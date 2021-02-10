حضور گسترده مردم با وسایل نقلیه/ نمایش «سوم خرداد» و «بالستیک»

به گزارش خبرنگار مهر، جشن ۴۲ سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر کشور، بصورت موتوری و خودرویی و همچنین در بستر فضای مجازی برگزار شد؛ این مراسم ساعت ۱۰ صبح همزمان با پایتخت در سراسر کشور با قرائت آیاتی از قرآن کریم برگزار شد.

روحانی:برای وعده‌هایی که به مردم دادم، سرافرازم/دنیا بدهکار ملت ایران است

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور صبح امروز (چهارشنبه) در مراسم سالروز بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با بیان اینکه آغاز چهل و سومین سال انقلاب اسلامی ایران را تبریک عرض می کنم، گفت: چهل و سومین سال پیروزی انقلاب اسلامی با رنگ و بوی جدیدی روزهای خود را آغاز کرده است. دورانی که به دلیل پروتکل های بهداشتی، مردم عاشق انقلاب و امام (ره) نتوانستند آن طور که مورد نظرشان بود به خیابان ها بیایند و احساسات پاک خود را نشان دهند.

رئیس جمهور بیان کرد: البته به صورت و شکل دیگر این حضور پرشور در سراسر کشور در جریان است. از جهات دیگر هم آغاز چهل و سومین سال انقلاب اسلامی با سال های قبل متفاوت است.

وی ادامه داد: امسال سال ۱۳۹۹ است و انقلاب ما هم در سال ۱۳۹۹ به پیروزی رسید؛ یک شباهت بسیار زیبا در این زمینه وجود دارد. البته سالی که انقلاب پیروز شد، سال ۱۳۹۹ هجری قمری بود و امسال سال ۱۳۹۹ هجری شمسی است.

روحانی تصریح کرد: با توجه به اینکه در آستانه پایان قرن هستیم، لازم است به صد سال گذشته گذری زده شود. سال آینده یعنی سال ۱۴۰۰ پایان قرن چهاردهم و در آستانه ورود به قرن پانزدهم هجری شمسی است. صد سال پیش یعنی در سال ۱۲۹۹ مردم ما رنج و مشکلات بعد از جنگ جهانی اول را پیش رو داشتند و قحطی، اختلافات و به هم ریختگی بسیار زیاد بود و از سوی دیگر یک قلدری به نام رضاخان در همان سال با کودتای خود امور کشور را در دست گرفت.

رئیس جمهور یادآور شد: سال ۱۲۹۹ با این شکل بسیار تأسف انگیز برای مردم ما و سلطه یک مستبد بر مردم شروع شده بود، البته این سلطه استبداد در پایان سال ۱۲۹۹ و در تاریخ سوم اسفندماه اتفاق افتاد.

وی اظهارداشت: امسال در حالی پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می گیریم که ملت ما در سال ۱۳۹۹ در یک جنگ بزرگ اقتصادی بعد از سه سال مقاومت در حال پیروزی است. البته در آن صد سال اتفاقات مهمی در جریان بود و آغاز آن قرن بعد از پیروزی مردم در انقلاب مشروطه بود اما در این قرن انقلابی بزرگ تر از انقلاب مشروطه یعنی انقلاب اسلامی به وقوع پیوست و مردم شاهد آن بودند.

روحانی تصریح کرد: مردم در آن صد سال دو کودتا را شاهد بودند؛ کودتای رضاخانی در سال ۱۲۹۹ و کودتای محمدرضا شاه هم در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ اتفاق افتاد. کودتای رضاخانی را انگلیسی‌ها و کودتای دیگر را آمریکایی‌ها بر مردم مسلط کردند.

رئیس جمهور اظهارداشت: در طول این صد سال ما شاهد دو جنگ جهانی بودیم که یک جنگ قبل از آغاز قرن چهاردهم و یک جنگ در سال ۱۳۲۰ اتفاق افتاد که ویرانی ها و مشکلات زیادی را برای مردم جهان پیش آورد. میلیون ها انسان به جهت جنگ جهانی از بین رفتند و خانه های بسیار زیادی ویران شد و آرزوهای فراوانی برباد رفت.

وی گفت: در طول قرن هم مردم ما شاهد دو جنگ بودند؛ جنگ تحمیلی هشت ساله یکی از این جنگ ها بود و ملت ما تنها و متکی بر خداوند بزرگ بود اما متجاوزان متکی به همه قدرت های بزرگ شرق و غرب بودند. در این سالها هم جنگ دیگری یعنی جنگ تحمیلی اقتصادی از سال ۹۷ تا امروز علیه کشورمان اعمال شده است.

روحانی ادامه داد: مردم ما سه سال در جنگ اقتصادی هستند و در جنگ تحمیلی ما به پیروزی بزرگی رسیدیم و در این جنگ هم به حول و قوه الهی به پیروزی خواهیم رسید. پایان شب ظلمانی و طلوع فجر صادق برای همه آگاهان مشهود است.

رئیس جمهور تصریح کرد: همه مردم جهان در این روزها یک بدهکاری بزرگ به ملت ایران دارند. ملت بزرگ ایران اگر در برابر این مستبد کاخ سفید نایستاده بود و اگر با صبر و مقاومتش او را به شکست نکشانده بود و اگر تدبیر دولت منتخب مردم نبود و بعد از خروج ترامپ از برجام، ما هم از برجام خارج می شدیم به این معنا بود که پیروزی بدون زحمت و هزینه برای ترامپ می شد.

وی گفت: اگر ما بلافاصله از برجام خارج شده بودیم همه تحریم ها برگشته بود و توطئه بزرگ اسرائیل و آمریکا در صفحه تاریخ به ظهور و بروز خود رسیده بود اما مقاومت مردم و تدبیر دولت باعث شد که در این سه سال آقای ترامپ لگدمال شد.

روحانی بیان کرد: ترامپ یک بار در شورای امنیت و در سال ۹۷ و چند بار هم در سال ۹۹ شکست خورد و شکست و انزوای آمریکا در سازمان ملل در برابر ایران در تاریخ آمریکا و جهان بی‌نظیر بود.

رئیس جمهور تصریح کرد: از سوی دیگر آنان در چند نوبت در دادگاه بین المللی لاهه در مقابل ایران شکست خوردند و حقوقدانان کشورمان در برابر آمریکا پیروز شدند و این دادگاه بین المللی لاهه بود که رأی علیه تحریم ترامپ داد.

