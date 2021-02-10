محمدکاظم انبارلویی، معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پیروزی انقلاب اسلامی به تعبیر استراتژیستهای صهیونیست، یک زلزلهای در منطقه و جهان پدید آورد، اظهار داشت: بنا بر تعبیر صهیونیستها این زلزله، قدرت مستقر در غرب و شرق را تهدید میکرد، زیرا نهضت امام خمینی اتفاقی متفاوت با نهضت ملی و انقلاب مشروطه است و در رأس انقلاب اسلامی، یک مرجع تقلید، حکیم، فیلسوف و سیاستمدار پرقدرت و شجاع بود.
انبارلویی با بیان اینکه امام خمینی (ره) از همان روزهای نخست، آرمانها و اهداف انقلاب را بیان کرد، گفت: امام با ساقط کردن استبداد در ایران و ورود به نبردی با شرق و غرب جهان که نماد کفر و شرک بودند، اهداف خود را به پیش برد و شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» را برای این نهضت انتخاب کرد.
معاون سیاسی حزب موتلفه، ضمن اشاره به اتفاقاتی که در چهل سال گذشته، پیرامون انقلاب اسلامی رخ داد، یادآور شد: قدرت شرق یعنی شوروی که در درگیری با انقلاب بود، به فروپاشی رسید و از صحنه خارج شد. قدرت لیبرال دموکراسی غرب هم که همیشه پنجه در پنجه با آن بودیم، اکنون شاهد سیمای فروپاشیشده آنها هستیم.
وی انقلاب اسلامی ایران را برهمزننده معادلات قدرتهای جهان نامید و ابراز کرد: توانستیم یک بلوک قدرت را در منطقه تثبیت و ارتش چندملیتی مقاومت را تا مرزهای رژیم صهیونیستی تشکیل دهیم. همچنین با نبردهای ۲۲ و ۳۳ روزه، طعم شکست را به صهیونیستها چشاندیم.
انبارلویی در پاسخ به این سوال که آیا این روند فروپاشیها، متأثر از تغییر معادلات جهانی پس از انقلاب اسلامی است یا خیر، گفت: قطعاً همینطور است، اگر نمودار ظهور قدرت اسلام را از سال ۱۳۴۲ تا پیروزی انقلاب و از زمان ۱۳۵۷(پیروزی انقلاب) تاکنون بررسی کنیم، یک منحنی صعودی را مشاهده خواهیم کرد.
معاون سیاسی حزب موتلفه، با بیان اینکه میتوانیم با تشکیل دولت جوان حزباللهی و انقلابی، کاستیهای چهل سال گذشته را پر کنیم، ادامه داد: اکنون جمهوری اسلامی ایران، قطب اصلی انقلابیهای سراسر جهان است. این سرمایه اجتماعی، اجازه برپایی یک تمدن نوین اسلامی را به ایران میدهد تا به فروپاشی کامل غرب نیز منجر شود.
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