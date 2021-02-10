حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک روز ۲۲ بهمن، چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، اظهار کرد: انقلاب اسلامی با رویکرد دینی به همگان ثابت کرد که حاکمیت بر اساس دین اسلام می‌تواند سربلندی ملت را به دنبال داشته باشد و امروز این اندیشه از سوی مردم سایر کشورهای جهان نیز دنبال می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل افزود: مردم ایران با ایمان به خدا، رهبری دینی و همبستگی خود توانستند به همگان ثابت کنند که در هر زمان و مکانی در مقابل استکبار خواهند ایستاد و حتی از مظلومان جهان نیز حمایت خواهند کرد.

پیشرفت انقلاب اسلامی بر همگان ثابت شده است

وی به دستاوردها و پیشرفت‌های انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: ایران اسلامی با تکیه بر تربیت‌یافتگان مکتب اسلام در اکثر ابعاد توانسته به توسعه دست یابد و به لحاظ علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی این پیشرفت و توسعه بر همگان ثابت شده است.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل با بیان اینکه یوم الله ارزشمند ۲۲ بهمن سند افتخار ملت ایران و اوج غیرتمندی آنها برای رهایی از استکبار جهانی است، خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای بزرگی برای ملت کشور داشت که یکی از این دستاوردها اتحاد و انسجام ملت ایران بوده که هم‌اکنون این اتحاد، کشور را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار داده است.

انقلابی ماندن ادامه راه شهیدان است

حجت‌الاسلام جعفرزاده بیان کرد: ما باید با انقلابی ماندن و ادامه راه شهیدان والامقام، کشور را بیش از پیش در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دهیم و نیاز است در این زمینه همگان اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم تا بتوانیم پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های مختلف را دوچندان کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با اشاره به مشارکت اقشار مختلف مردم در فضاهای مجازی در راستای گرامی داشت دهه فجر امسال به لحاظ رعایت پروتکل‌های بهداشتی و شرایط کرونایی، اظهار کرد: نیاز است استفاده از فضاهای مجازی برای مسائل مفید و تأثیرگذار در راستای فرهنگ باشد که انتظار می‌رود در مناسبت‌های مختلف با همکاری نخبگان دینی و فرهنگی، محتوای غنی و معتبر در اختیار کاربران قرار گیرد.

فعالان فرهنگی در تقویت باورهای دینی مردم تلاش کنند

حجت‌الاسلام جعفرزاده توجه به تقویت باورهای عقیدتی و دینی مردم را ضروری دانست و گفت: انتظار می‌رود فرهیختگان و فعالان فرهنگی جامعه با تقویت باورهای مردمی در ارتقای فرهنگ عمومی با بهره مندی از تعالیم دینی تلاش کنند.

وی ادامه داد: نظام مقدس و سربلند جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۲ سال عمر با برکت خود در رویارویی با انبوه توطئه‌های دشمنان، پوزه استکبار جهانی و سرسپرده‌های منطقه‌ای آن را به خاک مالیده و امروز با به اثبات رساندن حقانیت و حاکمیت دائمی خود، چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند خود را جشن گرفته است.