خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: امروز در چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بازهم ملت بزرگ ایران حضوری درخشان از خود به‌جای گذاشت، حضور ملتی قوی که همچنان در مسیر رشد و پیشرفت ثابت‌قدم است.

به‌رغم شیوع کرونا ملت این بار هم دست به ابتکاری جدید زد، با حضور خودرویی و موتوری و رعایت پروتکل‌های بهداشتی حضورش را در این برهه حساس ثبت کرد. در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز بانگ مردم بزرگ ایران به گوش جهانیان رسید.

امروز ایران عزیز، به‌وقت همدلی و همراهی سراسر شور و حضور شد تا بازهم جهانیان مبهوت وحدت، ولایتمداری و عشق ایرانی به سرزمینش شود. از خلیج‌فارس تا خزر نیلگون، از اشترانکوه و دماوند تا دنا و هامون، وسعتی از غرب تا شرق ایران امروز سراسر فریاد ملتی بود که بار دیگر اعلام کرد: هستیم بر سر عهدی که بستیم …

امروز به‌وقت ۲۲ بهمن، ۴۲ سال بعد از انقلاب در جشن سالگرد پیروزی مردمی‌ترین انقلاب دنیا، همه آمدند در سراسر کشور، نسل‌اندرنسل، اولی، دومی، سومی و نسل چهارمی‌های بعد از انقلاب، پیر و جوان زن و مرد تا بودنشان را فریاد بزنند.

ترک و کرد و لر و ترکمن و بلوچ ندارد، حضور ملت امروز یکرنگ بود، از شمال و جنوب گرفته تا شرق و غرب، از خزر تا خلیج‌فارس، از هامون تا ارومیه، از زاگرس و البرز تا کویر ایران؛ همه رنگ حضور گرفت.

جزئیات حضور مردم در مراسم ۲۲ بهمن را خبرنگاران مهر در استان‌های مختلف کشور روایت می‌کنند

امسال، باوجود شیوع کرونا و تغییر شکل برگزاری مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن، مردم غیور، انقلابی و شهیدپرور آذربایجان غربی به صحنه آمده و در داخل خودروهای خود حضور و پشتیبانی خود از انقلاب اسلامی ایران را به نمایش گذاشته و با آرمان‌های شهدا و انقلاب تجدید میثاق کردند. بر این اساس، خودروها به‌صورت کاروان از محلات و مقابل مساجد، به‌طرف مبدأ راهپیمایی نمادین خودرویی و موتوری، حرکت کرده و با اجرای برنامه توسط رزم نوازان ارتش و گروه سرود دانش‌آموزی از میدان ولایت‌فقیه طی یک ساعت و از مسیر خیابان امام، میدان انقلاب و خیابان شهید امینی به مقصد تقاطع شهید مدرس حرکت کردند.اقلیت‌های دینی آذربایجان غربی اعم شیعه، سنی، ارامنه، آشوری، یهودی، زرتشت، مسیحی و… امروز همگام با خلق حماسه‌ای ماندگار در آئین نمادین رژه خودرویی و موتوری امسال در ۲۲ بهمن حضور داشتند تا ثابت کنند اتحاد مردم ایران گسستنی نیست.

مراسم راهپیمایی کاروان‌های خودرویی و موتوری امسال البرز با سردادن شعارهای انقلابی «۲۲ بهمن یوم‌الله - یوم‌الله» و «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» همراه بود. مردم ولایتمدار البرز اعم از زن و مرد، پیر و جوان با فریادهای الله‌اکبر، خامنه‌ای رهبر، مرگ بر ضد ولایت‌فقیه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و با حمل دست‌نوشته‌ها بار دیگر خروش انقلابی خود را به رخ دشمنان نظام ایران اسلامی کشیدند. مردم ایران کوچک از مسیرهای تعیین‌شده با سردادن شعار و در دست داشتن شعارنوشته‌هایی حاوی تصاویر امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید فخری زاده و سایر شهدای گران‌قدر در یک نظم و شکوه خاص خودرویی و موتوری به سمت میادین مشخص‌شده برای سخنرانی یوم‌الله ۲۲ بهمن حرکت کردند.

در سمنان مسیرهای منتهی به میدان دریادار شهید ابراهیم همتی مملو از خودرو و ترافیک طولانی ایجادشد، خودروها کم‌کم از یک درگاه عبور و به سمت مصلای امام خمینی (ره) سمنان راهپیمایی کردند. گروهی از جوانان بر روی خودروها پوستر چسباندند. راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن امسال علی‌رغم تمام محدودیت‌ها برگزار شد و مردمی که خودرو نداشتند نیز با حضور در سایت‌های مرتبط با این موضوع، در راهپیمایی مجازی میلیونی مردم ایران اسلامی و استان سمنان شرکت کردند تا یاد انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) و شهیدان استان سمنان را گرامی بدارند آن‌هم استانی که ۳۳ شهید را تقدیم مبارزات انقلابی و سه هزار شهید را در دفاع مقدس و دفاع از حرم و سلامت و مرزبانی و … فدا کرده است.

ایستگاه حضور مردم این بار از میدان امام راحل ساری کلید خورد و موتورسواران و رانندگان برای حرکت به سمت میدان شهدا، استارت زدند. آمدند تا بگویند پای‌کار انقلاب ایستاده‌ایم، یک شهروند ساروی که در راهپیمایی شرکت کرده است، می‌گوید: امروز در راهپیمایی شرکت کردیم چراکه چشمان شهدای انقلاب اسلامی شاهد و ناظر ما هستند و باید در جواب این پرسش که بعد از شهدا چه کردیم، زبان در کام ما بچرخد. وی با بیان اینکه امروز روز نمایش انگیزه تمام‌نشدنی مردم در مبارزه با دشمنان است، افزود: این انقلاب درواقع احیای مجدد اسلام و احیای دوباره ایران عزیز است.

صبح امروز چهارشنبه حرکت نمادین رژه موتوری و خودرویی به همراه پرواز پاراگلایدرها در اهواز و شناور شدن قایق‌ها در رودخانه کارون جلوه‌ای بی‌نظیر از اتحاد و همدلی را در جشن پیروزی انقلاب اسلامی به نمایش گذاشت. مردم خوزستان با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کرونایی با حضور در مراسم رژه نمادین خودرویی و موتوری، پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهایی را با مضمون گرامیداشت فجر انقلاب اسلامی حمل کردند.

این راهپیمایی در شهرکرد هم‌زمان با سراسر استان از میدان قمر بنی‌هاشم (ع) آغاز و اقشار مختلف مردم به همراه خانواده خود در خودرو پس از طی مسیر میدان معلم، خیابان کاشانی، چهارراه فارابی، چهارراه استانداری، چهارراه هواپیمایی، فلکه آیت‌الله دهکردی در میدان امام حسین (ع) این شهر مستقر شدند.

راهپیمایی خودرویی از ساعت ۱۰ صبح با حضور پرشور مردم ولایتمدار کرمانشاه از میدان آزادی تا میدان فردوسی با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شد. در راهپیمایی خودرویی و موتوری، مردم با تزئین خودرو و موتورسیکلت‌های خود با تمثال رهبر معظم انقلاب و سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی و پرچم ایران با آرمان‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند.

امسال به خاطر شرایط کرونایی مراسم راهپیمایی به‌صورت پیاده برگزار نشد ولی بازهم مردم حضوری گسترده و پرشور در مراسم سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی داشتند. مراسم راهپیمایی خودرویی و موتوری در بوشهر و دیگر شهرها و روستاهای استان بوشهر با حضور گسترده مردم برگزار شد و مردم با رعایت اصول و پروتکل‌های بهداشتی در این مراسم حضور داشتند. در مرکز استان، مردم بوشهر با حرکت خودرویی و موتوری از کنار آب‌های خلیج‌فارس بوشهر به سمت دهکده گردشگری بوشهر به مسافت ۱۵ کیلومتر حرکت کردند.

این مراسم در شهر ایلام از ساعت ١٠ صبح روز چهارشنبه ٢٢ بهمن‌ماه از محل میدان دفاع مقدس آغاز و با طی مسیر میدان‌های میلاد، انقلاب، خیام، شهدا به سمت میدان امام (ره)، چهارراه مقاومت، پل شهید رضایی‌نژاد، میدان دادگستری تا مصلی بزرگ ایلام برگزار شد.

مردم گلستان در شهرهای مختلف امروز (چهارشنبه) با حس و حال متفاوت و با شور و شعور خاص به خیابان آمده و حضور آن‌ها مشتی دیگری بر دهان یاوه‌گویان انقلاب بود. آن‌ها آمدند و با شهدا و امام شهدا (ره) عهد و پیمان دوباره بستند و با سردادن شعار «مرگ بر آمریکا» و مشت‌های گره‌کرده به ایادی استکبار نشان دادن که لحظه‌ای از آرمان‌ها انقلاب دست برنخواهند داشت. کودکان و نوجوانان با در دست داشتن پرچم ایران، در کنار والدین خود در راهپیمایی خودرویی سهم پررنگی در فجر انقلاب امسال داشتند.

راهپیمایی موتوری و خودرویی خانوادگی یوم‌الله ۲۲ بهمن مردم غیور تبریز از جاده ائل گلی به سمت مصلای تبریز شروع شد. حجم انبوه پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران بر فراز خودروها تماشایی‌ترین سکانس این راهپیمایی مردمی بود.

مردم همیشه در صحنه قم با تزئین وسایل نقلیه خود و با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی همراه با خانواده به میدان آمدند تا پیام استمرار حمایت مردم ایران از انقلاب اسلامی را بعد از چهار دهه به همه دنیا اعلام کنند. اقشار مختلف از ورزشکاران تا اصناف مختلف همچون سنوات گذشته اما این بار با خودرو و موتورسیکلت به صحنه آمدند و نشان دادند آرمان‌های انقلاب اسلامی و خمینی کبیر همچنان در اعماق وجود ملت ایران جایگاه خود را حفظ کرده است.

صبح چهارشنبه مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن شیراز به دلیل شیوع بیماری کرونا به‌صورت خودرویی برگزار شد که جلوه‌ای جدید به سومین حرم اهل‌بیت (ع) داد. آنچه بیش از همه به چشم آمد حضور خانوادگی در خودروهای تزئین شده با پرچم ایران و عکس‌های مختلفی از مقام معظم رهبری و سردار شهید قاسم سلیمانی بود. رژه موتورهای سنگین نیز باعث ایجاد نشاط بیشتر در مسیر راهپیمایی شد.

مردم کرمان مانند ۴۲ سال گذشته که از عمر انقلاب می‌گذرد امروز هم با حضور درصحنه، حمایت و پشتیبانی خود از نظام اسلامی و ولایت‌فقیه را نشان دادند. راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن با مشارکت گسترده مردم در سراسر استان کرمان در حالی برگزار شد که حضور خانواده‌ها در این مراسم چشمگیر بود.

مردم همیشه درصحنه خراسان جنوبی مانند همیشه حضوری پرشور در مراسم ۲۲ بهمن داشتند و خیابان‌های مشخص‌شده برای مراسم مملو از خودروهایی بود که هم استانی‌ها به‌صورت خانوادگی برای گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروز انقلاب در این مراسم شرکت کردند و با نصب پرچم‌های سه رنگ ایران بر خودروهای خود و در دست داشتن این پرچم ارزشمند، بار دیگر اعلام کردند که دشمنان و توطئه‌گران با جنگ‌های، فرهنگی، نظامی و اقتصادی نخواهند توانست خللی در اراده پولادین مردم ایران ایجاد کنند. انقلاب اسلامی ایران در گام دوم، مصمم‌تر به‌سوی آرمان‌های خود پیش می‌رود و مردم امروز آمدند تا ضمن بیعت مجدد با آرمان‌های انقلاب، بر تداوم راه سیدالشهدای جبهه مقاومت حاج قاسم تأکید کنند.

هم‌زمان با مراسم گرامیداشت ۲۲ بهمن‌ماه در سراسر کشور که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورتی متفاوت و عمدتاً در فضای مجازی و ارسال عکس و متن‌های انقلاب در فضای مجازی برگزار می‌شود در مشهد با حرکت نمادین خودروها و رژه موتوری برگزار شد. حضور پرشور مردم مشهد از ساعت ۹ صبح امروز در خیابان‌های منتهی به حرم امام رضا (ع) جلوه ویژه‌ای به خیابان‌های این شهر داد.

