زخمی شدن ۱۵۰ نیروی امنیتی عراق در استان واسط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، اداره اطلاع رسانی امنیتی عراق از کشته شدن یک معترض و زخمی شدن ۱۵۰ نفر از نیروهای امنیتی در جریان درگیری‌های استان واسط عراق خبر داد.

در بیانیه اداره اطلاع رسانی امنیتی عراق آمده است: نیروهای امنیتی تحقیقات درباره حوادث استان واسط که به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن یک نفر دیگر از معترضان منجر شد را آغاز کرده‌اند.

اداره اطلاع رسانی امنیتی عراق بیان کرد: ۱۵۰ نفر از نیروهای امنیتی که وظیفه حمایت از تظاهرات کنندگان را داشتند، زخمی شدند که سه نفر از آنها با چاقو زخمی شده‌اند. معترضان از سلاح گرم و بمب‌های آتش‌زا علیه نیروهای امنیتی استفاده کردند.

در این بیانیه آمده است: شماری هم بازداشت شده‌اند که در میان آنها افرادی که سلاح گرم داشتند، مشاهده می‌شود.

از سوی دیگر مقامات پلیس استان واسط عراق اعلام کرد: یک شهروند بر اثر تیراندازی نفوذی‌هایی که قصد هدف قرار دادن نیروهای پلیس را داشتند، کشته و یک نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این در حالی است که معترضان با بستن مسیر منتهی به استانداری استان واسط خواستار استعفای محمد المیاحی استاندار واسط و معاونانش شدند.

یک منبع عراقی هم به السومریه با اشاره به زخمی شدن نیروهای امنیتی به دست نفوذی‌ها در تظاهرات استان واسط، تاکید کرد: برخی از افسران و نیروهای امنیتی به دست نفوذی‌ها با سلاح سرد زخمی شدند. این نیروهای امنیتی حافظ اموال دولتی و خصوصی بودند.

اعتراضات در واسط از یکشنبه هفته جاری شروع شده است.