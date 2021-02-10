خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان سمنان همزمان با بیست و دومین روز از بهمن ماه ۹۹، همزمان با سایر نقاط کشور، راهپیمایی فجر را به صورتی متفاوت برگزار کردند و با حضوری باشکوه در فضای مجازی و همچنین راهپیمایی خودرویی با آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

مسیرهای راهپیمایی از ساعت ۱۰ صبح مملو از خودرو بود و وانت‌هایی که قرار است در فواصل مختلف تردد و شعارها و سرودهای مرتبط با این مراسم را پخش کنند در میان خیل عظیم خودروها قرار دارند تا مراسم راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن در شهرهای استان سمنان آغاز شود.

سمنانی‌ها حماسه سازی کردند

خودروها با تصاویر امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، شهید سلیمانی و دیگر نمادهای انقلابی تزئین شده‌اند همچنین پرچم‌های سه رنگ ایران از شیشه‌های خودروهایی حاضر در صحنه بیرون آمده و تکان داده می‌شوند. موتور سوارها نیز لابلای جمعیت هستند هر کس یک پرچم بزرگ در دست دارد.

در سمنان مسیرهای منتهی به میدان دریادار شهید ابراهیم همتی مملو از خودرو است و ترافیک طولانی ایجاد شده است خودروها کم کم از یک درگاه عبور و در خیابان قرار می‌گیرند تا به سمت مصلای امام خمینی (ره) سمنان راهپیمایی کنند. گروهی از جوانان بر روی خودروها پوستر می‌چسبانند. بنرها و پارچه‌های بزرگی در مسیر راهپیمایی نصب شده‌اند و همه چیز آماده است.

همه در میدان هستند

در شاهرود نیز میدان هفت تیر و خیابان‌های اطراف آن تا بعد از ترمینال و دانشگاه مملو از جمعیت است و خودروها با تصاویر مختلف در مکان حضور دارند عده‌ای عکس شهیدان والفجر هشت را نیز به همراه دارند و نشان می‌دهد که در این خودرو خانواده معزز شهدا نشسته‌اند. مردم رعایت فاصله اجتماعی را نیز دارند چرا که در هر خودرو سعی شده جمعیت طبق پروتکل رعایت شود، راهپیمایی شاهرودی‌ها کمی زودتر از بقیه و از ساعت ۹ و نیم آغاز شده است.

در دامغان، دیار شهیدپرور صد دروازه نیز شرایط ویژه است امروز از میدان امام رضا (ع) تا میدان امام حسین (ع) تمثال شهدا و امام خمینی (ره) و شعارهای انقلابی نصب شده‌اند و هر دو سمت برای خودروها آماده شده است. دامغانی‌ها امروز آمده‌اند تا حماسه آفرینی کنند و حوالی میدان امام رضا (ع) با اینکه هنوز مانده به شروع راهپیمایی، شلوغ است.

راهپیمایی مردم گرمسار از میدان انقلاب تا میدان امام خمینی (ره) نیز دیدنی است خودروهای سفید و نقره‌ای و سیاه و تاکسی‌های زرد و خودروهای مرتبط با بخش‌های نظامی و … همه آمده‌اند تا یکپارچه پیام بیعت با انقلاب سر دهند و غلغله‌ای برپا کرده‌اند. فلاش‌های راهنمای خودروها با پرچم‌هایی که از شیشه‌های اتومبیل بیرون است صحنه زیبایی را به این راهپیمایی بخشیده و هوای مطبوع و در عین شگفتی کمی گرم گرمسار را به صحنه‌ای برای افتخار آفرینی بدل کرده است.

افتخار در شرقی‌ترین بخش استان سمنان

میدان امام رضا (ع) میامی نیز مملو از خودرو و موتور است و بسیجی‌ها با موتورهای حال و جان دارشان پرچم به دست خودروها را سامان می‌بخشند تا همه در یک خط باشند و حرکت کنند قرار است در کالپوش نیز این راهپیمایی برگزار شود.

