
    • IR ۱۳:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 0
      پاسخ
      شما ها باید همه چی داشته باشید تا هربلاییکه دوست دارین به سرملتها بیارین اونوقت ملتهای ازاد ومستقل باید سلاح دفاعی خودشونو تحویل شما ها بدهند شما ها احمق بیش نیستید وتنها بر احمقها دارید حکومت می کنید برجام نمی خواهیم تولید بمب اتم می خواهیم تا برسرتون خالی کنیم ما را از تحریم نتراسانید بزرگشده تحری
    • داود IR ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 0
      پاسخ
      خواهشا غربگدا ها را تحریم کنید . دیگه چیزی نمونده برای تحریم ،احمق ببخشید لبو فروشها و وانتیهای میوه فروش ماندند ،فراموشتان نشود. اینقدر بی شعور نوبره
    • IR ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 0
      پاسخ
      آمریکاییها و اروپاییها تا به امروز در طول ۴۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هر آنچه که داشتند کردند و امروز تحریم ها دروغ است و فقط جنگ مستقیم مانده که جرات آنرا هم ندارند. مرگ بر آمریکا
    • یزدی IR ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      این ها توهمات شماست ایران خودش رابه قربانگاه نمی برد ولو خودش کشته شود اگرچه درنصف روز میتواند بساط شما وهم پیمانانتان رانابود کند میتواند پس باایران شرط نکنید
    • عباس اسدی IR ۱۳:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      بازیهای سیاسی شما را همه جور دیده ایم چه از داخل و چه از خارج لطفا ما را باز ی ندهید با عوامل داخلی چه خارجی کدخدا
    • IR ۱۳:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      لعنت به امریکا بایدن نیامده شروع کرده
    • احمدی IR ۱۳:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لف لف خورد که پنبه دانه
    • میرزا IR ۱۴:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      غلط کردی تروریست کثیف .اون مرتیکه ک ب زباله دان رفت .چنین غلطی نتوانست بکند و فشار حد اکثریت ب شکست مواجه شد . شما دیگه دستتون رو شده و حسابتون رنگی نداره .مردم فهمیدن ک دشمن نا هستید. برنامه موشکی ما برای برای جلوگیری تجاوز شما تروریستهایت .و خواری است در چشم دشمنان ما
    • عبدالله IR ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      همه ایران حامی هستند
    • IR ۱۴:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      برجام نمیخواهیم. فقط غنی سازی ۹۰ درصدی. تحریم ها خود به خود برداشته میشود. ضمنا دیگر چیزی در زندگی مردم از این بدتر نخواهد شد. زور آخر تحریمها همین بود....
    • IR ۱۴:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      خواب دیدی خیر باشه ما محکم و استوار در راه ساخت کلاهک های هستی نامحدود ومجهز کردن موشک های شهرک های موشکی ایران هستیم. مرگ بر آمریکا و. مرگ بر اسرائیل مرگ بر دشمنانایران
    • حسین IR ۱۴:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      اگر مسئولان مربوطه غیرت داشته باشند به آمریکا پیام میدهند هر قدر میخواهد تحریم کنید هرکه هر جا را میخواهید تحریم کنید برای ما اهمیتی نداره هر غلطی دوست داشتید بکنید
    • ایرانی IR ۱۴:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 0
      پاسخ
      خفه نشو! لال شو...
    • IR ۱۵:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 0
      پاسخ
      شما خیلی غلط کرده اید که میخواهید به حوزه امنیت ما ورود پیدا کنید.تا اینجا هم خیلی خیلی جلو آمده اید و اگر مسئولین بی کفایت اصلاح طلبان نبودند غرب تا این حد گستاخ و بی پروا نمیشد.
    • Meysamgh IR ۱۵:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 0
      پاسخ
      مگرفرایند ساخت موشک های ما بومی نیست که حالا دشمن دست به تحریم زده کجای مارا میخواهد تحریم کند؟!
    • حسین IR ۱۵:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 0
      پاسخ
      2ریال بده آش ،بهمین خیال باش.
    • علیرصا AE ۱۵:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      این ها خودشان تنش ایجاد می کنند اگر تحریم ها را لغو کنند .دنیا به آرامش خواهد آمد .جوب را نباید پایین آورد از این موقعیت می ترسند چوب اگر بالا باشد .مثل سگ حمله نمی کنند می ترسد.
    • امیر رحیمی IR ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      زرشک.
