  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۳۰

راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن در خراسان جنوبی آغاز شد

راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن در خراسان جنوبی آغاز شد

بیرجند- راهپیمایی خودرویی و موتوری به مناسبت ۲۲ بهمن با حضور پرشور مردم استان خراسان جنوبی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به علت شیوع بیماری کرونا، مراسم ۲۲ بهمن ماه به صورت راهپیمایی خودرویی و موتوری برگزار می‌شود.

مردم همیشه در صحنه خراسان جنوبی مانند همیشه حضوری پرشور در مراسم ۲۲ بهمن دارند و خیابان های مشخص شده برای مراسم مملو از خودروهایی است که هم استانی ها به صورت خانوادگی برای در گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروز انقلاب در این مراسم شرکت کرده اند.

و با نصب پرچم‌های سه رنگ ایران بر خودروهای خود و در دست داشتن این پرچم ارزشمند، بار دیگر اعلام کردند که دشمنان و توطئه‌گران با جنگ‌های، فرهنگی، نظامی و اقتصادی نخواهند توانست خللی در اراده پولادین مردم ایران ایجاد کنند.

انقلاب اسلامی ایران در گام دوم، مصمم تر به سوی آرمان های خود پیش می رود و مردم امروز آمده‌اند تا ضمن بیعت مجدد با آرمان‌های انقلاب، بر تداوم راه سیدالشهدای جبهه مقاومت حاج قاسم تاکید کنند.

کد مطلب 5143805

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها