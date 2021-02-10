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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۴۱

شب پیروزی انقلاب و همزمان با سراسر کشور؛

گلبانگ الله اکبر در حرم مطهر رضوی و مشهد الرضا(ع) طنین انداز شد

گلبانگ الله اکبر در حرم مطهر رضوی و مشهد الرضا(ع) طنین انداز شد

مشهد - همزمان با سراسر کشور و در شب ۲۲ بهمن، گلبانگ الله اکبر در حرم مطهر رضوی و مشهدالرضا(ع) طنین انداز شد، تا زائران و مجاوران امام هشتم (ع) یکپارچه، صدای انقلاب را به گوش جهانیان برسانند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای این آئین در سراسر کشور، خادمان، زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی یک صدا گلبانگ الله اکبر را در صحن و سرای حرم رضوی فریاد زدند و یاد و خاطر رشادت‌های ملت ایران در بهمن ۵۷ و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی ایران را گرامی داشتند.

جمعی از خادمان بارگاه منور رضوی با حضور بر روی گلدسته‌های حرم مطهر رضوی بانگ الله اکبر را سر دادند. زائران و مجاوران نیز در رواق بزرگ امام خمینی (ره) به مدت هشت دقیقه با فریاد الله اکبر شور انقلابی خاصی در فضای معنوی حرم منور رضوی حاکم کردند.

براساس این گزارش، مردم انقلاب و متدین مشهد نیز همزمان را مراسم جشن انقلاب و نورافشانی، با فریاد بلند الله و اکبر، بار دیگر یاد و خاطره انقلاب و رشادت‌های مبارزان این راه و آرمان‌های امام و انقلاب را زنده نگاه داشتند.

کد مطلب 5143719

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