تاریخ انقلاب خاوران از دیروز تا امروز/روشنی در امتداد تاریکی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: تاریخ ایران اسلامی سرشار از تلخی‌ها، ایثار، مقاومت و جانفشانی هایی بوده که ثمره‌ای شیرین انقلاب را حاصل کرده است.

انقلابی که در جای جای ایران اسلامی به بار نشسته و روزهای زمستانی ایران و ایرانیان را با شکوفه‌هایش بهاری می‌کند چراکه ۱۲ بهمن یادآور روزی است امام (ره) با هر گام خود در بازگشت به وطن در کوچه پس کوچه‌های تاریخ گل یاس می‌کارد و سرنوشت این مردم را به پیروزی علیه طاغوت در ۲۲ بهمن ماه گره می‌زند.

۴۲ سال پیش گوشه گوشه ایران روزهای خاصی را برای رسیدن به آینده‌ای روشن در کوچه و خیابان‌ها گذرانده و شاهد به خون غلتیدن زنان و مردان و کودکانی بود که به برکت خون پاکشان، درخت انقلاب به ثمر نشست.

اوج ایستادگی‌های دلاورمردان و شیر زنان تاریخ ایران زمانی بود که شاه تاج و تخت و حکومتش را بر جای گذاشت و تنها برای نجات جانش به خارج فرار کرد.

در این بین رشادت‌های مردم بیرجند بر کسی پوشیده نیست. فشارهای خاندان علم نه تنها مردم را از موج تپنده انقلاب دور نکرد بلکه کوچک و بزرگشان با حضور در خیابان‌ها وحدت انقلابیون را به رخ کشیده و با ایجاد سد عظیم دوستی مانع پیشروی فسادهای طاغوت شدند.

روایتی از تاریخ انقلاب

یکی از شهروندان بیرجندی و فعال انقلابی در گفت و گو با مهر بیان کرد: سال ۵۵ جرقه‌های انقلاب و ندای ملکوتی امام خمینی (ره) برای لبیک و یاری خواستن به گوش مردم خراسان جنوبی رسید و به این ترتیب دیگر زور و ظلم هم برای جلوگیری از خیزش مردم کار ساز نبود.

ابراهیم رمضان زاده ادامه داد: پیام انقلاب که برگرفته از مکتب عاشورا بود به مردم بیرجند هم رسید و خان و خان بازی خاندان علم نتوانست جلوی پیوستن مردم خراسان جنوبی را به موج انقلاب بگیرد.

ابراهیم زاده افزود: در این راستا جوانان و نوجوانان زیادی پای کار آمده و انقلابی را به پیروزی رساندند که بعد از سال‌ها، هنوز آثار و برکات مطلوبش به نقاط مختلف جهان می‌رسد.

وی بیان کرد: بهمن ۵۷ با وفات پیامبر مصادف شده بود و راهپیمایی مردم از حسینیه پایین شهر آغاز شده بود.

رمضان زاده افزود: مأموران مسلح و آماده تیراندازی بودند و علما با صلابت در صف اول تظاهرات حضور داشتند که شهدای زیادی را بر جای گذاشتند.

جوانه‌های امید در دل مردم

یکی دیگر از فعال انقلابی در گفت و گو با مهر با اشاره به خاطراتی از انقلاب بیان کرد: مردم بیرجند هم مانند دیگر شهرهای ایران مرتب به خیابان‌ها آمده و شعار «مرگ بر شاه» سر می‌دادند.

حسینی ادامه داد: مسیر راهپیمایی‌هایمان به جز در هفتم بهمن، از مسجد آیتی به سمت سه راه اسدی و خیابان «رود» که در حال حاضر به نام جمهوری اسلامی است، مشخص بود.

وی افزود: سپس به سمت میدان امام خمینی (ره) فعلی می‌رفتیم و بعد از خیابان رضا شاه (۱۷ شهریور)، خیابان نزاری (شهدای فعلی)، میدان ابوذر و خیابان کشمون، این مسیر به مسجد آیتی خاتمه می‌یافت.

وی با بیان اینکه ۲۲ بهمن ۵۷ اوج جوانه امید در دل مردم برای رسیدن به پیروزی بود، گفت: پرچم سفید بر پشت بام ژاندارمری به معنای تسلیم بود بنابراین مردم وارد شده نیروهای شهربانی را دستگیر کردند.

حسینی ادامه داد: بعد از تسخیر اسلحه خانه توسط مردم، قاب عکس شهربانو و شاه از دیوار اتاق رئیس شهربانی پایین کشیده شد.

وی با بیان اینکه توطئه‌های بدخواهان انقلاب هنوز ادامه دارد، اظهار کرد: مردم این نظام اجازه نمی‌دهند که دست دشمن به خون پاک شهدای انقلاب برسد و خاک وطن به دست آنها بیفتد.

حسینی، شهید سندروس، راستگو مقدم و میری را از جمله شهدای انقلاب دانست و افزود: امروز هم مانند سال‌های انقلاب آماده‌ایم تا با رهبری‌های ولایت فقیه با هر توطئه دشمن بجنگیم.

