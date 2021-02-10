  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۳۵

همزمان با ۲۲ بهمن؛

مجوز چاپ کتاب «عصر فطرت» صادر شد

مجوز چاپ کتاب «عصر فطرت» صادر شد

بجنورد- نویسنده کتاب «عصر فطرت» از صدور مجوز چاپ این کتاب خبر داد و گفت: منظومه منسجم از بیانیه گام دوم انقلاب مبتنی بر تفکرات شهید مطهری در این کتاب به نگارش درآمده است.

علی سعیدی در گفتگو با مهر اظهار کرد: مقام معظم رهبری طی دیداری با دانشجویان از آن‌ها می‌خواهند که به شخصیت‌های شهید مطهری، علامه سید محمد حسین طباطبایی و شهید محمد باقر صدر رجوع کنند.

مسئول سابق مؤسسه بینش مطهر خراسان شمالی ادامه داد: بیانات رهبر انقلاب این ایده را در ذهن ایجاد کرد که بیانیه گام دوم را مبتنی بر نظام فکری شهید مطهری به نگارش در بیاورم.

وی افزود: به این ترتیب در قالب کتاب «عصر فطرت»، منظومه منسجم از بیانیه گام دوم انقلاب مبتنی بر تفکرات شهید مطهری پیاده سازی شده است.

سعیدی با اشاره به گنجانده شدن تمام بیانیه در این کتاب، تصریح کرد: مجوز چاپ کتاب «عصر فطرت» صادر شده است و به زودی منتشر خواهد شد.

این نویسنده در انتها گفت: این کتاب به نوعی جوابیه‌ای بر کتاب «عصر حیرت» نیز می‌باشد زیرا در کتاب مذکور عنوان شده انقلاب نمی‌داند هدف و قصدش چیست در حالی که چنین نبوده و منظومه فکری و اهداف انقلاب کاملاً مشخص است.

کد مطلب 5143741

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها