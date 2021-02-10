مدت ایمنی واکسن کرونا معلوم نیست/رعایت مراقبت های بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مرندی، در گفتگوی تلفنی با شبکه دو سیما، گفت: ما دچار خود کم بینی هستیم زیرا کشورمان از همه نوع دانشمندی برخوردار است اما با نگرانی، خود را با دیگر کشورها مقایسه می‌کنیم.

وی ادامه داد: اگر امروز آمریکا و انگلیس و برخی کشورهای دیگر صاحب نام شده اند با دانشمندانی که از ایران و سایر کشورها به آنها مهاجرت کرده اند بهره می‌برند و گرنه این کشورها از ژن آنچنانی برخوردار نیستند، آنها به لحاظ مراقبت های بهداشتی از ما بهترند اما از نظر واکسیناسیون به خوبی ما نیستند.

مرندی گفت: دیده می‌شود که برخی برای ایجاد شک و تردید در ذهن مردم نسبت به واکسن روسی کرونا، مطالبی می‌گویند در حالی که مجله لانست (the lanset) واکسن روسی کرونا را تأیید کرد و اگر کسی بخواهد باز هم به این واکسن مشکوک شود، این دیگر شک و تردید نابجایی خواهد بود.

وی با بیان اینکه هنوز معلوم نیست واکسن کرونا چه مدت ایمنی ایجاد می‌کند، افزود: مردم باید مراقبت های اولیه مانند بهداشت فردی، استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی را رعایت کنند.

مرندی گفت: وقتی مسئولین مانند رئیس جمهور و وزیر بهداشت تزریق واکسن روسی کرونا را توصیه کرده و برای تزریق آن اعلام آمادگی می‌کنند دیگر نباید به این واکسن شک کرد البته این واکسن فقط ۹۲ درصد ایمنی زایی دارد و ۸ درصد باقیمانده با رعایت اصول بهداشتی به مردم و رفتارهای اجتماعی آنها بستگی دارد.

وی، تقویت شبکه بهداشتی را عاملی مؤثر برای کاهش ابتلاء و مرگ و میر حاصل از کرونا عنوان کرد و افزود: اگر هزینه‌ای که دولت، الان و در این مقطع زمانی برای واکسن سازی صرف می‌کند، در طول ۴۰ سال اخیر هزینه می‌کرد الان در حوزه واکسن سازی از آمریکا هم جلوتر بودیم متأسفانه دولت‌ها برای بهداشت ارزش کافی قائل نیستند و فقط به دنبال درمان و تهیه تجهیزات مدرن و گران قیمت هستند، در حالی که آنچه مردم را نجات می‌دهد، بهداشت، پیشگیری و تهیه واکسن و امثال آن است.