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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱:۱۳

انقلاب اسلامی به درختی تنومند تبدیل شده است

انقلاب اسلامی به درختی تنومند تبدیل شده است

زاهدان- نماینده ولی فقیه و استاندار سیستان و بلوچستان با صدور پیامی مشترک ضمن گرامیداشت ۲۲ بهمن اعلام کردند که انقلاب اسلامی هم‌اینک به درختی تنومند تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، درپیام مشترک آیت الله مصطفی محامی و احمدعلی موهبتی آمده است: ایام‌الله دهه مبارک فجر، یادآور پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران بوده انقلابی که انفجار نور و معجزه قرن بود و تداعی کننده اجتماع مردم عزیز ایران حول شمع وجود معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) است.

مردم غیرتمندی که با اتحاد و انسجام در برابر دشمن و رژیم طاغوت ٢۵٠٠ ساله ایستادند آن هم در موقعیتی که استکبار جهانی هیچ‌گاه گمان نمی‌کرد انقلاب اسلامی به پیروزی برسد و ایران اسلامی را جزیره‌ای امن برای خود می‌دانستند.

هم‌اینک با گذشت ۴٢ سال، انقلاب اسلامی همچنان مقاوم و مستحکم باقی مانده و مردم مؤمن و انقلابی ایران همچنان به پای انقلاب خود ایستاده و خواهند ایستاد.

مایه افتخار است که نهال نوپای انقلاب اسلامی، با تکیه بر ارکان اسلامیت و جمهوریت، به درخت تناوری تبدیل شده که نه تنها مردم ایران بلکه امت مسلمان و مستضعفان عالم، در سایه‌سار آن قرار گرفته‌اند و در مقابل، استکبار جهانی و نظام سلطه با وجود اجرای همه توطئه‌ها و دسیسه‌ها به اهداف شوم خود دست نیافته است.

امید است که ملت ایران بویژه مردم نجیب سیستان و بلوچستان با یادآوری دستاوردها و برکات نظام اسلامی، شعارهای جهانی و فطری انقلاب را جلوه‌ای تازه‌تر بخشیده و توصیه‌های حکیمانه و مدبرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم را نصب العین قرار دهند.

این‌جانبان ضمن پاسداشت ایام‌الله دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یاد امام خمینی (قدس الله نفسه الزکیه)، شهیدان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، دفاع از حرم و تأمین امنیت و جانبازان و رزمندگان را گرامی می‌داریم و از خداوند، رشد و تعالی روزافزون انقلاب اسلامی و رفع موانع داخلی و دفع توطئه‌های دشمنان و اتصال این انقلاب به ظهور حضرت ولی عصر (عج) را مسئلت می‌نمائیم.

کد مطلب 5143677

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