انقلاب اسلامی به درختی تنومند تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، درپیام مشترک آیت الله مصطفی محامی و احمدعلی موهبتی آمده است: ایام‌الله دهه مبارک فجر، یادآور پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران بوده انقلابی که انفجار نور و معجزه قرن بود و تداعی کننده اجتماع مردم عزیز ایران حول شمع وجود معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) است.

مردم غیرتمندی که با اتحاد و انسجام در برابر دشمن و رژیم طاغوت ٢۵٠٠ ساله ایستادند آن هم در موقعیتی که استکبار جهانی هیچ‌گاه گمان نمی‌کرد انقلاب اسلامی به پیروزی برسد و ایران اسلامی را جزیره‌ای امن برای خود می‌دانستند.

هم‌اینک با گذشت ۴٢ سال، انقلاب اسلامی همچنان مقاوم و مستحکم باقی مانده و مردم مؤمن و انقلابی ایران همچنان به پای انقلاب خود ایستاده و خواهند ایستاد.

مایه افتخار است که نهال نوپای انقلاب اسلامی، با تکیه بر ارکان اسلامیت و جمهوریت، به درخت تناوری تبدیل شده که نه تنها مردم ایران بلکه امت مسلمان و مستضعفان عالم، در سایه‌سار آن قرار گرفته‌اند و در مقابل، استکبار جهانی و نظام سلطه با وجود اجرای همه توطئه‌ها و دسیسه‌ها به اهداف شوم خود دست نیافته است.

امید است که ملت ایران بویژه مردم نجیب سیستان و بلوچستان با یادآوری دستاوردها و برکات نظام اسلامی، شعارهای جهانی و فطری انقلاب را جلوه‌ای تازه‌تر بخشیده و توصیه‌های حکیمانه و مدبرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم را نصب العین قرار دهند.

این‌جانبان ضمن پاسداشت ایام‌الله دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یاد امام خمینی (قدس الله نفسه الزکیه)، شهیدان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، دفاع از حرم و تأمین امنیت و جانبازان و رزمندگان را گرامی می‌داریم و از خداوند، رشد و تعالی روزافزون انقلاب اسلامی و رفع موانع داخلی و دفع توطئه‌های دشمنان و اتصال این انقلاب به ظهور حضرت ولی عصر (عج) را مسئلت می‌نمائیم.