وی تأکید کرد: آن کسی که ترامپ را سرنگون کرد، خدا بود و آن کسی که به ظاهر ترامپ را سرنگون کرد، ملت آگاه آمریکا بود اما نقش ملت و دولت ایران برای سرنگونی این مستبد بدون تردید تأثیرگذار بود و امروز دنیا به خاطر این امنیت، احساس قانون‌گرایی و ثبات به ملت بزرگ ایران مدیون است.

روحانی اظهارداشت: در انتخابات سال ۹۲ حدود ۷۳ درصد مردم در انتخابات مشارکت داشتند و در انتخابات سال ۹۶ هم بیش از ۷۳ درصد حضور یافتند که برای تاریخ بسیار مهم است که ۷۳ درصد مردم واجد شرایط پای صندوق های رأی آمدند.

رئیس جمهور گفت: مردم از منتخب خودشان می‌خواستند که تعامل سازنده با جهان را با عزت ادامه دهد و پیمان هایی را که در برابر دنیا ملت ایران متعهد شده است، پاس بدارد. مردم از منتخب خود می خواستند که با تعامل سازنده سایه جنگ و تحریم را از سر مردم دور کند و منتخب مردم به مردم وعده داده بود که هم اقتصاد شرایط بهتری خواهد داشت و هم قدرت هسته‌ای شرایط بهتری خواهد داشت به گونه ای که چرخ سانتریفیوژها بچرخد.

روحانی گفت: دولت منتخب مردم اعلام کرد که سانتریفیوژها بهتر خواهند چرخید و اقتصاد بهتر از گذشته به حرکت خود ادامه خواهد داد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: ما امروز در برابر ملت ایران سرافرازیم که به تعامل سازنده، اعتدال و وعده‌هایی که به مردم دادیم، در چهار سال و نیم اول‌ به خوبی عمل کردیم.

وی هشت سال دولت تدبیر و امید را به سه بخش تقسیم کرد و گفت: دوران ثبات، رشد و پیشرفت از ۹۲ تا ۹۶ یعنی چهار سال و نیم و دوره دوم، دوران جنگ تحمیلی در طول سه سال از ۱۳۹۷ تا پایان ۹۹ و ۶ ماهه پایان دولت که دوران بازآفرینی است.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: ما تنها دولتی هستیم که بعد از جنگ تحمیلی، کار را با رکود تورمی آغاز کردیم. ما در سال ۹۲ تورمی حدود ۴۰ درصد و رشد اقتصادی منفی که حدود ۷.۶ درصد بود، داشتیم.

روحانی افزود: دولت در طول سال‌های تلاشش در کنار مردم متوسط تورم در طول چهار سال و نیم اول ۱۰.۲درصد بود که در تاریخ کشور، کمتر سراغ داریم. در این مدت حدود دو سال تورم تک‌رقمی بود؛ یعنی سال‌های ۹۵ و ۹۶ و حتی ماه‌های اول سال ۹۷. درست است که در سال ۹۷ جنگ شروع شده اما همچنان تورم تک‌رقمی بود.

وی رشد اقتصادی در برخی از سال‌های دوران مسئولیتش را دو رقمی اعلام کرد و گفت: سال ۹۵ رشد اقتصادی ما بالای ۱۴ درصد که بالاترین رشد اقتصادی در جهان بوده را داشتیم؛ این یکی از افتخارات بی‌نظیر این دولت پس از انقلاب است که کشور را به اولین رشد اقتصادی جهان رساند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: این مسئله بود که رژیم صهیونیستی و ارتجاع منطقه‌ای را حرکت انداخت و در کنار ترامپ قرار گرفتند تا ایران را در حصر و محاصره کامل قرار دهند اما در طول چهار سال و نیم اول، رشد اقتصاد ما به طور متوسط ۴.۷ درصد بود و سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در هر فصل نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۷۰۰هزار اشتغال خالص در کشور داشتیم.

روحانی تأکید کرد: ما هر کجا با هم بودیم و دست به دست هم دادیم و در کنار هم تلاش کردیم، خداوند هم پیروزی را نصیب ما ساخت. ما در شرایطی که دولت را آغاز کردیم، مذاکره نبود البته من به مذاکره هم افتخار می‌کنم. مذاکره چیز منفی نیست، جزو لوازم حکمرانی یک دولت در دولت مدرن است و مذاکره نه برای بحث امروز، بلکه ارث پیامبر بزرگ اسلام (ص) است.

وی افزود: پیامبر (ص) در دوران مختلف با دشمنان خود حرف زد، مذاکره کرد، پیمان بست و صلح کرد که نمونه بارز آن صلح هدیبیه است.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: ما با مذاکره با دشمنان و راهی که پیامبر و امام مجتبی (ع) به ما آموختند، افتخار می‌کنیم اما آغاز راه ما از مذاکره نبود.

روحانی گفت: اولین مصوبه دولت در خصوص احیای دریاچه ارومیه بود یعنی ما با محیط‌زیست، سلامت مردم و زندگی ۲۰ میلیون نفر در غرب کشور کار را آغاز کردیم.

وی ادامه داد: دومین مصوبه ما در دولت، رفع موانع تولید بود و آن زمان لایحه‌ای با دو فوریت تنظیم کردیم و به مجلس شورای اسلامی فرستادیم، البته چند ماه طول کشید که مجلس به آن رسیدگی کند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید برای کمک به بخش خصوصی اظهار داشت: ما در کنار بخش خصوصی قرار گرفتیم. خصوصی‌سازی که امروز برخی به عنوان یک نقطه منفی تلقی می‌کنند، به عنوان افتخار این دولت است که آن را دنبال کرد. مقام معظم رهبری خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل ۴ قانون اساسی را انقلاب اقتصادی نامیدند.

روحانی در ادامه با اشاره به واگذار کردن بخشی از سهام دولت در بورس گفت: ما همواره به شرکت‌های دولتی اعلام کردیم که سهام خود را واگذار کرده، دست از تصدی‌گری بردارند و اقتصاد را به مردم واگذار کنند. بخش خصوصی بود که در این مدت چنین تحول بزرگی را در کشور ما به وجود آورد.

وی سیاست‌های اصولی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد را عامل موفقیت کشور در دوران فشار حداکثری اعلام کرد و گفت: راهنمایی‌های مقام معظم رهبری بود که توانست اقتصاد مقاومتی را در مسیر درست خود قرار دهد. اگرچه ما به دنبال تعامل سازنده با جهان و مذاکره بودیم، اما قبل از مذاکره در پی مبارزه با فساد بودیم.

