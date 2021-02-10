کاهش آمار جرایم قضایی در دیباج دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی گلی صبح چهارشنبه و پیش از راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن در دیدار با امام جمعه و مسئولان شهر دیباح به میزبانی دفتر امام جمعه این شهر، ضمن بیان اینکه آمار جرم در شهر دیباج نسبت به شهرستان دامغان و کشور در سطح پایین‌تری است، تاکید کرد: بر خلاف جو روانی موجود، سطح جرم در شهر دیباج پایین است و البته همین مقدار اندک هم نباید وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه مردم باید به جنبه پیشگیرانه جرم توجه کنند و در حفظ اموال خود کوشا باشند، ابراز کرد: یکی از دلایل کاهش جرم همکاری و البته توجه مردم به مقوله امنیت است که خوشبختانه در دیباج این هم‌گرایی باعث کاهش جرایم شده است.

دادستان عمومی و انقلاب دامغان در ادامه از برخورد قاطع با خلاف‌کاران نیز خبر داد و با بیان اینکه مجرمان سابقه دار منتظر مجازات‌های سختگیرانه باشند، گفت: برخورد با متخلفان به خصوص در حوزه مواد مخدر که مادر بسیاری از تخلفات دیگر نیز محسوب می‌شود، در دستور کار قرار دارد.

به گزارش مهر، در این نشست درباره برخورد با فروشندگان مواد مخدر، حوادث به وجود آمده در سه راهی گلوگاه، نبود دوربین نظارتی در شهر، پرونده‌های امنیتی نیز بحث و تبادل نظر شد.