راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، به علت شیوع بیماری کرونا، مراسم ۲۲ بهمن ماه به صورت راهپیمایی خودرویی و موتوری برگزار می‌شود.

مردم همیشه در صحنه خراسان جنوبی مانند همیشه حضوری پرشور در مراسم ۲۲ بهمن دارند و خیابان های مشخص شده برای مراسم مملو از خودروهایی است که هم استانی ها به صورت خانوادگی برای در گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروز انقلاب در این مراسم شرکت کرده اند.

و با نصب پرچم‌های سه رنگ ایران بر خودروهای خود و در دست داشتن این پرچم ارزشمند، بار دیگر اعلام کردند که دشمنان و توطئه‌گران با جنگ‌های، فرهنگی، نظامی و اقتصادی نخواهند توانست خللی در اراده پولادین مردم ایران ایجاد کنند.

انقلاب اسلامی ایران در گام دوم، مصمم تر به سوی آرمان های خود پیش می رود و مردم امروز آمده‌اند تا ضمن بیعت مجدد با آرمان‌های انقلاب، بر تداوم راه سیدالشهدای جبهه مقاومت حاج قاسم تاکید کنند.