اهدای پیراهنی با شماره ۲۰۲۲ به رئیس فدراسیون فوتبال عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه برگزاری مراسم جام جهانی باشگاه‌های فوتبال در قطر، «شیخ حمد بن خلیفه» رئیس فدراسیون فوتبال این کشور با «یاسر المسحل» رئیس فدراسیون عربستان دیدار و گفتگو کرد.

طرفین در این دیدار درباره موضوعات مشترک و راه‌های توسعه همکاری بین فدراسیون‌ها در زمینه‌های ورزشی گفتگو کردند.

رئیس فدراسیون قطر همچنین پیراهنی با شماره ۲۰۲۲ و به نام خودش به رئیس فدراسیون عربستان اهدا کرد.

روابط دو فدراسیون به دلیل تنش‌های سیاسی در سال‌های گذشته تیره و تار بود ولی اخیراً و در پی تصمیمات سیاسی بین عربستان و قطر، فدراسیون‌های آنها هم روابط گرم‌تری پیدا کرده‌اند.

شیخ حمد در حاشیه این رقابت‌ها همچنین دیداری با رئیس فدراسیون فوتبال برزیل انجام داد.