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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۳۱

به دست نفوذی ها رخ داد؛

زخمی شدن ۱۵۰ نیروی امنیتی عراق در استان واسط

زخمی شدن ۱۵۰ نیروی امنیتی عراق در استان واسط

منابع عراقی اعلام کردند که نفوذی ها با وارد شدن به تظاهرات مسالمت آمیز در استان واسط عراق، اقدام به هدف قرار دادن نیروهای امنیتی عراق کردند که شماری از این نیروها زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، اداره اطلاع رسانی امنیتی عراق از کشته شدن یک معترض و زخمی شدن ۱۵۰ نفر از نیروهای امنیتی در جریان درگیری‌های استان واسط عراق خبر داد.

در بیانیه اداره اطلاع رسانی امنیتی عراق آمده است: نیروهای امنیتی تحقیقات درباره حوادث استان واسط که به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن یک نفر دیگر از معترضان منجر شد را آغاز کرده‌اند.

اداره اطلاع رسانی امنیتی عراق بیان کرد: ۱۵۰ نفر از نیروهای امنیتی که وظیفه حمایت از تظاهرات کنندگان را داشتند، زخمی شدند که سه نفر از آنها با چاقو زخمی شده‌اند. معترضان از سلاح گرم و بمب‌های آتش‌زا علیه نیروهای امنیتی استفاده کردند.

در این بیانیه آمده است: شماری هم بازداشت شده‌اند که در میان آنها افرادی که سلاح گرم داشتند، مشاهده می‌شود.

از سوی دیگر مقامات پلیس استان واسط عراق اعلام کرد: یک شهروند بر اثر تیراندازی نفوذی‌هایی که قصد هدف قرار دادن نیروهای پلیس را داشتند، کشته و یک نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این در حالی است که معترضان با بستن مسیر منتهی به استانداری استان واسط خواستار استعفای محمد المیاحی استاندار واسط و معاونانش شدند.

یک منبع عراقی هم به السومریه با اشاره به زخمی شدن نیروهای امنیتی به دست نفوذی‌ها در تظاهرات استان واسط، تاکید کرد: برخی از افسران و نیروهای امنیتی به دست نفوذی‌ها با سلاح سرد زخمی شدند. این نیروهای امنیتی حافظ اموال دولتی و خصوصی بودند.

اعتراضات در واسط از یکشنبه هفته جاری شروع شده است.

کد مطلب 5143787

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