به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، در شرایطی که بخش عمده نگرانی‌ها از مصرف سوخت‌های فسیلی مربوط به اثرات بلندمدت آن بر سرنوشت کره زمین است، این سوخت‌ها بر سلامت انسان‌ها در کوتاه مدت نیز اثرات خطرناکی دارند.

بررسی یادشده که با همکاری سه دانشگاه دیگر در انگلیس صورت گرفته، نشان می‌دهد مصرف مداوم سوخت‌های فسیلی در کشورهای مختلف جهان باعث افزایش ذرات آلاینده و مسمومی در هوا می‌شود که ابعاد آنها کمتر از ۲.۵ میکرون است و لذا مقابله با نفوذ آنها به بدن از طریق ماسک یا دیگر پوشش‌های حفاظتی کار ساده‌ای نیست.

این ذرات از طریق منابع مختلفی منتشر می‌شوند که عبارتند از آتش سوزی جنگل‌ها، اگزوز خودروها و کامیون‌ها، سوزانده شدن نفت، بنزین، گازوئیل و غیره. ذرات مسمومی که در این فرایند در هوا منتشر می‌شوند با توجه به ابعاد بسیار کوچکشان به راحتی وارد ریه‌ها و جریان خون شده و موجب ابتلای انسان‌ها به آسم، انواع سرطان و به خصوص سرطان ریه، انواع بیماری‌های قلبی و عروقی و در نهایت سکته قلبی می‌شوند.

محققان می‌گویند تنها راه مقابله با روند فزاینده مرگ و میر ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی کاهش وابستگی به این سوخت‌ها و تکیه به انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر مانند انرژی خورشید و باد و تولید وسایل نقلیه برقی است.

پیش از این در تحقیقات دیگر، میزان مرگ و میر سالانه ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی در بدترین حالت ۴.۲ میلیون نفر برآورد شده بود. اما بررسی تازه نشان داد رقم واقعی دو برابر این مقدار است. بنابراین حدود ۱۸ درصد یا یک پنجم مرگ و میرهای سال ۲۰۱۸ به علت مصرف سوخت‌های فسیلی رخ داده است.