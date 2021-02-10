حجت الاسلام محسن بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دهه فجر ماندگار ترین واقعه تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران است، گفت: هر انقلابی تحول آفرین است و در واقع باید از همه جوانب قضیه در جامعه تغییراتی ایجاد شود.

وی اظهار کرد: انقلاب اسلامی ثمره خون هزاران شهید است و در استمرار نهضت رسول اکرم و نهضت عاشورا، انقلاب اسلامی با شعار ظلم ستیزی به میدان آمد.

نماینده ولی فقیه در سپاه استان زنجان گفت: انقلاب اسلامی مبارزه با مستکبرین و استکبار را جزو اولویت خود قرار داد و به رهبری امام راحل که انسانی بی نظیر معاصر بود انقلاب اسلامی هدایت و رهبری شد.

بیگدلی تاکید کرد: انقلاب اسلامی با دست خالی به صحنه آمد و تمام ظالمان و مستکبرین را به زمین زد و امروز حرف اول اقتدار و قدرت را در جهان می‌زند.

وی افزود: خون شهیدان اتحاد و انسجام و همبستگی را در کشورمان ایجاد کرده است و امروز باید این اقتدار تثبیت شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه استان زنجان ابراز داشت: انقلاب اسلامی در پاسداشت حقوق زنان و اقتدار علمی و سیاسی و اقتصادی بسیار خوب درخشیده است.

بیگدلی با بیان اینکه دستاوردهای انقلاب اسلامی برای مردم تبیین شود، تصریح کرد: از اول انقلاب شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را سر دادیم و امروز هم این شعار را داریم.

وی گفت: امروز کشورمان مقتدر تر از گذشته در تمام صحنه‌ها و حوزه‌ها حضور دارد و در حوزه‌های مختلف علمی و اقتصادی سرآمد است.