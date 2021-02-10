رهبری حکیمانه و حمایت های مردم عامل شکست دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس محمد حسنی در آئین جشن انقلاب اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: مردم مازندران یکی از انقلابیترین و ولایتمدارترین مردمان کشور ایران اسلامی به میروند و مردم متدین وانقلابی با روحیه بالایی و راهپیمایی و خودرویی مراتب ارادت خود را به حضرت امام و رهبری نشان دادند.
وی با اشاره به عوامل شکست آمریکا در براندازی جمهوری اسلامی اظهار داشت: آمریکا ۴۲ سال وعده میدهد که امروز وفردا آخر کار انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است و به زودی نظام تغییر میکنند و حکومت دیگری جایگزین میشوند اما همچنان شکست خورده اند.
وی با عنوان اینکه دشمنان اعلام کرده اند که مردم ایران جشن انقلاب را نخواهند دید و از این دست حرفها زیاد زده اند، افزود: نسل جوان میراث دار ارزشهای اسلامی هستند و آمریکاییها نتوانستند به آرزوهای شیطانی خود برسند.
مسئول عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی، رهبریهای حکمینانه و دوراندیشانه و هوشمندانه امامین انقلاب را عامل اصلی شکست نقشههای دشمنان برشمرد و گفت: طبق گفته دشمنان و نتانیاهو، رهبر ایران ملتها را به سوی خود جذب کرده است.
وی تاکید کرد تا زمانی که در اجرای سیاستهای آسمانی مقام معظم رهبری بکوشیم، زنجیره پیروزیها ادامه دارد و حمایتهای ملخصانه مردم از نظام اسلامی نیز از دیگر عوامل شکست نقشههای دشمنان است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی با عنوان اینکه مردم همواره در حفاظت و صیانت از انقلاب پیشتازانه عمل کرده اند، افزود: حضور و حمایت مردمی نقطه قوت جمهوری اسلامی است که مردمیترین حکومت مردمی را شکل داده است.
ارتقای صنعت دفاعی تا مرز بازدارندگی
وی با عنوان اینکه حضور حماسی و حمایتهای مردمی سبب شکست نقشههای دشمنان شده است، افزود: ارتقای صنعت دفاعی تا مرز بازدارندگی از دیگر عوامل شکست دشمنان است و امروز سیزدهمین قدرت نظامی و دهمین قدرت موشکی جهان هستیم.
حجت الاسلام حسنی با بیان اینکه امروز اگر دست بیگانه ای به سمت انقلاب دراز شود، قطع میشود، گفت: هیچ اجنبی نمیتواند پایش را به درون کشور بگذارد ودر غیر این صورت پایش قطع میشود.
وی با اشاره به عوامل شکست آمریکا در براندازی نظام جمهموری، تحقق وعدههای الهی را از دیگر عوامل بیان کرد و گفت: ملت ایران اسلامی برای احیای ارزشهای اسلامی قیام کرده است و هرملت و جمعیتی برای خدا قیامت کند، خداوند پشت آن نهضت خواهد ایستاد.
حجت الاسلام حسنی با بیان اینکه ما مرهون خانوادههای شهدا هستیم، گفت: شهیدان برای دفاع از عزت ایران اسلامی جانشان را نثار کرده اند و تازمانی که رویه حمایت از ارزشها را ادامه دهیم، نصرتهای الهی ادامه خواهد داشت.
وی مقاومت حداکثری ملت ایران دربرابر فشار حداکثری وظالمانه آمریکا را از دیگر عوامل شکست دشمنان بیان کرد و گفت: ملتی مقاومتر از ملت ایران در جهان سراغ نداریم و اگر این فشارها بر هر ملت دیگری وارد میشد، آن کشور از هم میپاشید.
وی گفت: ملت ایران فشار تورم، گرانی وفشارهای مختلف دارویی را به خاطر تحریم ظالمانه تحمل کردند و هرگز تن به ذلت نخواند داد و پرچم عزتمندی ایران بالا است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه امروز راهبرد فشار حداکثری دشمنان به راهبرد فشار مذاکره حداکثری تغییر یافته است، گفت: ملت ایران بیش از ۲۲۰ هزار نفر از بهترین عزیزان را برای انقلاب و نظام اسلامی تقدیم کرده تا بتواند عزت ملی خود را حراست کند.
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