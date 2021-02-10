به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی صبح امروز در جمع خبرنگاران با تبریک چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در تبریز گفت: این انقلاب، مصداق بارز پیروزی لشکر ایمان و اسلام بر لشکر کفر و نفاق بود که بدون حمایت مردمی و رهبری معمار کبیر انقلاب اسلامی، محقق نمی‌شد.

پورمحمدی، ایمان و اعتقاد مردمی را موتور محرکه پیروزی انقلاب اسلامی برشمرد و ادامه داد: ایمان مردمی و هدایت‌های داهیانه امام خمینی (ره)، به حکومت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی پایان داد.

استاندار آذربایجان شرقی به نقش تبریز و آذربایجان در پیروزی انقلاب اسلامی نیز اشاره کرد و با بیان اینکه قیام مردم تبریز در روز ۲۹ بهمن سال ۵۶، نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است، افزود: مردم تبریز از نخستین انقلابیون کشور بودند که در مقابل اهانت مزدوران پهلوی به مقدسات ایستاده و با خون خود، درخت تنومند انقلاب اسلامی را آبیاری کرده و شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را در کشور نهادینه کردند.

وی تصریح کرد: به رغم تمامی مشکلات و فشارهای دشمنان، مردم ایران اسلامی تحت هدایت رهبر فرزانه انقلاب و باور عمیق به آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی، همواره از برهه‌های حساس، سربلند بیرون آمده و از این پس نیز با تکیه بر توان داخل، دسیسه‌های دشمنان را با صلابت و اقتدار پاسخ می‌دهند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه روحیه مقاومت، ایثار و حمایت همه جانبه مردم از نظام جمهوری اسلامی، همواره نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرده است، ابراز داشت: نه تنها آرزوی دشمنان همیشگی ایران اسلامی برای شکست و سرنگونی نظام، محقق نشد، بلکه خود آنها گرفتار افتضاحات متعدد شده و کسانی که این آرزو را داشتند نیز به زباله دان تاریخ پیوستند.