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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۱۷

نماینده ولی فقیه در سپاه استان زنجان:

انقلاب اسلامی با شعار ظلم ستیزی به میدان آمد

انقلاب اسلامی با شعار ظلم ستیزی به میدان آمد

زنجان-نماینده ولی فقیه در سپاه استان زنجان گفت: انقلاب اسلامی ثمره خون هزاران شهید است و در استمرار نهضت رسول اکرم و نهضت عاشورا، انقلاب اسلامی با شعار ظلم ستیزی به میدان آمد.

حجت الاسلام محسن بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دهه فجر ماندگار ترین واقعه تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران است، گفت: هر انقلابی تحول آفرین است و در واقع باید از همه جوانب قضیه در جامعه تغییراتی ایجاد شود.

وی اظهار کرد: انقلاب اسلامی ثمره خون هزاران شهید است و در استمرار نهضت رسول اکرم و نهضت عاشورا، انقلاب اسلامی با شعار ظلم ستیزی به میدان آمد.

نماینده ولی فقیه در سپاه استان زنجان گفت: انقلاب اسلامی مبارزه با مستکبرین و استکبار را جزو اولویت خود قرار داد و به رهبری امام راحل که انسانی بی نظیر معاصر بود انقلاب اسلامی هدایت و رهبری شد.

بیگدلی تاکید کرد: انقلاب اسلامی با دست خالی به صحنه آمد و تمام ظالمان و مستکبرین را به زمین زد و امروز حرف اول اقتدار و قدرت را در جهان می‌زند.

وی افزود: خون شهیدان اتحاد و انسجام و همبستگی را در کشورمان ایجاد کرده است و امروز باید این اقتدار تثبیت شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه استان زنجان ابراز داشت: انقلاب اسلامی در پاسداشت حقوق زنان و اقتدار علمی و سیاسی و اقتصادی بسیار خوب درخشیده است.

بیگدلی با بیان اینکه دستاوردهای انقلاب اسلامی برای مردم تبیین شود، تصریح کرد: از اول انقلاب شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را سر دادیم و امروز هم این شعار را داریم.

وی گفت: امروز کشورمان مقتدر تر از گذشته در تمام صحنه‌ها و حوزه‌ها حضور دارد و در حوزه‌های مختلف علمی و اقتصادی سرآمد است.

کد مطلب 5143795

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