۲۲ بهمن متفاوت و پرشور در گلستان رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه های چهل و دومین سالگرد انقلاب به دلیل شرایط کرونا به صورت نوین در گلستان برگزار شد.

راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن هم که همه ساله با حضور پرشور مردم اجرا می شد امسال به صورت راهپیمایی خودرویی خانوادگی و موتوری برگزار شد.

مردم گلستان در شهرهای مختلف امروز (چهارشنبه) با حس و حال متفاوت و با شور و شعور خاص به خیابان آمده و حضور آنها مشتی دیگری بر دهان یاوه گویان انقلاب بود.

آنها آمدند و با شهدا و امام شهدا (ره) عهد و پیمان دوباره بستند و با سردادن شعار «مرگ بر آمریکا» و مشت های گره کرده به ایادی استکبار نشان دادن که لحظه ای از آرمان ها انقلاب دست برنخواهند داشت.

کودکان و نوجوانان با در دست داشتن پرچم ایران، در کنار والدین خود در راهپیمایی خودرویی سهم پررنگی در فجر انقلاب امسال داشتند.

برنامه ها در گرگان هم با رعایت فاصله های فیزیکی و با الزامات کرونایی برگزار شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان در گفتگوی با رسانه ها اظهارکرد: امورات انقلاب متلعق به مردم است و مردم معتقد به مبانی دینی هستند.

حجت الاسلام احمدرضا احمدی افزود: در برنامه های دهه فجر انقلاب گلستان، شور و شعور متفاوت وجود داشت و با وجود کرونا برنامه ها در فضای مجازی و فیزیکی برگزار شد.

وی بیان کرد: حضور مردم در برنامه های دهه فجر اعلام مبارزه با استکبار و دشمنان نظام بود.

گفتنی است در پایان مراسم قطعنامه قرائت شد.