مردم شهیدپرور و مؤمن شهر رشت و سایر شهرهای استان گیلان باوجود عدم برگزاری راهپیمایی با حضور خانوادگی همانند همیشه در میدان حاضر و در رژه خودرویی و موتوری شرکت کردند. سامانه www.fajr.ccoip.ir از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان معرفی‌شده تا گیلانیان ولایت مدار با انتخاب شعار دلخواه خود همگام با ملت شریف ایران در راهپیمایی مجازی یوم‌الله ۲۲ بهمن شرکت کنند.

هرساله وقتی تقویم به ۲۲ بهمن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب می‌رسد مردم غیور ایران با راهپیمایی باعظمت خود در این روز یاد و خاطره امام راحل (ره) و فرزندان غیور کشور را گرامی می‌دارند تا بار دیگر به جهان ثابت کنند هیچ ابرقدرتی نمی‌تواند این عزت و سربلندی ملت وفادار و یکپارچه ایران اسلامی را خدشه‌دار کند. اما امسال به دلیل شرایط ویژه‌ای که شیوع ویروس منحوس کرونا حاکم کرده مردم سیستان و بلوچستان هم‌زمان با بیست و دومین روز از بهمن‌ماه ۹۹، هم‌زمان با سایر نقاط کشور، راهپیمایی فجر را به صورتی متفاوت برگزار کردند و با حضوری باشکوه در فضای مجازی و همچنین راهپیمایی خودرویی با آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

استان هرمزگان به لحاظ قومیتی جزو استان‌های پراهمیت قرار دارد. این اهمیت ازآنجا پررنگ و قابل‌تأمل است که تقریباً ۴۸ درصد ساکنان این استان را برادران اهل سنت تشکیل می‌دهند و هرمزگان به‌عنوان یکی از استان‌های نمونه در وحدت و اتحاد میان شیعه و سنی شناخته می‌شود. از روزهای گذشته علما و بزرگان اهل سنت مردم را به حضور پرشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرده‌اند و امروز شاهد این حضور خروشان و دشمن‌شکن بودیم.

مسیر پیمایی خانوادگی از دیگر برنامه‌های امروز گرامی داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در اصفهان بود، خانواده‌های اصفهانی که از قبل در سامانه تعریف‌شده برای حضور در این راهپیمایی ثبت‌نام کرده بودند امروز با شورونشاط خاصی و هرکدام باسلیقه خاص خود خودروی‌شان را تزئین و مراسم امسال را با زیبایی خاصی برگزار کردند. حضور شهروندان اصفهانی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیز در نوع خود بی‌نظیر بود، اجرای برنامه‌های ویژه هنر انقلاب اسلامی در این آئین نیز مورد اقبال بسیاری از شهروندان قرار گرفت. امروز پرچم ایران در کوچه و خیابان اصفهان به اهتزاز درآمده تا خاری باشد بر چشم آن‌هایی که نشسته بودند تا خاموش بودن خیابان‌های شهر در این روز باشکوه را ببینند و فکر می‌کردند کرونا همپایی اصفهانی‌ها با انقلاب را کمرنگ می‌کند.

در جریان راهپیمایی خودرویی و موتوری در خیابان‌های اردبیل که هم‌زمان با سراسر کشور و در گرامیداشت یوم‌الله ۲۲ بهمن برگزار شد، موتورسواران و دوچرخه‌سواران با در دست داشتن پرچم خوش‌رنگ نظام جمهوری اسلامی ایران در خیابان‌های اصلی اردبیل به حرکت درآمده و در گرامیداشت ۲۲ بهمن حال و هوایی خاص به دیار سبلان بخشیدند.

بسیاری از جوانان شهرکردی نیز با دوچرخه در این مراسم شرکت کرده بودند. حضور مردم با خودرو و موتور در این مراسم بسیار گسترده بود به‌طوری تمام خیابان آیت‌الله کاشانی شهرکرد سراسر از خودرو و موتورسیکلت، دوچرخه‌ها و… بود و مردم این استان با حضور خود حماسه‌ای دیگر در تاریخ انقلاب اسلامی رقم زدند. یکی از جوانان شهرکردی در حاشیه برگزاری مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دشمنان ازجمله آمریکا از سربلندی مردم ایران در سطح جهان ناراحت هستند و از همین رو به دنبال تضعیف مردم ایران هستند.

تصاویری از راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن در استان‌ها

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