زمان پایان زنجیره انتقال کرونا در کشور/ایمنی واکسن اسپوتنیک

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام طبرسی، در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، با اشاره به آغاز واکسیناسیون علیه بیماری کووید ۱۹ در کشور، گفت: واکسنی که وارد ایران شد و تزریق آن از روز گذشته انجام گرفت برای یک میلیون نفر در روسیه تزریق شده و جای نگرانی ندارد.
وی ادامه داد: این واکسیناسیون طبق اولویت بندیهای تعیین شده از سوی سازمان جهانی بهداشت انجام میشود. اگر واکسیناسیون به روش اولویت بندیهای تعیین شده صورت پذیرد آمار مرگ و میر و ابتلاء به شکل چشم گیری کاهش مییابد البته هدف ما از واکسیناسیون قطع زنجیره بیماری کرونا است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، قطع زنجیره کرونا در کشور را زمانی عنوان کرد که حدود ۴۵ میلیون نفر در کشورمان واکسینه شوند و افزود: برای این تعداد از جمعیت کشور حدود ۱۰۰ میلیون دوز واکسن نیاز است و این میزان واکسن را قطعاً نمیتوان از خارج وارد کرد پس در این شرایط نیازمند ریل گذاری تولید داخل هستیم.
طبرسی گفت: واردات واکسن میتواند پاسخگوی گروههای پرخطر و اولویت دار باشد و برای بقیه مردم باید روی تولید داخل حساب باز کرد.
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