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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۵:۵۸

خطاب به ۵۷ کشور جهان؛

درخواست سازمان ملل برای بازگرداندن عناصرخارجی داعش به کشورهایشان

درخواست سازمان ملل برای بازگرداندن عناصرخارجی داعش به کشورهایشان

کارشناسان سازمان ملل از ۵۷ کشور جهان خواستند تا ۱۰ هزار نفر از اتباع خود را که جزء عناصر خارجی داعش و زنان و کودکانشان در شمار شرق سوریه هستند، به کشور متبوع خود بازگردانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، کارشناسان سازمان ملل متحد از ۵۷ کشور جهان خواستند تا ۱۰ هزار نفر از اتباع خود را که از خانواده های تروریستهای داعش در شمال شرق سوریه هستند، به موطن خود بازگردانند.

طبق گزارش رویترز، این ۵۷ کشور جهان طبق قوانین حقوق بین الملل موظف هستند که شهروندانشان را به کشور خود بازگردانند و افراد بالغ را طی یک فرایند قضایی به اتهام ارتکاب به جنایت جنگی و سایر جرائم محاکمه کنند.

در همین ارتباط، «فیونو الا نی الین» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر با هشدار درباره وضعیت عناصر خارجی داعش و زنان و کودکانشان گفت که این وضعیت دارای یک اولویت فوری است.

کد مطلب 5143691

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    نظرات

    • IR ۰۶:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      0 0
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      حکم یک تروریست فقط مرگ است.
    • صادق IR ۰۹:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      پروژه جدید تشکیل مجدد گروه های تروریستی داعش با نامها و مناطق دیگر...

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