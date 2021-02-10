به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین روز جشنواره فیلم فجر با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و با استقبال بسیار خوب مردم و با ۳۰ درصد ظرفیت طبق دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شد.

در هفتمین روز سی و نهمین جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه فیلم‌های «یدو» و «رمانتیسم عماد و طوبا» در سینما آزادی به روی پرده رفت.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت به آدرس اینترنتی مراجعه و بلیت خود را تهیه کنند و زمان اکران فیلم‌ها در ۲ سینمای کرمانشاه سانس‌های ساعت ۱۵ و ۱۸ است.

گفتنی است، فیلم‌های ابلق، بی همه چیز، تک تیرانداز، تی‌تی، خط فرضی، رمانتیسم عماد و طوبا، روزی روزگاری آبادان، روشن، زالاوا، ستاره بازی، شیشلیک، گیج‌گاه، یدو، مامان، مصلحت و منصور در این دوره به نمایش درخواهند آمد.