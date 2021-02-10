محمدکاظم انبارلویی، معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار ‏مهر‬ با‬ اشاره‬ به‬ اینکه پیروزی‬ انقلاب اسلامی به تعبیر استراتژیست‌های صهیونیست، یک زلزله‌ای در منطقه و جهان پدید آورد، اظهار‬ داشت: بنا بر تعبیر صهیونیست‌ها این زلزله، قدرت مستقر در غرب و شرق را تهدید می‌کرد، زیرا نهضت امام خمینی اتفاقی متفاوت با نهضت ملی و انقلاب ‏مشروطه است و در رأس انقلاب اسلامی، یک مرجع تقلید، حکیم، فیلسوف و ‏سیاستمدار پرقدرت و شجاع بود.‏

انبارلویی با بیان اینکه امام خمینی (ره) از همان روزهای نخست، آرمان‌ها و ‏اهداف انقلاب را بیان کرد، گفت: امام با ساقط کردن استبداد در ایران و ورود به ‏نبردی با شرق و غرب جهان که نماد کفر و شرک بودند، اهداف خود را به پیش برد ‏و شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» را برای این نهضت انتخاب کرد.‏

معاون سیاسی حزب موتلفه، ضمن اشاره به اتفاقاتی که در چهل سال گذشته، پیرامون انقلاب اسلامی رخ داد، ‏یادآور شد: قدرت شرق یعنی شوروی که در درگیری با انقلاب بود، به فروپاشی رسید و ‏از صحنه خارج شد. قدرت لیبرال دموکراسی غرب هم که همیشه پنجه در پنجه با ‏آن بودیم، اکنون شاهد سیمای فروپاشی‌شده آن‌ها هستیم.‏

وی انقلاب اسلامی ایران را برهم‌زننده معادلات قدرت‌های جهان نامید و ابراز کرد: ‏توانستیم یک بلوک قدرت را در منطقه تثبیت و ارتش چندملیتی مقاومت را تا مرزهای رژیم صهیونیستی تشکیل دهیم. همچنین با نبردهای ۲۲ و ۳۳ روزه، طعم شکست را به صهیونیست‌ها چشاندیم.‏

انبارلویی در پاسخ به این سوال که آیا این روند فروپاشی‌ها، متأثر از تغییر معادلات ‏جهانی پس از انقلاب اسلامی است یا خیر، گفت: قطعاً همینطور است، اگر نمودار ‏ظهور قدرت اسلام را از سال ۱۳۴۲ تا پیروزی انقلاب و از زمان ۱۳۵۷(پیروزی ‏انقلاب) تاکنون بررسی کنیم، یک منحنی صعودی را مشاهده خواهیم کرد.‏

معاون سیاسی حزب موتلفه، با بیان اینکه می‌توانیم با تشکیل دولت جوان حزب‌اللهی و انقلابی، کاستی‌های ‏چهل سال گذشته را پر کنیم، ادامه داد: اکنون جمهوری اسلامی ایران، قطب اصلی انقلابی‌های سراسر جهان است. این سرمایه اجتماعی، اجازه برپایی یک تمدن نوین ‏اسلامی را به ایران می‌دهد تا به فروپاشی کامل غرب نیز منجر شود.‏