    • عبدالرضابیرقداری IR ۱۶:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      3 0
      پاسخ
      ما نباید گوتاه بیاییم انها مجبورند بیایندوازایران بزرگ واسلامی معذرت خواهی گنند مرگ برتمام کسانی گه با بایدن همکاری می گنند
    • مظلوم IR ۱۶:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 0
      پاسخ
      بابا مدت زیادی است که برنامه زندگی و گرانی رو بستید به انتخابات و ناف آمریکا حالا چی شد لعنت به ترامپ و بایدن فکر کردید معجزه میشه آخرش هم برمی گردیم خط اول نداری و گرونی به فکر ملت اگه بودید ایران گلستان بود علی برکت اله
    • شالی IR ۱۶:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      چقدبدبختین شما... پشت تریبون که میاین جوگیرمیشین که هیچ.. خودتون وهم نمیتونین خواروکوچک بدونید.. تمام شداون دوره ها.به به جه برجامی افتخارماایرانی ها
    • کریم IR ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 0
      پاسخ
      خودتون رو به نابودی هستید در آینده نزدیک این ایران هست که کل کشورها آرزوی مذاکره را باهاش دارند،مرگ بر آمریکا.💪💪
    • IR ۱۷:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      دوستان عزیز به این شایعات توجه نکنید اینها همش مال تندروها و ضد برجامی هاست مثل ترامپ کثیف و ناتانیاهویی بیشرف!!!!!! تا چند وقت دیگه یکسری از تحریمها قبل از اقدام ایران برداشته میشه روزهای خوب در انتظار مردم و سکته برای کاسبان تحریم و دلالها فرا رسیده
    • حسین IR ۱۷:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      جوابت رو از پیر این سرزمین گرفتی سگ کثیف جواب ها هوی است
    • امیریل IR ۱۸:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      شب بخیر موش کثیف،شما آمریکاییهای کثیف این آرزو را به گور می برید واین موشکهای ایران شما را در خلیج فارس دفن خواهد کرد پس بهتر است سرم استان بنشینید و کمتر زر بزنید.یانکی بیچاره
    • IR ۱۸:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      قبل از هرچیز تو مجاز باظهار نظر در خصوص برجام نیستی چون از ان خارج شدی، پس خفه شو، دوم اگر قصد برگشتن داری باید تمام خساراتی را که ناشی از تخطی در توافق برجام هست باید بپردازی، سوم از کجا معلوم که بفرض محال توافق جدیدی بوجود بیاید تو بان پایبند باشی؟ در عمل نشاندادید که چقدر نامطمئن و سست پیمانید.
    • IR ۱۸:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 1
      پاسخ
      شما هر روز یک حرف یک موضوع جدید مطرح میکنید لعنت به مذاکره مذاکره کننده
    • IR ۱۸:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      برو بابا.....
    • IR ۲۰:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 2
      پاسخ
      غلط میکنند که در رابطه امنیت ما شرط بگذارند موشک مسئله امینیت ماست اسرائیل که اتم دارد موشک دارد حرفی ازش نمی زنند ایران چون کشور اسلامی هست ایران مثل گاوهای شیرده نیست که موشک با سلیقه دشمن داشته باشید
    • مهدی IR ۲۱:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 0
      پاسخ
      ما ایستاده ایم
    • مهدی IR ۲۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 0
      پاسخ
      اعتماد به آمریکا و اروپا با چشم بسته یعنی همین . سگ زرد برادر شغاله بایدن هم یکیه مثل ترامپ و هیچ غلطی نمیتونه بکنه فقط ای کاش دولتمردان کمی بیشتر به فکر زندگی و معاش مردم بودن
    • IR ۰۱:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      برمام به قول اقا چه برجامی برجام فقط یک کاغذ بود امریکا که پاره ش کرد اون کشورها هم که پایبند نیستند بهش ما هم که نه برجامی دیدیم نه احساسش کردیم فقط میدونیم بخاطر این برجام امریکا فقط بهونه داشت و هی ابران رو تحریم کرد ما از برجام فقط تحریم دیدیم
    • مجتبی IR ۰۱:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      برنامه موشکی برنامه دفاعی وبه هیچ عنوان قابل مذاکره با هیچ قدرت یاکشوری نبوده ونیست این فکرهای واهی است ایران درتحریم یاهرنوع فشاریابرنامه ای کوتاه آمدن درکارنبوده ونخواهدبودمگربرنامه دفاعی قابل مذاکره هست؟ این برنامه هاراازگوش خودبیرون بیندازیداصلاوابداوبه هیچ وجه مذاکره درقبال برنامه موشکی ودفاعی
    • رضا IR ۰۱:۵۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      برو گمشو آشغال
    • IR ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      آمریکا هیچ غلطی نمی کند مرگ بر آمریکا واسراعیل
    • ابو نوری IR ۲۱:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      آمریکا یک قلدر و جنایتکار شيطاني است. آمریکا ترس از رشد روز افزونی قدرت و توانایی ایران است. آمریکا منتظر ایرانی ضعیف است تا در اولین فرصت ایران را غافلگیر و به او حمله نماید.. و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین.. ایران نیز بیدارتر از آن است که آمریکا و اسرائیل و گاوان نوکر شیرده شان می‌پندارند.
    • ابو نوری IR ۲۱:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      آمریکا چند سیلی از ایران خورده و از رو نرفته... منتظره با لگد و اردنگی و ذلت از منطقه خارج شود.
    • مصطفی IR ۲۳:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      بله لعنت ب امریکا ولی بیشتر لعنت بر دلال

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