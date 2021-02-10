به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد مروی شامگاه سه شنبه (۲۱ بهمن) در ویژه‌برنامه «شکوه صبر و شکر» که به مناسبت فرارسیدن سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در صحن انقلاب حرم مطهر رضوی با رعایت کامل شیوه نامه‌های بهداشتی برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن ۲۲ بهمن و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای اسلام، به بیان برخی ویژگی‌های فردی حضرت امام خمینی (ره) پرداخت و عنوان کرد: امام راحل انسانی عاقل، دوراندیش، حکیم، تیزبین، صبور و آینده‌نگر بود؛ امام (ره) عبدصالح خداوند بود که انگیزه‌های نفسانی و جاذبه‌های دنیوی بر او اثر نداشت.

امام خمینی (ره) اسلام را دوباره در جهان زنده کرد

تولیت آستان قدس رضوی صبر، مقاومت، یقین به نصرت خداوند و ثابت قدمی در مسیر رضای الهی را از دیگر ویژگی‌های امام خمینی (ره) برشمرد و با اشاره بر برخی خدمات امام راحل به اسلام و ایران، اظهار کرد: احیای اسلام یکی از بزرگترین خدمات امام خمینی (ره) بود، ۲۰۰ سال است که عده زیادی تلاش می‌کنند اسلام را در دنیا به دست فراموشی بسپارند، اما امام (ره) بار دیگر اسلام را در دنیا زنده کرد.

وی افزود: یکی از نخست وزیران انگلیس در جمع سیاستمداران استعمارگر اعلام می‌کند که «ما باید اسلام را در کشورهای مسلمان منزوی کنیم.» پول‌های گزافی هزینه کردند و تبلیغات فراوان انجام دادند که بتوانند اسلام را منزوی کنند، زیرا می‌دانستند اسلام قدرتی است که می‌تواند در برابر چپاولگری‌های استعماری آنها بایستد و ملت‌ها را بیدار کند.

حجت الاسلام والمسلمین مروی با بیان اینکه امام راحل اسلام را در عصری که تصور می‌شد دفن شده، زنده کرد؛ گفت: امام (ره) اسلام را به ذهن و عمل انسان‌ها بازگرداند و در صحنه سیاسی جهان مطرح کرد.

وی اقدام بزرگ دیگر امام خمینی (ره) را بازگرداندن عزت و اقتدار به کشور و ملت ایران معرفی و تصریح کرد: ملت بزرگ ایران خصوصاً در دوران قاجار و پهلوی به دلیل وجود حکومت‌های نالایق و وابسته به یک انحطاط تاریخی و عقب ماندگی عجیبی دچار شده بود، این حکومت‌های مزدور کشور ایران را به عقب بردند و مردم ایران را تحقیر کردند، امام خمینی (ره) یکی از مرتجع ترین و پلیدترین حکومت‌های عصر حاضر را از بین برد و اقتدار و عزت را به کشور و ملت ایران بازگرداند.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: امام خمینی (ره) حکومت دیکتاتوری و عقب مانده‌ای که تنها پیرو منافع استعماری غرب و اسرائیل بود را از بین برد و به جای آن حکومت اسلامی و مردم سالاری دینی را حاکم کرد.

غلبه بر چالش‌ها و ایستادگی بر اصول، ویژگی انقلاب اسلامی

حجت الاسلام مروی غلبه بر چالش‌ها و ایستادگی بر ارزش‌ها و اصول را از ویژگی‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: از آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز دشمنان و بدخواهان همواره چالش‌ها و توطئه‌های مختلفی را به این ملت تحمیل کرده‌اند؛ از گروهک‌ها تروریستی و تحریک‌های قومیتی گرفته تا هشت سال جنگ تحمیلی و تحریم‌های ظالمانه؛ بطوری که با نگاهی به تاریخ انقلاب‌های جهان می‌بینیم بسیاری از انقلاب‌ها حتی در برابر یکی از این چالش‌ها دوام نیاوردند، اما انقلاب اسلامی با عظمت‌، استوار و مقاوم در برابر همه این چالش‌ها ایستادگی کرده است.