رئیس‌جمهور افزود: تنها این دولت بود که تمام بخش‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را منحل و بهای سنگینی نیز برای آن پرداخت کرد؛ بهای حیثیتی و آبرویی که همچنان عده‌ای از اقدام ما عصبانی هستند، می‌گویند و می‌نالند. همچنین ۳۰هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی صرف شد تا بتوانیم بدهی‌های مردم از این مؤسسات اعتباری غیرمجاز را پرداخت کنیم.

روحانی ادامه داد: ما بانک‌های نیروهای مسلح که برای همه ناشدنی بود را ادغام کردیم که این یکی از قدم‌های مهم دولت برای اصلاح نظام بانکی است.

وی با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه طرح‌های زیربنایی گفت: ما در این دولت طرح‌های زیربنایی که اساس حرکت اقتصاد هستند را به سرانجام رساندیم. ما در این هفته که به مناسبت دهه فجر بود و طرح‌های بسیاری افتتاح شد، توانستیم پنجاهمین سد در این هشت سال را افتتاح کنیم. پیش از انقلاب اسلامی کل سدها ۱۹ سد بود، روز گذشته این تعداد به ۱۹۴ سد رسید و تا پایان این دولت، ۲۰۱ سد مخزنی کشور خواهد داشت.

رئیس‌جمهور ادامه داد: ما روز گذشته چهل و چهارمین تصفیه‌خانه آب را نیز افتتاح کردیم که هفتاد و هشتمین تصفیه‌خانه فاضلاب بود. آنهایی که می‌پرسند که ما چرا به دولت رأی دادیم و رأی ما چه تأثیری داشت، باید به آنها بگوییم که اساس کار انتخاب است، هر کجا که مردم انتخاب خوب داشتند، ثمره آن را در سال‌های بعد دیدند؛ از ماست که بر ماست. اگر خوب انتخاب کنیم، آینده خوب داریم و اگر بد انتخاب کنیم، آینده بدی خواهیم داشت. در سایه این انتخاب بود که مردم باید بدانند قبل از سال ۹۲ کمتر از یک میلیون روستایی از آب آشامیدنی سالم استفاده می‌کردند و امروز این عدد به حدود ۹ میلیون رسیده و تا پایان دولت حدود ۱۰ میلیون می‌شود.

روحانی افزود: اینکه می‌گویند دولت چه کرده، باید بگوییم که دولت آب آشامیدنی سالم برای روستاییان را ۱۰برابر کرده است. همچنین دولت در طول این مدت، هر سال ۲.۵هزار مگاوات بر تولید برق کشور افزوده است. دولت برای روستاییان در حوزه آب، برق، گاز، بهداشت و ارتباطات، کاری انجام داده که کمتر نظیر آن را می‌توان دید. تنها ۱۴هزار روستای کشور تا قبل از این دولت دارای گاز و لوله‌کشی بودند و امروز این عدد به ۳۲ رسیده یعنی بیش از دو برابر.

وی اظهار داشت: در این دولت در کشاورزی و امنیت غذایی ۲۶ میلیون تن بر محصولات غذایی افزوده شده که این یک تحول بزرگ در کشور است. همچنین ۷۰۰۰ هکتار گلخانه امروز به حدود ۱۵هزار هکتار گلخانه رسیده و تا پایان دولت به بیش از سه برابر یعنی ۲۴هزار هکتار خواهد رسید.

رئیس‌جمهور بیان کرد: در این دولت برای کانال‌کشی و زهکشی کانال آب برای زمین‌های کشاورزی و تبدیل زمین‌های دیم به زمین‌های آبی اقدامات فراوانی، انجام و در مجموع ۵۲۰ هزار هکتار زمین در کشور احیا شده است. علاوه بر این، ۲۹۵هزار هکتار در استان خوزستان و ایلام، ۷۸هزار هکتار در استان گلستان و ۷۷هزار هکتار در غرب کشور که ۵۰ هزار هکتار دیگر به آن اضافه خواهد شد و ۴۶هزار هکتار در دشت سیستان را احیاء کردیم.

روحانی خاطرنشان کرد: اگر مردم در کنار منتخبان خود ایستاده‌اند، به دلیل این است که ما به نقطه مثبت در زندگی اجتماعی خود خواهیم رسید. دوران چهار سال و نیم اول دولت تدبیر و امید که شاهد یک انقلاب در بخش سلامت بودیم.

وی گفت: بخش سلامت ما در آغاز انقلاب اسلامی تنها ۵۶هزار تخت داشت و در آغاز دولت ما این عدد به ۱۱۱هزار رسیده بود، امروز این عدد به بیش از ۱۵۰هزار تخت رسیده است. در بخش تخت‌های ویژه از آغاز دولت تا امروز از ۵۰۰۰ تخت به بیش از ۱۵هزار تخت رسید.

رئیس‌جمهور، حرکت دولت در بخش سلامت و محیط‌زیست را مثبت ارزیابی کرد و گفت: من حرکت در این دو بخش را به انقلاب تعبیر می‌کنم. در این دو بخش یک انقلاب رخ داد. همچنین در حوزه ارتباطات شاهد یک انقلاب بزرگ بودیم. امروز جوانان ما در سایه افزایش پهنای باندی که دولت به وجود آورده، می‌توانند دارای شغل‌های مختلف و در مسیر دیجیتالی حرکت کنند.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: پهنای باند در این دولت ۳۵ برابر شده است. تعداد افرادی که در فضای مجازی شاغل هستند، به ۵۰۰هزار نفر رسیده است. همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان که تحول و انقلاب بزرگ دیگری در کشور ما هستند، از ۵۵ شرکت به ۵۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان رسیده‌ است. علاوه بر این، تحولات و انقلاب‌های عظیمی در حوزه ریل، جاده و دیگر عرصه‌ها انجام شده است.

وی چهار سال و نیم اول دولت تدبیر و امید را دوران همراه با توسعه، افتخار و پیشرفت توصیف کرد و گفت: ما در آن سال‌ها توانستیم تورم را از بین ببریم و اینجا از همه رسانه‌ها می‌خواهیم به تاریخ و مردان خدای ناکرده خیانت نکنند و واقعیت‌ها را بگویند.

رئیس‌جمهور با اشاره به فشار حداکثری دولت آمریکا علیه ایران گفت: ما از سال ۹۷ وارد یک جنگ تمام عیار اقتصادی شدیم، بنابراین مقایسه سال‌های بعد از ۱۳۹۷ با آن چهار سال قبل و سال‌های قبل از آن، مقایسه نادرستی است.

