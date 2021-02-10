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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۲۷

در چهل و دومین بهار آزادی؛

جشن بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی در کرمانشاه برگزار شد

جشن بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی در کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه- در چهل و دومین بهار آزادی، جشن بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با چهل و دومین سالگرد انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، راهپیمایی خودرویی همزمان با سراسر کشور با حضور پرشور مردم انقلابی در شهرستان کرمانشاه برگزار شد.

راهپیمایی خودرویی از ساعت ۱۰ صبح با حضور پرشور مردم ولایتمدار کرمانشاه از میدان آزادی تا میدان فردوسی با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شد.

در راهپیمایی خودرویی و موتوری، مردم با تزئین خودرو و موتورسیکلت‌های خود با تمثال رهبر معظم انقلاب و سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی و پرچم ایران با آرمان‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند.

کد مطلب 5143856

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