وی ایستادگی بر ارزش‌ها و اصول و عدول نکردن از آنها را از دیگر ویژگی انقلاب اسلامی برشمرد و اظهار کرد: در تاریخ نمونه‌های فروانی از انقلاب‌هایی داریم که نتوانستند بر ارزش‌ها و اصول انقلاب خود ایستادگی کنند و از آنها عدول کردند، اما انقلاب سرافراز مردم ایران در برابر این چالش‌ها تاکنون با استقامت ایستاده و بدون کمترین عقب نشینی از مواضع و اصول، سربلند بیرون آمده است.

تولیت آستان قدس رضوی استقلال داخلی و خارجی، استقلال در موضع گیری‌های بین المللی، آزادی، دفاع از مظلومین و محرومین، رسیدگی به مردم و نیازمندان، بالا بردن سطح علمی جامعه، استقلال و خودکفایی در کشاورزی، دانش و فناوری را از جمله ارزش‌های انقلاب اسلامی خواند و گفت: بحمدالله تا حدودی به بسیاری از ارزش‌های انقلاب اسلامی بدون کمترین عقب نشینی از اصول رسیده‌ایم.

انقلاب اسلامی تجلی مردم سالاری دینی

حجت الاسلام مروی مردم سالاری دینی و مشارکت مردم در سرنوشت خود را از دیگر ارزش‌های انقلاب اسلامی خواند و تصریح کرد: حدود ۴۱ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و ۴۰ انتخابات واقعی در کشور برگزار شده است که مردم در آنها حضور پرشور داشته و منتخبین خود را انتخاب کرده‌اند.

وی ابراز کرد: همه مسئولین در نظام مقدس اسلامی به نحوی توسط مردم انتخاب می‌شوند و مشارکت مردم در کانون مدیریتی کشور به عنوان یکی اصل اساسی و تغییرناپذیر است.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: در گذشته سفارتخانه‌های خارجی برای مردم ما شاه، وزیر و نماینده مجلس تعیین می‌کردند، اما امروز ملت خود تصمیم می‌گیرد و این‌ها ارزش‌های انقلاب اسلامی هستند.

وی اظهار کرد: علی‌رغم ایجاد سخت‌ترین شرایط و تحریم‌های ظالمانه و جنگ تمام عیار اقتصادی ما توانسته‌ایم زیرساخت‌های حیاتی کشور را سامان بدهیم و دستاوردهای مهمی در عرصه‌های مختلف از جمله آب، برق، گاز، راه‌های ارتباطاتی و تربیت منابع انسانی تحصیل کرده، کسب کنیم.

حجت الاسلام مروی با اشاره به برخی دیگر از دستآوردهای انقلاب اسلامی، عنوان کرد: قبل از انقلاب ۱۵۷ هزار دانشجو در دانشگاه‌های کشور در حال تحصیل بودند اما امروز حدود ۳ میلیون دانشجو و ۱۷ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داریم که نشان دهنده ارتقا علم و دانش در کشور است.

وی ابراز کرد: پیش از انقلاب عمده پزشکان عمومی ما هندی، فیلیپینی و بنگلادشی بودند، اما امروز بزرگترین جراحان دنیا را در کشور داریم، روزگاری مردم برای عمل‌های جراحی حتی معمولی خود مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما امروز از کشورهای دیگر برای درمان به ایران می‌آیند.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به کسب دانش هسته‌ای در کشور بدون کمک خارجی‌ها، عنوان کرد: دانش هسته‌ای فرآیند بسیار سخت، علمی و پیچیده‌ای است که جوانان تحصیل کرده و دانشمندان ما بدون کمک خارجی‌ها آن را به دست آورده‌اند و بعضی از آنها جانشان را نیز در این راه عزتمند و استقلال آفرین از دست داده‌اند، دستیابی به دانش سلول‌های بنیادی که تحولی عظیم در عرصه سلامت کشور بوده و دستیابی ایران به مقام چهارم جهان در فناوری نانو، همه توفیقاتی بوده که علی‌رغم تهدیدها و تحریم‌ها با ایستادگی بر اصول به دست آمده است.

