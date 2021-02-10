روایت جشن انقلاب از ایستگاه امام تا شهدای ساری

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: چهل ودومین فجر انقلاب اسلامی شور وحال خاص خود را دارد، امروز طولانی‌ترین ترافیک خیابان‌های مازندران ثبت شد و مردمانی که به دلیل شرایط کرونایی مجبور شدند، با خودروهای شخصی و خانوادگی در جشن انقلاب حضور یابند.

ایستگاه حضور مردم این بار از میدان امام راحل ساری کلید خورد و موتورسواران و رانندگان برای حرکت به سمت میدان شهدا، استارت زده‌اند. آمده‌اند تا بگویند پای کار انقلاب ایستاده‌ایم، یک شهروند ساروی که در راهپیمایی شرکت کرده است، می‌گوید: امروز در راهپیمایی شرکت کردیم چرا که چشمان شهدای انقلاب اسلامی شاهد و ناظر ما هستند وباید در جواب این پرسش که بعد از شهدا چه کردیم، زبان در کام ما بچرخد.

وی با بیان اینکه امروز روز نمایش انگیزه تمام نشدنی مردم در مبارزه با دشمنان است، افزود: این انقلاب اسلامی در واقع احیای مجدد اسلام و احیای دوباره ایران عزیز است.

در شهر ساحلی محمودآباد نیز شمار زیادی از شهروندان در رژه خودرویی شرکت کردند، یک شهروندی که در این راهپیمایی شرکت کرده بود، می‌گوید: حضور مردم، تعصب و حبی که نسبت به انقلاب و اسلام دارند، رمز اصلی پیروزی انقلاب است و بای به تاسی از فرمایش حضرت امام، نسبت به دشمنان و آمریکا هوشیار باشیم.

حضور مردم، تعصب و حبی که نسبت به انقلاب و اسلام دارند، رمز اصلی پیرروزی انقلاب است و بای به تاسی از فرمایش حضرت امام، نسبت به دشمنان و آمریکا هوشیار باشیم

شهروند دیگری در حال شعار مرگ برآمریکا و اسرائیل و منافقان را سر می‌داد، ادامه داد: دشمنان هجمه‌هایی علیه جامعه وافکار عمومی وارد می‌کنند اما نباید از مواضع خود دست بکشیم زیرا دشمن می‌خواهد حب به وطن وانقلاب را از ما بگیرد.

مردم دیار علویان به ضیافت انقلاب اسلامی آمدند تا شکوه ۴۲ ساله انقلاب را جشن گیرند، در شهرستان چالوس نیز مردم با دردست داشتن و نصب تصاویر مبارک حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری روی خودورو، مسیر میدان شهر تا رادیو دریا را پیمایش می‌کنند. شور و شوق کودکان وجوانانی که پرچم‌های رنگارنگ ایران اسلامی را در دست گرفته‌اند، دیدنی است. آنان با مشت‌های گره کرده شعار مرگ برآمریکا را سر می‌دهند و دست بر سینه می‌گذارند و می‌گویند جانم فدای رهبر.

۲۲ بهمن روز عید انقلاب است که دست‌ها بوی عشق و دل‌ها بوی خدا می‌دهد و مردمان دیار مازندران آمدند تا وفاداری دیرینه خود را به نظام و انقلاب اسلامی اعلام کنند و باشکوه‌ترین سرود همدلی و اتحاد را سر داده‌اند.

حسن جعفری یک جانباز دوران دفاع مقدس که به همراه خانواده اش و به صورت خودرویی در جشن انقلاب شرکت کرده بود، می‌گوید امروز روز تجدید عهد ومیثاق با شهیدان است و آمدیم تا بگوییم همواره پای انقلابمان ایستاده‌ایم.

وی افزود: کرونا و هیچ چیز دیگر نمی‌تواند مانع حضور ما برای دفاع از انقلاب شود و دشمنان بدانند ملت ایران همواره برای دفاع از ارزش‌ها آماده جانفشانی است.

این یادگار دوران دفاع مقدس با بیان اینکه در بهار آزادی جای شهیدان از جمله سردار سلیمانی خالی است، افزود: این نظام و انقلاب ثمره به بار نشستن خون شهیدانی چون سلیمانی است و باید قدردان آن باشیم.

حضور حماسی مردم عامل شکست دشمنان است

حجت الاسلام محمود مشایخ امام جمعه نوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حضور حماسی و باشکوه مردم طی سال‌های اخیر سبب شکست توطئه‌های دشمنان شده است، افزود: هرجا که حضور حماسی و هوشمندانه مردم را شاهد بودیم نقشه‌های دشمنان به یاس مبدل شد.

وی با تاکید براینکه مردم ایران اسلامی همواره در دفاع از ارزش‌ها پیشگام بوده‌اند، داشتن بصیرت و هوشمندی مانع به بارنشستن ترفندهای دشمنان می‌شود و باید مسئولان نیز با تبعیت از رهبری برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند.

آئین باشکوه انقلاب اسلامی در ساری با سخنرانی حجت الاسلام عباس محمد حسنی مسئول عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ادامه یافت و در بخشی از سخنانش با تقدیر از حضور حماسی مردم در راهپیمایی خودرویی با اشاره به عوامل شکست آمریکا در براندازی نظام جمهوری، تحقق وعده‌های الهی را از دیگر عوامل بیان کرد و گفت: ملت ایران اسلامی برای احیای ارزش‌های اسلامی قیام کرده است و هرملت و جمعیتی برای خدا قیامت کند، خداوند پشت آن نهضت خواهد ایستاد.

حجت الاسلام حسنی با بیان اینکه ما مرهون خانواده‌های شهدا هستیم، گفت: شهیدان برای دفاع از عزت ایران اسلامی جانشان را نثار کرده‌اند و تازمانی که رویه حمایت از ارزش‌ها را ادامه دهیم، نصرت‌های الهی ادامه خواهد داشت.

وی مقاومت حداکثری ملت ایران دربرابر فشار حداکثری وظالمانه آمریکا را از دیگر عوامل شکست دشمنان بیان کرد و گفت: ملتی مقاوم‌تر از ملت ایران در جهان سراغ نداریم و اگر این فشارها بر هر ملت دیگری وارد می‌شد، آن کشور از هم می‌پاشید.

مردم دیار مازندران امروز چهل ودومین بهار انقلاب را جشن گرفته‌اند و عزم خود را برای گام نهادن در مسیر پرفراز ونشست که همواره با توطئه‌های فراوانی روبرو است، جزم کرده‌اند تا با پیروی از فرامین پیرمراد و رهبر فرزانه و تاسی از ارزش‌های شهدا، این انقلاب را به دست صاحب اصلی آن برسانند.