تداوم رشد قیمت نفت به دنبال افت غیرمنتظره ذخایر نفتی آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت نفت خام در معاملات امروز، چهارشنبه، به دنبال انتشار گزارشی که نشان می‌داد میزان ذخایر نفت انبارهای آمریکا به طرز غیرمنتظره‌ای افت کرده است، تقویت شد.

تا ساعت ۹:۵۷ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ‌مارک جهانی قیمت نفت، ۰.۲۰ درصد نسبت به قیمت بسته شده دیشب، تقویت شد و به ۶۱.۲۰ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین غرب تگزاس آمریکا، دابلیوتی‌آی، هم ۲ سنت افزایش یافت و به ۵۸.۳۲ دلار رسید.

مؤسسه خصوصی سوخت آمریکا، ای‌پی‌آی، در گزارش جدید خود اعلام کرد میزان ذخایر انبارهای نفت این کشور در هفته منتهی به ۵ فوریه ۳.۵ میلیون بشکه افت کرده و به ۴۷۱.۱ میلیون بشکه رسیده است. این در حالی است که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند میزان این ذخایر با افزایشی ۹۸۵ هزار بشکه‌ای روبرو خواهد شد.

عصر امروز گزارش رسمی دولتی از ذخایر نفت آمریکا از سوی اداره اطلاعات انرژی این کشور منتشر می‌شود.