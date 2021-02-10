به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سهام آسیا اقیانوسیه در معاملات امروز، چهارشنبه، در حالی رشد کردند که دیشب در معاملات وال‌استریت نوار رشد چند روزه سهام آمریکا پاره شد.

جامع‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی بدون سهام ژاپن ۰.۷۷ درصد رشد کرد در حالی که نیکی ژاپن با رشدی ۰.۱۹ درصدی مواجه شد.

در بازار چین، کامپوزیت شانگهای ۱.۰۳ درصد جهش کرد و کامپوننت شنزن با جهش بزرگ‌تر ۱.۸۹ درصدی روبرو شد.

هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ درحالی با جهش ۱.۸۳ درصدی روبرو شد که ای‌اس‌اکس استرالیا و کوسپی کره‌جنوبی هر دو ۰.۵۲ درصد رشد کردند.

در بازار ارز، دلار آمریکا در برابر ارزهای مهم جهان به پایین‌ترین سطح در بیش از یک هفته اخیر رسید. نرخ برابری دلار با ین ژاپن و یوآن چین، به ترتیب به ۱۰۴.۵۸ واحد و ۶.۴۳۷۶ واحد رسید.