وی اظهار کرد: دشمنان و بدخواهان دین، اسلام و ملت مسلمان و مقاوم ایران از توطئه دست بردار نیستند و هر روز دسیسه‌ای می‌چینند، اگرچه تاکنون به لطف خدا، عنایت حضرت ولی عصر، هدایت‌های امام راحل و رهبری عظیم الشان و بیداری و استقامت ملت به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.

ناامیدسازی نسل جوان دسیسه و راهبرد دشمن است

حجت الاسلام مروی یکی از برنامه‌های دشمن را ایجاد ناامیدی و یأس در جامعه خصوصاً در میان نسل جوان معرفی و اظهار کرد: از اهداف دشمن ایجاد ناامیدی است تا مردم را از راه مقابله با مستکبرین و دفاع از عزت، استقلال، فرهنگ و دین خود پشیمان کنند.

وی نقد منصفانه را لازمه پویایی جامعه دانست و گفت: اگر همه چیز را سفید ببینیم دچار غرور می‌شویم و نتیجه غرور توقف است، اما از آن طرف نیز همه چیز را نباید سیاه و تیره جلوه داد که موجب یأس و ناامیدی مردم می‌شود؛ بلکه باید واقع بین بود.

تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد: امروز حقیقتاً سختی‌ها و دشواری‌ها مردم عزیز ما و خصوصاً قشر کم درآمد را به شدت تحت فشار قرار داده است، اما اگر نکات چالشی و منفی را می‌گوئیم نقاط سفید و مثبت را هم بگوییم؛ آنهایی که دائماً بر طبل یأس، ناامیدی و سیاه جلوه دادن شرایط کشور و نظام می‌کوبند در میدان دشمن بازی می‌کنند.

وی افزود: جامعه‌ای که در آن انتقاد، نقد و اعتراض نباشد مرده است؛ آن مدیریت آل سعود است که هیچ نقد، انتقاد و سخنی را از مردم نمی‌پذیرد و اگر سخنی انتقادی برآید با شمشیر گردنش را قطع می‌کند، در جامعه اسلامی، نبوی و انقلاب اسلامی باید نقد و انتقاد باشد، اما انتقاد خیرخواهانه، ناصحانه و چاره جویانه نه از روی بغض و نفرت.

حجت الاسلام مروی با بیان اینکه بر اساس آموزه‌های اسلامی و آیات قرآن انسان حتی با آنها که عداوت دارد نیز باید با عدالت رفتار کند، خطاب به جناح‌های سیاسی کشور گفت: بین جناح‌های سیاسی ما رقابت است نه عداوت, لذا در مقام قضاوت، داوری و نقد نباید از مرزهای عدالت و انصاف عبور کنیم.

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه نگاه قبیله‌ای به مسائل به مصلحت کشور نیست؛ اظهار کرد: جناح‌های سیاسی به مسائل کشور باید نگاه ملی و بین المللی داشته باشند؛ نقد و انتقاد کنید و مسئولان را به چالش بکشید، مشکلات و تنگناها را بیان کنید اما مشفقانه و ناصحانه تا مردم دچار یأس و ناامیدی نشوند.

حضور باشکوه در انتخابات یکی از مظاهر امید و اتحاد جامعه است

حجت الاسلام مروی وحدت کلمه را رمز خلق ۲۲ بهمن دانست و اظهار کرد: اگر تاکنون نظام اسلامی توانسته با سرافرازی و سربلندی در برابر همه چالش‌های دشمنان بایستد و مقاومت کند دلیلش وحدت کلمه بوده است؛ این اتحاد و وحدت را نباید از دست بدهیم.

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین مظاهر وحدت کلمه و امید در جامعه، حضور شکوهمند در انتخابات است، اظهار کرد: دشمن به مشارکت کم در انتخابات امید بسته است و هر حضور می‌تواند دشمن را از آسیب رساندن به کشور و نظام ناامید سازد، مراقب باشیم که سختی‌ها، دشواری‌ها و مشکلات اقتصادی ما را از اصل اساسی انقلاب دور نکند و با حضور کمرنگ در انتخابات دشمن را شاد و میدان را برای او باز نکنیم.