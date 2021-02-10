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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۵۸

امام جمعه آبدان:

لزوم تشکیل دولت جوان حزب‌اللهی/ جریان انقلاب را بشناسیم

لزوم تشکیل دولت جوان حزب‌اللهی/ جریان انقلاب را بشناسیم

بوشهر - امام جمعه آبدان با تاکید بر لزوم تلاش برای تشکیل دولت جوان حزب‌اللهی گفت: مسیر انقلاب مسیر نور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود کارگر صبح چهارشنبه در جمع مردم شهر آبدان ضمن تبریک پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: مسیر انقلاب اسلامی مسیر نور است نه مسیر ظلمت.

وی اضافه کرد: مسیر انقلاب اسلامی ایران مسیر عزت است، نه مسیر وابستگی به غیر. هویت ما هویتی آسمانی است.

امام جمعه آبدان با اشاره به مسئله انتخابات آینده افزود: دولت جوان و حزب اللهی، متدین و انقلابی روی کار بیاید قطعاً ریل‌های قطار انقلاب درست‌تر از گذشته خواهد شد.

کارگر ادامه داد: تداوم این انقلاب به دستان ما و شما است و اگر می‌خواهیم این انقلاب به جایگاه‌های اصلی خود برسد باید جریان انقلاب را بشناسیم.

مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن به صورت خودرویی و موتوری در آبدان برگزار شد.

کد مطلب 5143896

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