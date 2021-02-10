۲۲ بهمن جلوه ای دیگر از حماسه حضور انقلابی مردم شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن شیراز به دلیل شیوع بیماری کرونا به صورت خودرویی برگزار شد که جلوه‌ای جدید به سومین حرم اهل بیت (ع) داد.

آنچه بیش از همه به چشم می‌آید حضور خانوادگی در خودروهای تزئین شده با پرچم ایران و عکس‌های مختلفی از مقام معظم رهبری و سردار شهید قاسم سلیمانی است.

رژه موتورهای سنگین نیز باعث ایجاد نشاط بیشتر در مسیر راهپیمایی شده است.

۲ مسیر خودرویی و موتوری جداگانه شامل مسیر میدان «الله» (گلسرخ) آغاز می‌شود و پس از طی مسیر بلوار «مدرس» تا میدان «ولیعصر (عج)» ادامه دارد همچنین مسیر میدان «نمازی» نیز پس از طی مسیر بلوار «کریمخان زند» - میدان «امام حسین (ع)» (ستاد) خیابان «توحید»، چهارراه «مشیر»، چهارراه «پیروزی» (سه راه نمازی) مشخص شده است.

موکب‌های مختلف فرهنگی نیز در مسیر برپا شده و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فعالیت می‌کنند.