وی گفت: مردم عزیز ما بدانند صادرات نفتی ما در سال۸۹، ۹۰ میلیارد دلار و در برخی سال‌ها مانند سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲۰ میلیارد دلار بوده اما در این دولت در سال ۹۴ و به دلیل فشاری که بر کشور وارد شد، کل درآمد نفتی کشور ۳۱ میلیارد دلار بود. در بدترین شرایط دولت قبل، درآمد نفتی ۶۸ میلیون دلار بود اما در بهترین شرایط این دولت یعنی سال ۹۶ درآمد ما تنها ۶۵ میلیارد دلار بود؛ به معنای آنکه بهترین سال ما از بدترین سال دولت قبل کمتر بود.

رئیس‌جمهور افزود: ما یک افتخار ۶۰ ساله داریم یعنی ۶۰ سال پیش در زمان دکتر مصدق، صادرات غیرنفتی بر صادرات نفت پیشی داشت و در این دولت شاهد پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی بر صادرات نفت بودیم. امسال نیز با همه سختی‌ها و مشکلات تا امروز حدود ۳۰هزار میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم.

روحانی ادامه داد: در این یک سال آخر فشارهای مضاعفی روی دوش مردم قرار گرفت و در کنار تحریم سخت و جنگ اقتصادی، ما با شیوع یک ویروس عالم‌گیر مواجه و دچار مشکلاتی شدیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه با شیوع بیماری کرونا و به جهت بسته شدن مرزها صادرات غیرنفتی ما تقریبا متوقف شد، گفت: همچنین صادرات نفتی ما کم بود و به علت این بیماری کمتر هم شد. اساسا در دنیا فروش نفت و قیمت آن یک مرتبه کاهش یافت.

روحانی ادامه داد: در شرایط کرونا مردم ما روی پای خودشان ایستادند با آنکه کشور در تحریم بود. کشاورزان و تولیدکنندگان ما در زمینه مواد غذایی تلاش بسیار زیادی کردند و همچنین در زمینه تولید مواد بهداشتی هم کشور ما کاملا روی پای خودش ایستاد. در همه آنچه بیمارستان ها و شرکت های دانش بنیان ما نیاز داشتند، کاملا روی پای خود ایستادیم.

وی بیان کرد: فرزندان جوان و تحصیلکرده این مرز و بوم اقلام بهداشتی چون ماسک N۹۵ را تولید کردند. هیچ گاه مردم برای مواد غذایی صف نبستند و برای مواد بهداشتی دچار مشکل نشدند و هیچ بیماری برای تخت بیمارستانی در چمن بیرون بیمارستان و در خیابان و یا داخل آمبولانس معطل نماند.

رئیس جمهور تصریح کرد: این کار عظیم و بزرگی بود که توسط ملت عزیز ما انجام شد. تحریم، کرونا، فشار رسانه ای، جنگ روانی و تهدیدات نظامی در یک سال گذشته ما را تهدید کرد اما ملت ما ایستادند و مقاومت کردند و خدا را شکر از خطر بزرگ کرونا عبور کردیم، اگر چه هنوز راه درازی پیش رو داریم.

روحانی گفت: ما به بهترین شکل توانستیم از موج اول، دوم و سوم کرونا عبور کنیم. روز گذشته واکسیناسیون در کشورمان آغاز شد و من خوشحالم که یکی از مسئولان بزرگ در بهداشت و درمان فرزند خود را برای واکسیناسیون در اختیار گذاشت تا به مردم اعتماد دهد و حرف های ناروایی را که زده می شد، بشکند.

وی اظهارداشت: اگر چیزی در این کشور وارد می شود و مذاکره ای صورت می گیرد و یا پیمانی بسته می شود، در چارچوب مصالح ملی است و کسی تصور دیگری در ذهنش نباشد. ما در جنگ کرونا ان شاءالله پیروز نهایی خواهیم بود و در سال آینده واکسن های داخلی ما در بازار در دسترس مردم خواهد بود.

رئیس جمهور افزود: بنده بسیار امیدوارم که در پایان دولتم با مهار کامل این ویروس مواجه شویم. دوران تحریم حداکثری و جنگ اقتصادی تمام شد و دیگر جنگ نیست و همه فهمیدند که فشار حداکثری شکست خورده است اما برای رسیدن به پیروزی نهایی هنوز نیاز به صبر و مقاومت است.

روحانی تأکید کرد: بنده در مقابل ملت ایران سر فرود می آورم به دلیل آنکه در این سه سال جنگ اقتصادی صبر و مقاومت بسیار زیادی کردند و در مقابل انواع توطئه ها ایستادند و ذهن آگاهی در برابر رسانه های مخرب بیگانه داشتند. سه سال است که می خواهند ترامپ را تطهیر کنند و توطئه و جنایت ترامپ را به عنوان ناکارآمدی دولت نام ببرند که در جهان رسوا شدند و رسواتر هم خواهند شد.

وی اظهارداشت: این دولت با بزرگترین طرح ها در این روزهای پایانی کار خود را در مرداد ۱۴۰۰ به اتمام خواهد رساند. این دولت به حول و قوه الهی با تمام توان در تلاش است تا یک انتخاب شکوهمند را در خرداد سال آینده شاهد باشیم.

رئیس جمهور گفت: مردم بزرگ ایران! یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی توسط امام راحل، تأسیس جمهوریت در این کشور در کنار اسلامیت بود. امام (ره) جمهوریت را تأسیس کرد و به ما یاد داد که باید پای صندوق رأی بروید و ۴۷ روز پس از پیروزی انقلاب به ما یاد داد که پای صندوق رأی باشیم و به ما آموخت که در هر مسئله مهمی با انتخاب خود سرنوشتمان را تعیین کنیم. او تأسیس گر بود و ادامه دهنده این راه هم مقام معظم رهبری است.

روحانی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در همه انتخابات تأکید فرمودند که انتخاب منتخب بسیار مهم است اما مسئله مهمتر مشارکت است و عین این کلمات را چند روز پیش که در محضر ایشان بودم، یک بار دیگر تکرار کردند. مقام معظم رهبری فرمودند که مشارکت اهم است و انتخاب درست مهم است و همه ما باید به فکر مشارکت حداکثری باشیم و یک انتخابات شکوهمند، سالم، رقابتی را شاهد باشیم به گونه ای که همه احساس کنند در انتخابات هستند و حضور دارند.

وی ادامه داد: ما باز هم هفتاد و چند درصد مشارکت را می خواهیم، ۷۳ درصد مشارکت و ان شاءالله بیشتر از آن را می خواهیم و چه اشکالی دارد که میزان مشارکت ۷۵ درصد باشد و مردم حماسه های جدید را در ماه های پیش رو بیافرینند.