از این بخش خبر رسیده که راهپیمایی خودرویی و موتوری با حضور مردم در شهر رضوان از مقابل شهرداری ساعت ۱۰ صبح، در باغچه از مقابل پایگاه بسیج تا گلزار شهدا، ساعت ۱۰ صبح، در حسین آباد کالپوش از پل شهید نوروزی، ساعت ۱۰:۳۰ صبح، در حق الخواجه از ابتدای بلوار امام علی (ع) ساعت ۹ صبح، در دشت شاد از مقابل مدرسه شهید اندرزگو به سمت گلزار شهدا، ساعت ۹ صبح، در طلوبین از مسجد جامع به سمت گلزار شهدا، ساعت ۹ صبح، در قوشه دگرمان از مقابل مدرسه قانع، ساعت ۹ صبح، در کرنگ از مقابل مسجد، ساعت ۹:۳۰ صبح، در گلستان از مقابل مدرسه مبعث، ساعت ۱۰ صبح، در نام نیک از میدان به سمت دروازه قرآن، ساعت ۱۰ صبح و در نردین از بلوار شهدا مقابل شرکت تعاونی، ساعت ۹:۳۰ صبح برگزار شده و مردم شهیدپرور این دیار به میدان آمده تا بار دیگر غریو تکبیر سر دهند.

در مهدی‌شهر راهپیمایی خودرویی از میدان ورزش تا گلزار شهدا آغاز و با حضور پرشور مردم همراه شده است گفته می‌شود قرار است سخنرانی امام جمعه این شهر در خاتمه مسیر انجام شود اما به دلیل شیوع کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی این مراسم کوتاه و مختصر برگزار خواهد شد. حضور اقشار مختلف مردم مهدی شهر از تاکسی و راننده، موتور سوار و کارمند و کاسب و روحانی از دیگر نقاط قابل توجه راهپیمایی مردم مهدی شهر است.

حضور حماسه ساز

راهپیمایی خودرویی در آرادان نیز کمی دیرتر و از ساعت ۱۱ از مقابل بارگاه شهدای گمنام آغاز می‌شود و تا کهن آباد، این بخش شهیدپرور ادامه خواهد داشت در این شهرستان نیز گفته می‌شود حجت الاسلام شریفی نیا برای سخنرانان چند دقیقه‌ای را صحبت خواهد کرد و مردم در خودروهایشان قرار است سخنرانی را گوش فرا داده و سپس راهپیمایی به اتمام برسد.

خودروهای مردم سرخه با اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن ساعت ده و نیم آغاز می‌شد از ساعتی قبل در خیابان‌های منتهی به حسینیه شهدا حضور داشتند مسیر این حسینیه تا گلزار شهدا را طی کنند، چراغ‌های خودروها همزمان با هم روشن شده و تمثال شهدا بر دستان مردم تکان داده می‌شود و صحنه‌ای زیبا را در این شهرستان پدید آورده است.

از دیگر نقاط استان سمنان مانند مجن و بسطام و دیباج و کلاته و … نیز خبر می‌رسد مردم با حضور خود حماسه ۲۲ بهمن را به شکلی جدید با توجه به کرونا رقم زده‌اند از نقاط قابل توجه در راهپیمایی امسال ۲۲ بهمن در استان سمنان بروز برخی ابتکارات جالب توجه توسط خانواده‌ها بود برای مثال ساخت آدمک‌های استکباری که بر برف پاک کن‌های خودروها سوار شده و تکان می‌خورند یکی از مسائل قابل توجه بود که باعث شور و حال خوشی بین مردم شد برخی در مترسک‌ها از رژیم صهیونیستی و آل سعود نیز فراموش نکرده‌اند.

ابتکارات جوانان انقلابی

از دیگر ابتکارات اما بسته‌های نانی بود که چند زن در بین راهپیمایان تقسیم کردند، بسته‌هایی که به شکلی مرتب در درون پلاستیک، با ماسک و دستکش یک بار مصرف توزیع می‌شد تا نشان دهند در تهیه آنها نکات بهداشتی را هم رعایت کرده‌اند.

یکی از ابتکارات جالب توجه جوانان سمنانی در این راهپیمایی دستمال کشیدن شیشه‌ها و بدنه خودروهای مردم به صورت جهادی برای نصب پوستر و عکس بود که صحنه‌ای زیبا را از یک همدلی بزرگ به نمایش گذاشت. بسیجی‌های امروز نشان داده‌اند که دست کمی از دیروزی‌ها ندارند و در صحنه بودن را به خوبی بلد هستند.

راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن امسال علی‌رغم تمام محدودیت‌ها برگزار شد و مردمی که خودرو نداشتند نیز با حضور در سایت‌های مرتبط با این موضوع، در راهپیمایی مجازی میلیونی مردم ایران اسلامی و استان سمنان شرکت کردند تا یاد انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) و شهیدان استان سمنان را گرامی بدارند آن هم استانی که ۳۳ شهید را تقدیم مبارزات انقلابی و سه هزار شهید را در دفاع مقدس و دفاع از حرم و سلامت و مرزبانی و … فدا کرده است.