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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۱۰

به دنبال اعتراض گسترده کاربران؛

اپل مجبور به تعویض باتری لپ تاپ‌های معیوب خود شد

اپل مجبور به تعویض باتری لپ تاپ‌های معیوب خود شد

به دنبال اعتراض گسترده کاربران، اپل مجبور به تعویض رایگان باتری‌های لپ تاپ‌های مک بوک پروی تولیدی سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ شد که به درستی شارژ نمی‌شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بسیاری از کاربران لپ تاپ‌های مک بوک پروی اپل در ماه‌های اخیر با حضور در شبکه‌های اجتماعی نسبت به اینکه باتری‌های این لپ تاپ ها اشکال دارد و میزان شارژ آنها در هیچ حالتی از یک درصد فراتر نمی‌رود، اعتراض کرده بودند.

اپل سرانجام این اعتراض‌ها را پذیرفت و یک برنامه جامع تعویض باتری‌های لپ تاپ‌های مک بوک پرو را به اجرا درآورد. لپ تاپ‌های یادشده مجهز به سیستم عامل‌های مک او اس ۱۱.۲.۱ و مک او اس کاتالینای ۱۰.۱۵.۷ هستند. این شرکت می‌گوید یک وصله نرم افزاری را برای به روز کردن سیستم عامل‌های یادشده عرضه کرده و این کار ممکن است مشکل شارژ باتری‌های لپ تاپ‌های معیوب را حل کند. اما اگر مشکل به این شیوه هم حل نشد، افراد باید لپ تاپ‌های خود را به منظور رفع نقص به نمایندگی‌های اپل ببرند.

فهرست کامل لپ تاپ‌های معیوب اپل به شرح زیر است:

· MacBook Pro (۱۳‌-inch, ۲۰۱۶, Two Thunderbolt ۳ Ports)

· MacBook Pro (۱۳-‌inch, ۲۰۱۷, Two Thunderbolt ۳ Ports)

· MacBook Pro (۱۳-‌inch, ۲۰۱۶, Four Thunderbolt ۳ Ports)

· MacBook Pro (۱۳-‌inch, ۲۰۱۷, Four Thunderbolt ۳ Ports)

· MacBook Pro (۱۵-‌inch, ۲۰۱۶)

· MacBook Pro (۱۵-‌inch, ۲۰۱۷)

کد مطلب 5143774

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