رئیس جمهور گفت: اما در عین حال در این ماه های پایانی طرح هایی به افتتاح خواهد رسید که در تاریخ کشور ما کم نظیر یا بی نظیر است. ما اولین گام را برای احیای شرق کشور داشتیم. از خلیج فارس و دریای عمان، آب به قلب کویر تا سیرجان افتتاح شد. ۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای این طرح هزینه شد و آب خلیج فارس و دریای عمان به سیرجان رسید و این طرح باید ادامه یابد و از سیرجان به مس سرچشمه برود.

روحانی ادامه داد: ان شاءالله در همین دولت آغاز عملیات آب از جنوب به اصفهان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی را آغاز خواهیم کرد و همه مطالعات و برنامه ریزی در این زمینه انجام شده و کارهای مقدماتی آن آماده است. این کار بزرگ دولت یعنی ریل گذاری برای دولت آینده از کارهای مهم و بی نظیر در تاریخ ایران است.

وی گفت: در ماه های آینده طرح احیای دریاچه ارومیه به بهره برداری خواهد رسید و این وعده ای که از روز اول داده بودیم محقق خواهد شد. استراتژی ترین طرح انرژی تاریخ ایران در ماه های آینده افتتاح خواهد شد مبنی بر اینکه خط نفت لوله از گوره تا جاسک و از بوشهر تا هرمزگان افتتاح می شود و این خط لوله هزار کیلومتر است و همه کارهای آن به دست ایرانیان انجام شده است.

رئیس جمهور ادامه داد: بنده به وزارت نفت به دلیل این کار تبریک می گویم به این دلیل که گاز ما را از ۶۰۰ میلیون متر مکعب در روز به هزار میلیون متر مکعب در روز رساند و همچنین بنزین ما را از ۵۶ میلیون لیتر در روز به ۱۰۷ میلیون لیتر در روز رساند. همچنین ما را در نفت، گاز و گازوئیل خودکفا کرد.

روحانی اظهارداشت: دست کشاورزان را می بوسم که ما را در زمینه گندم خودکفا کردند و تحولی بزرگ در شکر، برنج، بخش محصولات زراعی مربوط به روغن انجام شد. همچنین به کارگرانی که ریل ما را از ۱۰ هزار کیلومتر به ۱۴ هزار کیلومتر رساندند، تقدیر و تشکر می کنم.

وی تصریح کرد: دست هنرمندی را که راه های روستایی کشور را از ۱۱۱ هزار به ۱۱۵ هزار رساندند، می بوسم. همچنین دستان پرمهر کسانی را که توانستند در زمینه ترانزیت کارهای بزرگی انجام دهند، می بوسم. راه آهن ما را به افغانستان رساندند و ان شاءالله بخش اعظم راه آهن بندر چابهار به زاهدان افتتاح خواهد شد و همچنین اتصال راه آهن جنوب ما به دریای خزر از طریق رشت به بندر انزلی انجام خواهد شد و دهها طرح مهم دیگر در این کشور و بخش های گوناگون افتتاح می شود.

رئیس جمهور گفت: بنده همچنان از مردم بزرگوار ایران در این ایام جشن ملی طلب عفو می کنم اگر در این هفت سال و نیم در بخش هایی از اداره کشور نتوانستیم آن چنان که شایسته ملت بزرگ ایران بوده است کاری انجام دهیم.

روحانی تأکید کرد: بنده به مردم می گویم که اگر توطئه خارجی نبود و توطئه صهیونیست ها و تندروهای آمریکا و ارتجاع منطقه نبود، اگر جنگ تحمیلی نبود، امروز شرایط خیلی بهتر را در ایران شاهد بودیم و ما به همه آرزوهایمان دست یافته بودیم.

وی اظهارداشت: مردم بزرگ ایران راهی برای ما وجود ندارد جز روزآمدی و کارآمدی. دین داری و انقلابی گری مان را باید روزآمد کنیم و تلاش و حکمرانی مان را باید کارآمد کنیم و بدانیم که با روزآمدی و کارآمدی می توانیم در برابر همه توطئه ها بایستیم و به پیروزی دست یابیم.

رئیس جمهور تأکید کرد: تردیدی ندارم که سال های پیش رو سال های بهتری برای مردم ایران خواهد بود، چرا که تا پایان این دولت ما ارزش پتروشیمی را از ۱۱ میلیارد دلار به ۲۵ میلیارد دلار و از ۵۶ میلیون تن به ۱۰۰ میلیون تن خواهیم رساند و راه برای دولت بعد و ریل گذاری دولت آینده انجام شده است.

روحانی گفت: همچنین در زمینه تحولات نفت و گاز کارهای عمده انجام شده است و مردم تا این حد بدانند که نفت ما در همان مقداری است که انقلاب آغاز شده بود، یعنی همان مقدار که مصرف کردیم، الان کشف کردیم و همچنین گاز ما نسبت به اول انقلاب به هفت برابر رسیده است و امروز بزرگترین تولیدکننده و بزرگترین کشوری هستیم که دارای عظیم ترین مخزن گاز در کشور هستیم.

وی تصریح کرد: انقلاب ما را در مسیر صحیح، پیروزی و موفقیت قرار داده است و می تواند ما را به اوج جایگاهی برساند که مراد و مطلوب مردم است. امام (ره) در سایه سرمایه اجتماعی و معنوی انقلاب را پیروز کرد و تکیه رژیم گذشته بر سرمایه امنیتی، نظامی و قدرت های خارجی بود اما امام (ره) نه به قدرت های خارجی اعتنا داشت و نه به زرادخانه ها. تکیه او بر مردم و سرمایه اجتماعی بود به این معنا که همه در کنار هم بودند و این سرمایه بزرگی است که می تواند ما را پیروز کند.

روحانی تصریح کرد: همه طراحی دشمنان این است که ما را از این سرمایه محروم و مردم را از دولت با دروغ، تهمت، بدزبانی، سخنان ناروا جدا کنند اما امام (ره) در سایه سرمایه معنوی یعنی سرمایه فرهنگی، اخلاق و ایمان ما را به پیروزی رساند.

رئیس جمهور اظهارداشت: ما امروز از لحاظ اقتصادی، علمی و نظامی قدرتمند و توانمند هستیم و مردم ما می دانند که بزرگترین قدرت پدافندی کشور در این دولت ایجاد شد. از اس ۳۰۰ که وارد کشور شد تا سامانه سوم خرداد، سامانه ۱۵ خرداد تا باور ۳۷۳ از جمله اقدامات مهم انجام شده است.

