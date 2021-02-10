قیمت جهانی طلا با تضعیف دلار رشد کرد/ هر اونس ۱۸۴۱ دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی طلا در معاملات امروز، چهارشنبه تحت تأثیر افت ارزش دلار آمریکا و امید سرمایه‌گذاران به تصویب بسته کمک مالی این کشور، به رشد خود ادامه داد.

در معاملات امروز ارزش دلار به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک هفته اخیر رسید. افت ارزش دلار باعث می‌شود قیمت جهانی طلا برای دارندگان ارزهای غیر دلاری ارزان‌تر تمام شود و میل به خرید آن تقویت شود.

تا ساعت ۹:۵۳ به وقت تهران، قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن ۰.۲۶ درصد رشد کرد و به ۱,۸۴۱.۷۶ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا هم تا این لحظه ۰.۳۲ درصد رشد کرد و به ۱,۸۴۳.۱۰ دلار رسید.

قیمت هر اونس نقره با ۰.۶ درصد افزایش به ۲۷.۳۶ دلار رسید.