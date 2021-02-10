به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی ۲۲ بهمن در چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب تا دقایقی دیگر در سراسر کشور به صورت خودرویی و موتوری و همچنین در بستر فضای مجازی آغاز می‌شود.

براساس این گزارش، ستاد ملی مقابله با کرونا به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری و ورود به موچ چهارم کووید -۱۹، با لحاظ پروتکل‌های بهداشتی و عدم برگزاری تجمعات تصمیم گرفت که راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال بصورت خودرویی و موتوری برگزار شود.

براساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، راهپیمایی خودرویی و موتوری در تهران در ۱۲ مسیر انجام می‌شود. همچنین مراسمی بدون حضور جمعیت در میدان آزادی برگزار می‌شود و تمامی سخنرانی‌ها و قرائت قطعنامه نیز از سیمای جمهوری اسلامی پخش خواهد شد.

همچنین قرار است راهپیمایی امسال در بستر فضای مجازی نیز برگزار شود، از این‌رو مردم می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی fajr.ccoip.ir حضور خود را ثبت کرده و شعار و پوستر انتخاب کنند.

نمایش دستاوردها قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه

در حاشیه مراسم ۲۲ بهمن در میدان آزادی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه با برپایی نمایشگاهی از دستاوردها و پروژه‌های بزرگی که به همت متخصصان داخلی در کشور اجرا کرده است را در قالب ماکت‌هایی به نمایش عموم گذاشته است. از جمله پروژه‌هایی که در این نمایشگاه به نمایش درآمده، پروژه خط ۷ متروی تهران، ایستگاه کمیل، پروژه انبار نفت ایرانشهر، پروژه قطعه ۳ و قطعه ۷ ب راه اصلی پاتاوه_ دهدشت، پل طبیعت، سد مخزنی کرخه، پروژه سد و نیروگاه رودبار لرستان، است.