وی تأکید کرد: امروز بزرگترین قدرت پدافند هوایی و موشکی هستیم و بزرگترین قدرت را در زمینه رادار و دریایی داریم. کروز دریایی را از ۳۰۰ کیلومتر به هزار کیلومتر و کروز هواپایه را به ۱۵۰۰ کیلومتر رساندیم اما همه این قدرت ها باید در برابر قدرت اصلی یعنی سرمایه اجتماعی و فرهنگی و معنوی باشد و بدانیم که با این دو سرمایه بزرگ امام (ره) ما را پیروز کرد و تا زمانی که این دو سرمایه را داریم، ملت ما شکست نخواهد خورد و به پیروزی نهایی دست خواهد یافت.

روحانی خاطرنشان کرد: ما آماده ایم به تعهدات خود در برجام در روزی که ۱+۵ به تعهدات خود عمل کند، عمل کنیم و راه دیگری برای منطقه و دنیا وجود ندارد و حتما مسیر سیاسی، راه توافق دنیا با ایران است و ان شاءالله در این مسیر موفق خواهیم بود.

انفعال نسبت به دشمن را برنمی‌تابیم/ توطئه آمریکا را به شکست می کشانیم

در قطعنامه سراسری راهپیمایی خودرویی - موتوری ۲۲ بهمن که توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی منتشر شد، آمده است: امید به بیگانه داشتن و «مرعوب دشمن شدن» را خطایی بزرگ و نابخشودنی تلقی کرده، با نگاهی واقع‌بینانه بر نیروی بی‌بدیل خویش تکیه می‌کنیم؛ و مسئولین کشور را نیز به این توصیه و فرمان مهم و سرنوشت‌ساز سفارش نموده و هیچ‌گونه سستی و انفعال نسبت به دشمن را در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی برنمی‌تابیم.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

قال الله‌تعالی: وَ مَن یَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسولَهُ وَ الَّذینَ آمَنوا فَإِنَّ حِزبَ اللَّهِ هُمُ الغالِبونَ (سوره مائده آیه ۵۶)

ایام‌الله دهه شکوهمند فجر انقلاب اسلامی از نفحات قدسی و غنیمت‌های پر برکت آخرالزمان، یادآور به بار نشستن شجرة طیبة ایمان و معنویت پس از ۱۴ قرن است، و به حق، غدیر انقلاب و موعد و میثاق عهدی دوباره برای اهل حق عنوان گرفته است. ۲۲ بهمن، این سرآغاز حکومت الله بر سراسر جهان با دست قدرت الهی و به پرچمداری حضرت حجت، الهام‌بخش تحقق وعده‌های نصرت و ظفر از جانب خدای متعال، از اعظم اعیاد ملی و دینی ما و مایه فخر و مباهات همه مستضعفان و آزادمردان و زنان جهان است که در سراسر عالم به شایستگی پاس داشته می‌شود.

آری! بنیانگذار نستوه و مبارز این انقلاب استوار و شکوهمند اسلامی، به درستی آن را سرآغاز برچیده‌شدن دستگاه ستمگری طاغوت و جلوه‌ای از نهضت پر عظمت حضرت محمد رسول‌الله نامیدند. از این روست که پس از انفجار مهیب در «شرق» عالم، اکنون شاهد افول تمدن منحط «غرب» و بویژه هیمنة پوشالی آمریکا هستیم.

خاتمه یافتن قرن‌ها ظلم و فساد، تبعیض و بی‌عدالتی که از سوی طواغیت دوران بر نسل بشر تحمیل شده است، امید و آرزوی موهوم نیست. جنگ جهانی چهارم در حوزه‌های امنیت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و عقلانیت هم نتوانست هدف استکبارِ درون تهی و مفتضح شده را تأمین کند. آری، حکمرانیِ سایبری خوابی بی‌تعبیر است که علی‌رغم هیاهوی غول رسانه‌ای آن از جمله در عرصه بیولوژیکی، اگرچه قربانیان بسیاری گرفت؛ ولی محکوم به شکست قطعی است.

ما راهپیمایان یوم‌الله ۲۲ بهمن به نمایندگی از تمام مردم آزاده و حق‌گرای جهان، ضمن تجدید عهد و میثاق با حبل متین انقلاب جهان اسلام، بقیه‌الله الاعظم، امام زمان و نایبِ عظیم‌الشأن ایشان، امام خامنه‌ای(ادام الله ظله) و نیز تجدید پیمان با پیش قراولان این فتح فرخنده، شهیدان والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دفاع از حریم اسلام و اهل بیت و نیز شهدای دفاع ملی بویژه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و دانشمند عزیز هسته‌ای، شهید فخری‌زاده، اعلام می‌داریم:

۱- با همه وجود پاسدار ارزش‌های والای اسلامی و حریم مقدس جمهوری اسلامی بوده، و با صدای رسا و دشمن شکن، التــزام عملی خویش را در «تبعـیت محـض» از محور و مـدارِ قـدرتِ ایران اسـلامی و جهان در بیداری اسلامی، یعنی امام خامنه‌ای(دام ظله) اعلام می‌داریم.

۲- با نصب‌العین قرار دادن نقشه راه ولایت و امت؛ یعنی «بیانیة فاخر و گرانسنگ گام دوم انقلاب اسلامی»، آمادگی خویش را برای حضور در عرصه‌های هفتگانه جهاد فی سبیل‌الله؛ در میدان‌های علم، معنویت، اقتصاد، سیاست خارجه، مبارزه با فساد و برقراری عدالت، استقلال و مبارزه با سبک زندگی غربی و بسط و گسترش سبک زندگی اسلامی، همچون گذشته اعلام می‌داریم.

۳- ضمن یادآوری به سردمداران کفر و استکبار جهانی، بویژه دولت دمکرات آمریکا نسبت به خطاهای فاحش محاسباتی که از ابتدای شکل‌گیری نهضت عظیم اسلامی تا پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، تا فتنه‌های پی در پی و جنگ‌های ناکام و شکست‌های مفتضحانه‌ای که داشته‌اند، اعلام می‌داریم با عزمی راسخ و پشتکاری جهادگونه و مؤمنانه، در این «نبرد اقتصادی» نیز طعم تلخ شکستی دوباره را به کام دشمن قسم خورده اسلام و میهن اسلامی چشانده، سرعت افول و نابودی و محو نظام سلطه را از این که هست نیز تندتر خواهیم کرد.

۴- ما با اعتماد به وعده نصرت الهی، به استقامت همه جانبه در میدان‌های کار و خدمت خالصانه در جهت رفع مشکلات و معضلات گوناگون مردم خداجو، غیور و مقاوم ایران اسلامی ادامه داده، توطئة آمریکا این شیطان بزرگ و فریب‌خوردگان حقیر و غرب‌پرستان داخلی را در «فتنة ایجاد یأس و ناامیدی» به شکست خواهیم کشاند.

۵- امید به بیگانه داشتن و «مرعوب دشمن شدن» را خطایی بزرگ و نابخشودنی تلقی کرده، با نگاهی واقع‌بینانه بر نیروی بی‌بدیل خویش تکیه می‌کنیم؛ و مسئولین کشور را نیز به این توصیه و فرمان مهم و سرنوشت‌ساز سفارش نموده و هیچ‌گونه سستی و انفعال نسبت به دشمن را در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی برنمی‌تابیم.

۶- ضمن هشدار به جریان‌ها و نحله‌های داخلی و دعوت به وحدت کلمه و همدلی حول محور ولایت، با تمام قوا برای «ساختن دولت اسلامی» با عزمی راسخ و قلبی بصیر و همتی مضاعف با حضور در انتخابات پیش رو با عبرت از گذشته، زمینه را برای حاکمیت دولت مؤمن کاردان، انقلابی، اهل جهاد و پرتوان فراهم آورده و با حضور مسئولانه و حداکثری خویش، چشم طمع دشمن بویژه شیطان بزرگ آمریکا و رژیم سفاک صهیونیستی را کور خواهیم کرد.

۷- ضمن تقدیر و سپاس از خدمتگزاران صادق نظام اسلامی در هر سه قوه، هشدار می‌دهیم با پرهیز جدی از حاشیه‌سازی‌های کاذب و مضر، دشمن را بر فشار مضاعف و توطئه‌های پی در پی تحریک نکنند و نیز مسئولان امر را به پاکدستی، خدمت خالصانه و مؤثر و همچنین مبارزة همه جانبه با عوامل فساد و اخلال در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی و بویژه در حوزة معیشت ولی‌نعمتان خود توصیه نموده و اعلام می‌داریم هیچ‌گونه «خیانت» و «فتنه» را نخواهیم بخشید.

۸- همانطور که ولی امر مسلمین، رهبر معظم انقلاب فرمودند در جمهوری اسلامی کسی به مهمل‌گویی‌های مدعیان بدون استحقاق گوش نمی‌دهد، موضع قاطع خویش را اینگونه اعلام می‌داریم که سیاست قطعی نظام اسلامی در مورد برجام، «لغو همه تحریم‌ها» توسط آمریکا بوده و پس از راستی‌آزماییِ دقیق در انجام همة تعهدات طرف‌های این معاهده، آن هم در عمل و نه در گفتار و کاغذ، آن‌وقت ما هم به تعهدات برجامی برمی‌گردیم و این ماییم که حق خویش را برای گذاردن شرط همچنان محفوظ می‌دانیم.

۹- تلاش و فداکاری جهادگران عرصه سلامت و مقابله با کرونا و خدمت مومنانه به مردم را ارج نهاده و از نوآوری و ابتکار نخبگان دانشمند کشور در ساخت واکسن مقابله با این ویروس که جلوه ای از نبوغ و توانمندی جوانان ایرانی است، حمایت می کنیم.

سامانه پدافندی سوم خرداد در راهپیمایی ۲۲ بهمن به نمایش درآمد

در حاشیه مراسم ۲۲ بهمن و در میدان آزادی سامانه پدافندی سوم خرداد توسط نیروی هوافضای سپاه برای بازدید مردم به نمایش گذاشته شد.

پهپاد ۲۰۰ میلیون دلاری «گلوبال هاوک» آمریکا در حوالی منطقه «کوه مبارک» واقع در شرق استان هرمزگان، در کرانه دریای عمان، هدف سامانه پدافندی سوم خرداد نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته و منهدم شده بود.

نمایش موشک های بالستیک در میدان آزادی

در اطراف میدان آزادی و در میانه مسیر حرکت موتورهایی که برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور داشتند، موشک‌های ساخته شده توسط وزارت دفاع و نیروی هوافضای سپاه پاسداران به نمایش درآمدند. موشک های ذوالفقار، بصیر و دزفول از جمله این موشک‌هاست.

همچنین بنرهایی در اطراف میدان نصب شده که دستاوردهای دفاعی از جمله آخرین پهپادهای ساخته شده توسط متخصصان داخلی نیروهای مسلح را به نمایش گذاشته و توضیح داده است.

نمایش دستاوردها قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه

در حاشیه مراسم ۲۲ بهمن در میدان آزادی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه با برپایی نمایشگاهی از دستاوردها و پروژه‌های بزرگی که به همت متخصصان داخلی در کشور اجرا کرده است را در قالب ماکت‌هایی به نمایش عموم گذاشته است. از جمله پروژه‌هایی که در این نمایشگاه به نمایش درآمده، پروژه خط ۷ متروی تهران، ایستگاه کمیل، پروژه انبار نفت ایرانشهر، پروژه قطعه ۳ و قطعه ۷ ب راه اصلی پاتاوه_ دهدشت، پل طبیعت، سد مخزنی کرخه، پروژه سد و نیروگاه رودبار لرستان، است.

در جشن فجر ۴۲، نمایش چتربازان در میدان آزادی از سوی گروه رزم نوازان دژبان ارتش اجرا شد.

حرکت موتورسواران به سمت میدان آزادی

موتورسواران و دوچرخه سواران در جشن چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مسیرهای ۱۲ گانه به سمت میدان آزادی حرکت کردند.

رعایت پروتکل‌های بهداشتی میان راهپیمایان

تعدادی «ماسک» در بین راهپیمایی کنندگان تهرانی پایتخت توزیع شد تا پروتکل های بهداشتی در مراسم یوم الله ۲۲ بهمن رعایت شود.

تابوت «ترامپ» روی دست مردم

تهرانی ها در حاشیه جشن چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب تابوت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا که در این سالها تلاش‌های زیادی را جهت فشار حداکثری ایران اعمال کرده بود بر دوش خود حمل و اعلام کردند: انتقام خون «حاج قاسم» قطعی است.

تمثال «حاج قاسم» بردستان تهرانی‌ها

با وجود آنکه جشن سالگرد انقلاب اسلامی به صورت خودرویی-موتوری برگزار شد، اما تعدادی از تهرانی ها با حفظ فاصله اجتماعی در میدان انقلاب تصاویر شهید مدافع حرم «محسن حججی» را در دست گرفته بودند. همچنین در مسیر دیگر، تمثال سیدالشهدای مدافعان حرم نیز بر دستان راهپیمایان قرار داشت.