جانفشانی ها ادامه دارد

امروز هم جوانانی هستند که سن و سالشان آن روزها را قد نمی‌دهد اما حضور در صحنه‌های مختلف انقلاب اعم از راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن را بر خود واجب دانسته و برای شکوه هر چه بیشتر انقلاب جانفشانی می‌کنند.

اگرچه انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن سال ۵۷ به پیروزی رسید و خیانت‌ها و فسادهای طاغوت رخت بست اما دست درازی دشمن بر داشته‌های انقلاب ادامه دارد.

جای بسی شعف است که مردم همیشه بیدار و انقلابی ایران اسلامی نمی‌گذارند فسادهای طاغوت باری دیگر به دست مفسدان زمان ریشه دواند و با ایستادگی‌ها یشان رؤیای دشمن را کابوس می‌کنند.

هر چند غیور مردان ایرانی و انقلابی به دلیل شیوع ویروس کرونا باید جشن تولد چهل و دو سالگی انقلاب را باید متفاوت با دیگر سال‌ها برگزار کنند اما باز هم به روش خودشان پا به میدان گذاشته تا بگویند در هیچ شرایطی دست از حمایت بر نمی‌دارند.

زیر بار استکبار نمی‌رویم

یکی از جوانان بیرجندی در گفت و گو با مهر بیان کرد: همواره به عنوان یک جوان ایرانی در صحنه می‌مانیم و لحظه‌ای زیر بار استکبار نمی‌رویم.

حمید محمدی با بی‌ام اینکه کرونا هم نمی‌تواند مانع حضور مردم در راهپیمایی مجازی شود، گفت: امسال به شیوه خودمان یعنی از طریق مجازی در راهپیمایی حضور به هم می‌رسانیم.

وی با بیان اینکه چشم دشمن به جوانان ایرانی و نفوذ در بین نخبه‌های ایرانی است، افزود: اجازه نمی‌دهیم دشمن به هدف شوم خود برسد.

محمدی بیان کرد: خون مردم زیادی برای به ثمر نشاندن درخت انقلاب ریخته شده و ما نمی‌گذاریم این تلاش‌ها پایمال شود.

فلسفه ۲۲ بهمن حفظ می‌شود

یکی دیگر از شهروندان بیرجندی در گفت و گو با مهر بیان کرد: اگرچه امسال به دلیل وجود کرونا راهپیمایی ۲۲ بهمن را به لحاظ فیزیکی نداریم اما اصل و فلسفه این راهپیمایی حفظ می‌شود.

موسی دستگردی با بیان اینکه ما همواره پای نظام و آرمان‌های انقلاب ایستاده‌ایم، افزود: ایستادگی و اقتدار امروز ایران بهای خون شهدا بوده بنابراین راه شهدا ادامه دارد.

وی بیان کرد: شب ۲۲ بهمن ۵۷ امام دستور شکست طاغوت را دادند که با نگرانی‌های شهید آیت الله طالقانی همراه بود چراکه خوف داشتند تا حمام خون راه بیفتد.

دستگردی با بیان اینکه امام (ره) فرمودند که اگر این پیام از طرف شخص دیگری، امام زمان (عج)، باشد چطور عمل کنیم، گفت: آیت الله طالقانی تسلیم شده و با حضور مردم انقلاب به پیروزی رسید.

وی با بیان اینکه امروز انقلاب به دیگر کشورها هم صادر شده است، اظهار کرد: امید است بتوانیم آرمان‌های امامین انقلاب را همراهی کنیم.

وی با اشاره به شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی بیان کرد: اگرچه برای دومین سال این شهید والامقام را نداریم اما به یمن خون پاک این شهید مطهر، ایران به ملک سلمانی تبدیل شده و این کشور پیوسته مقتدر است.

جشن تولدی متفاوت

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بیان کرد: با توجه به شیوع کرونا و اصل سلامت محوری برگزاری اجتماع را نداریم.

حجت الاسلام احمد ملایی با اشاره به راهپیمایی خودرویی در سراسر استان، اظهار کرد: در شهرستان بیرجند راهپیمایی با خودروهای سواری به صورت خانوادگی و مزین به پرچم از صیاد شیرازی آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه تا پایان مراسم هیچ توفقی نداریم، اظهار کرد: شهروندان می‌توانند از طریق فضای مجازی و شبکه خاوران برنامه‌های راهپیمایی بهمن را دنبال کنند.

جوانان امروز به خوبی با واژه‌های دفاع خو گرفته‌اند چراکه برنامه‌ها و توطئه‌های دشمن تمامی ندارد و در هر زمان با چهره‌ای متفاوت وارد میدان می‌شود. انقلاب امروز به داشتن مردمانی می بالد که از سالیان گذشته پای آرمان‌های امام ایستادند و با نثار خون خود موجی از ایستادگی و ایثار به ایجاد کردند.