به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح چهارشنبه در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن با وجود شرایط کرونایی نشان از ولایت‌مداری و حفظ آرمان‌های امام و شهدا و استواری در قبال تهاجم جهان سلطه است.

وی با اشاره به اینکه این حضور شکست نقشه‌های استکبار است، افزود: حضور حماسی، پر بصیرت و با صلابت مردم گرانقدر ایران و استان ولایتمدار بوشهر در راهپیمایی ۲۲ بهمن برگ زرین دیگری بر تاریخ تابناک ایران اسلامی افزود.

امام جمعه بوشهر با اشاره به احیای مجدد نظام اسلامی و تمدن دینی با پیروزی انقلاب اسلامی افزود: این انقلاب فصل نوینی در تاریخ اسلام، ایران و جهان و طلوع خورشید بصیرت، معرفت دینی، بیداری و حکومت عدالت‌گستر اسلامی از افق ایران است

صفایی بوشهری گفت: انقلاب اسلامی ایران آمده است تا بیداری بیافزاید و سراسر جهان را عدالت فراگیرد اما جهان سلطه به سردمداری آمریکا و کشورهای استکباری همچون فرعون‌ها، نمرودها، ابوجهل‌ها و ابولهب‌ها در مقابل آن صف آرایی و به دنبال محو آن بوده و هستند.

وی اضافه کرد: آنان با تمام توان خود برای کنترل و براندازی این انقلاب با انواع تهاجم‌های نظامی، فرهنگی، سیاسی و تحریم‌های اقتصادی کوشیده‌اند ولی همواره مردم ایران بر مبنای ولایت‌مداری که امروز تجلی در ولایت رهبر معظم انقلاب این هدیه و ذخیره خداوند دارد بر تمام آن هجمه‌ها پیروز شده و برای دشمنان شکست‌های پیاپی ایجاد کرده است.

امام جمعه بوشهر بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران در اندیشه استقلال، آزادی الهی و تحقق نظام جمهوری به رنگ اسلام بود و در تلاش برای ایجاد پیشرفت‌های همه جانبه، عدالت محوری و تمدن اسلامی بود.