راه نفوذ دشمن را با کمک هسته‌های اطلاعاتی مردمی می‌بندیم

حجت‌الاسلام حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه در مراسم بزرگداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به تشریح دستاوردهای ایستادگی و ایثار ملت ایران پرداخت و گفت: ایام الله دهه فجر به ما آموخت اگر ملتی مؤمن، تحت زعامت رهبری بصیر و مقتدر حرکت کند، نصرت الهی پاداش آن خواهد بود و سنگرهای به ظاهر فتح ناشدنی، به تسخیر در می‌آیند و فشار حداکثری دشمن با استقامت مردم شکست خواهد خورد.

وی افزود: این روزها شاهدیم محدودیت‌های کرونایی، نتوانسته تأثیری بر دلدادگی و حرارت انقلابی مردم عزیز برای گرامیداشت انقلاب اسلامی داشته باشد. مردم در فضاهای حقیقی و مجازی به هر طریقی وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی نشان می‌دهند و ما قدردان این حضور پرشور و باشکوه هستیم.



رئیس سازمان اطلاعات سپاه با اشاره به نقش امدادهای الهی و تأثیر جانفشانی‌های شهدای انقلاب در فتح خاکریزهای دشمن، تصریح کرد: مکتب مقاومت و منش شهدایی مانند سردار عزیز شهید حاج قاسم سلیمانی به ما آموخت در صحنه‌ی نبرد باید زندگی کنیم و در زندگی بجنگیم. او به ما آموخت چگونه به هدف خود مؤمن باشیم و دشمن را تسلیم اراده خود نمائیم.

وی با تشریح شکست‌های راهبردی دشمن در برابر ملت ایران، افزود: نقشه‌ها و طراحی‌های دشمن برای ما آشکار است. آمریکایی‌ها در صدد تهی سازی جمهوری اسلامی ایران از قدرت بودند، اما قدرت و اقتدار ملت بزرگ ایران بر محاسبات آنها غلبه کرد. مردم و مسئولین همه متفق‌القول هستند که آمریکا غیرقابل اعتماد است. دست چدنی آمریکا علیرغم خوش خیالی بعضی‌ها، خیلی زود نمایان شد و همه دیدند که جاده آمریکایی سازش، بن بست است.

حجت‌الاسلام طائب، اخراج آمریکا از منطقه را یکی از راهبردهای قطعی جبهه مقاومت دانست و تاکید کرد: آمریکا، رژیم صهیونیستی و اذناب آنها از انتقام سخت دلبستگان جبهه مقاومت سخت به هراس افتاده‌اند و ما به آنها می‌گوئیم از این ترس بمیرند. آنها در این منطقه دیگر روی خوش نخواهند دید و تا فرصت هست با پای خودشان بروند. حکام سازشکار منطقه نیز باید از سرنوشتی که در انتظار نظامیان تروریست آمریکایی است درس عبرت بگیرند و خود را بیش از این در معرض خشم انقلابی ملت‌های مسلمان قرار ندهند.

رئیس سازمان اطلاعات سپاه، با اشاره به اینکه جهان در حال مشاهده افول مفتضحانه آمریکا است، تصریح کرد: اوضاع آمریکا در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی تماشایی تر از همیشه خواهد بود. ما خودمان را برای عصر پساآمریکا و نقش آفرینی بیشتر در این دوره آماده می‌کنیم.



حجت‌الاسلام طائب آمادگی‌های همه جانبه دفاعی و امنیتی نیروهای مسلح و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور برای مقابله با تهدیدات دشمنان را انکارناپذیر توصیف و تصریح کرد: دستگاه‌های اطلاعاتی نظام، مجرب‌تر از گذشته شده‌اند. ما در مقابله با فتنه‌ها و فسادهای داخلی و در برابر خباثت‌های منطقه‌ای ورزیده شده‌ایم. ما در یک جنگ اطلاعاتی و امنیتی چند لایه هستیم و دستگاه‌های اطلاعاتی به پشتیبانی و حمایت این مردم عزیز دلگرمند.

وی تاکید کرد: در طول عمر با برکت انقلاب اسلامی، هسته‌های اطلاعات مردمی تهدیدها را پس زده‌اند و به پشتوانه همین تکیه گاه، ان‌شاءالله سیطره اطلاعاتی خود را بر دشمن گسترش می‌دهیم و راه نفوذ آنها را خواهیم بست.

رئیس سازمان اطلاعات سپاه در پایان تاکید کرد: ما میداندار تهاجم علیه دشمن هستیم. دستگاه اطلاعاتی نظام در مقابله با شبکه‌ها و عناصر نفوذی، شدت عمل به خرج داده و همکاری خوبی با سرویس‌های همراه منطقه‌ای و بین‌المللی برای تأمین امنیت داخلی و منطقه‌ای دارد. ما برای برقراری امنیت مردم کشورمان، یک لحظه از پا ننشسته‌ایم و در این آوردگاه امنیتی، به وعده نصرت الهی اطمینان داریم.

مسیر تردد راهپیمایی خودرویی - موتوری یوم الله ۲۲ بهمن



* مسیر شماره ۱ (موتوری) : مسجد امام حسین(ع)، میدان امام حسین(ع)، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی

* مسیر شماره ۲ (خودرویی) : مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی

* مسیر شماره ۳ (خودرویی) : مسجد امام هادی(ع)، خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی

*مسیر شماره ۴ (موتوری) : مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان شهید معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی

* مسیر شماره ۵ (موتوری) : مسجد الجواد(ع)، میدان هفتم تیر، خیابان شهید آیت الله مفتح، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی

* مسیر شماره ۶ (موتوری) : مسجد حضرت امیر(ع)، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی

*مسیر شماره ۷ (موتوری) : مسجد حضرت مهدی(عج)، خیابان ستارخان ، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان آزادی

*مسیر شماره ۸ (موتوری) : مسجد حضرت حجت بن الحسن(عج)، خیابان رودکی، خیابان آزادی، میدان آزادی

* مسیر شماره ۹ (خودرویی) : مسجد امام سجاد(ع)، خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی

* مسیر شماره ۱۰ (خودرویی) : مسجد امام جعفرصادق(ع)، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی

* مسیر شماره ۱۱ (خودرویی) : مسجد جامع رسول اکرم(ص)، تهرانسر، بلوار شاهد، بلوار گلها، بزرگراه فتح، میدان فتح، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی

*مسیر شماره ۱۲ (خودرویی) : مسجد نظام مافی، بلوار آیت الله کاشانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمدعلی جناح، میدان آزادی





