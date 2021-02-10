  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۵۸

هفتمین روز جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه؛

فیلم‌های «یدو» و «رمانتیسم عماد و طوبا» در کرمانشاه اکران شد

فیلم‌های «یدو» و «رمانتیسم عماد و طوبا» در کرمانشاه اکران شد

کرمانشاه- در هفتمین روز از جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه فیلم‌های «یدو» و «رمانتیسم عماد و طوبا» اکران شد.

دریافت 13 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین روز جشنواره فیلم فجر با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و با استقبال بسیار خوب مردم و با ۳۰ درصد ظرفیت طبق دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شد.

در هفتمین روز سی و نهمین جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه فیلم‌های «یدو» و «رمانتیسم عماد و طوبا» در سینما آزادی به روی پرده رفت.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت به آدرس اینترنتی مراجعه و بلیت خود را تهیه کنند و زمان اکران فیلم‌ها در ۲ سینمای کرمانشاه سانس‌های ساعت ۱۵ و ۱۸ است.

گفتنی است، فیلم‌های ابلق، بی همه چیز، تک تیرانداز، تی‌تی، خط فرضی، رمانتیسم عماد و طوبا، روزی روزگاری آبادان، روشن، زالاوا، ستاره بازی، شیشلیک، گیج‌گاه، یدو، مامان، مصلحت و منصور در این دوره به نمایش درخواهند آمد.

کد مطلب 5143740

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها