سهراب رئیسی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح هادی در ۳۸۵ روستای چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این تعداد طرح هادی با اعتبار ۱۸۸ میلیارد تومان اجرا شده است.

وی گفت: کل تعداد روستاهای بالای ۲۰ خانوار چهارمحال و بختیاری ۵۶۱ روستا است که از این تعداد ۳۸۵ روستا از اجرای طرح هادی بهره مند شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: طرح هادی برای ۶۱۹ روستای چهارمحال و بختیاری تهیه شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه طرح هادی زمینه ساز توسعه روستاها در این استان شده است، گفت: اجرای طرح هادی از برکات انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: هم اکنون اجرای طرح هادی در روستاهای چهارمحال و بختیاری در حال اجرا است.