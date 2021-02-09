افتتاح طرح تولید ورق طرح دار فولادی در شهرک صنعتی فرودگاه یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد شامگاه سه شنبه در حاشیه افتتاح این طرح گفت: این طرح تولیدی با ظرفیت ۴۰ هزار تن و سرمایه گذاری ۷۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

حسین کلانتری افزود: از تولیدات این طرح، کرکره، ذوزنقه، شادولاین، تولید پروفیل‌های باز فولادی، چهارچوب فلزی، سقف، سوله و شیت کردن انواع کلاف‌های فولادی است.

وی بیان داشت: با بهره برداری از این طرح‌ها نه تنها بخشی از نیاز داخلی رفع می‌شود بلکه می‌توان با توسعه آن زمینه صادرات آن را نیز فراهم کرد.

استاندار اظهار داشت: استان کهگیلویه و بویراحمد دارای ظرفیت‌های متعددی برای توسعه صنعتی است و تسهیل تولید و رونق تجارت از برنامه‌های اولویت دار صنایع استان محسوب می‌شود.