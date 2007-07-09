رسانه ها نقش مهمی در امید بخشی به مردم دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت عصر یکشنبه در بازدید یک و نیم ساعته از نمایندگی خبرگزاری جمهوری اسلامی منطقه سه کشور در ساری افزود: دولت نهم توجه ویژه ای به اطلاع رسانی و ارائه عملکرد مسئولان دارد.

وی با اشاره به توطئه های استکبار و رسانه های غربی برای براندازی نظام و تشویش اذهان عمومی ملت ایران خاطر نشان کرد: ملت بزرگ ایران با تقدیم شهدای گرانقدر و با اطاعت از مقام عظمای ولایت همواره پیروز بوده و هیچ گاه اسیر بوق های تبلیغی رسانه های غربی نخواهد شد.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد مثبت دولت نهم پرداخت و خاطرنشان کرد: توسعه فعالیت های عمرانی و زیربنایی به منظور خدمت رسانی بیشتر به مردم و رفع معضلات آنان تلاش های چشمگیری داشته است.

به گفته شفقت از ابتدای مرداد ماه سال جاری در مازندران به ارائه اقدامات عمرانی دولت نهم در استان خواهیم پرداخت و یادآور شد: به منظور تنویر افکار عمومی و بمباران خبری در هفته دولت ستاد اطلاع رسانی دولت در مازندران تشکیل شد.

استاندار مازندران در پایان از رسانه ها و خبرگزاری ها خواست ضمن فرهنگ سازی و تشریح عملکرد مدیران حقوق حقه مردم را به نحو شایسته ای از دولت مطالبه کنند.