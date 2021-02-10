شیعه و سنی در کنار خلیج فارس با آرمان های امام بیعت کردند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها -رضا زرگر: همزمان با روز ۲۲ بهمن ماه مردم خونگرم و همیشه در صحنه و شهید پرور هرمزگان از شرقی ترین نقطه تا غربی‌ترین نقطه این استان همصدا با هم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و در قالب راهپیمایی خودرویی به خیابان‌ها آمدند و با آرمانهای امام راحل و انقلاب و رهبر معظم انقلاب بیعت کردند.

استان هرمزگان به لحاظ قومیتی جزو استان‌ها پراهمیت قرار دارد. این اهمیت از آنجا پر رنگ و قابل تأمل است که تقریباً ۴۸ درصد ساکنان این استان را برادران اهل سنت تشکیل می‌دهند و هرمزگان به عنوان یکی از استان‌های نمونه در وحدت و اتحاد میان شیعه و سنی شناخته می‌شود.

از روزهای گذشته علما و بزرگان اهل سنت مردم را به حضور پرشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرده اند و امروز شاهد این حضور خروشان و دشمن شکن بودیم.

چشمان جهانیان به رهبری ایران و انقلاب دوخته شده است

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با اشاره به اینکه دیو و دلبرسازی از ترامپ و بایدن امری اشتباه است، خاطرنشان کرد: بایدن به دنبال کشاندن ایران به پای میز مذاکره با حداقل امتیاز و بر سرکار آوردن دولتی متناسب با خواسته خودش است.

حجت الاسلام علی سعیدی صبح چهارشنبه در مراسم راهپیمایی خودرویی و موتوری ۲۲ بهمن بندرعباس، افزود: اگر انقلابی بتواند چهار مرحله پیروزی، استقرار، استکمال و استمرار طی کند، انقلابی کامل است که مصداق آن انقلاب اسلامی ایران است. این مراحل پیروزی، استقرار، استکمال و استمرار است.

وی با اشاره به اینکه انقلاب پیامبر اعظم (ص) تا مرحله استقرار پیش رفت، اما در مرحله استکمال با مانع و مشکل مواجه و تبدیل به نظام شاهنشاهی ضد دینی اموی شد، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران در ۴۲ سالگی خود این چهار مرحله را طی کرده و برای مردم ما توجه به این امر بسیار لازم و ضروری است زیرا دستیابی به قله‌های پیروزی نهایی و قهرمانی در مرحله فینال کار بسیار سخت و سنگینی است.

حجت الاسلام سعیدی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران چهار دهه را به سلامت طی کرده است، عنوان کرد: امروز چشم جهانیان به ملت، رهبری ایران و انقلاب دوخته شده است که چگونه این مسیر آینده را ادامه خواهد داد.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با اشاره به اینکه دشمن دنبال تغییر ذائقه و فرهنگ، تخلیه روحیه انقلابی و بی‌تفاوتی نسبت به دین و انقلاب است، ادامه داد: هدف اصلی نظام حاکم بر آمریکا مقابله با انقلاب و براندازی نظام اسلامی است و این هدف در طول بیش از ۴ دهه ثابت بوده است اما استراتژی و راهبرد با توجه به متغیرهای زیادی تغییر می‌کند. استکبار با توجه به شرایط گاهی نبرد سخت را در دستور قرار می‌دهد و گاهی توطئه کودتا و گاهی تحریم و گاهی تحریم همراه با تعامل در دستور قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه هیچ فرقی بین ترامپ و بایدن نیست و اطلاعات دقیق حرفای اوباما که تئوریسنش بایدن بود این را مشخص می‌کند، تصریح کرد: راهبرد اوباما حذف قدرت هسته‌ای ایران، نفی قدرت منطقه‌ای ایران، عدم حمایت ایران از حزب الله و حماس و عدم ایفای نقش در خاورمیانه بزرگ بود که طراحی آن توسط بایدن صورت گفته بود.

حجت الاسلام سعیدی ادامه داد: ترامپ هم به دنبال گرفتن چهار رکن اتقلاب اسلامی بود که مشتمل بر انسجام ملی، قدرت منطقه‌ای، قدرت دفاعی و قدرت انرژی بود اما نتوانست به این آرزویش برسد.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با بیان اینکه نباید نگاه مان به دشمن باشد زیرا دشمن تنها به دنبال منافع خودش است، اظهار کرد: قوه مجریه اگر قرار است در کنار قوه مقننه و قضائیه فعالیت کند نیاز به یک همبستگی دارد.

وی در پایان با اشاره به اینکه اگر قرار است اقتدار جمهوری اسلامی ایران تداوم یابد، مردم نگاهشان به صندوق رأی نگاه دیگری باشد، عنوان کرد: باید طوری مشارکت و انتخاب مسیر از سوی مردم تعیین شود که سبب همبستگی و همدلی در کشور و تداوم زمینه اقتدار کشور شود.

انقلاب اسلامی همچنان پای ارزش‌ها و آرمان‌های خود ایستاده است

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: دهه مبارک فجر فرصتی برای تجدید قوای نیروهای انقلاب اسلامی زیر چتر ولایت و امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام محمد عبادی زاده پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه بیان داشت: چهل و دومین بهار انقلاب اسلامی روز مجد و عظمت اسلام و آغاز مرحله نوین حیات طیبه انقلاب اسلامی را در حالی گرامی می‌داریم که ملت‌ها شاهد ظهور عصر جدیدی از اقتدار انقلاب اسلامی بوده و شکسته شدن استخوان‌های پوشالی آمریکا و کهنگی کلیشه‌های نظم جهانی آن را به نظاره نشسته اند.

وی اظهار کرد: فشارهای حداکثری نظام سلطه جهانی علیه ملت ایران همراه با مقاومت حداکثری ملت انقلابی ما ثابت کرد که انقلاب اسلامی همچنان پای ارزش‌ها و آرمان‌های خود ایستاده است.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با بیان اینکه جوانان خود را برای تحقق کامل آرمان‌های گام دوم انقلاب مهیای مبارزه‌ای بی امان در همه ابعاد علمی و عملی با خصم زبون کرده اند، خاطرنشان کرد: دهه مبارک فجر فرصتی برای تجدید قوای نیروهای انقلاب اسلامی زیر چتر ولایت و امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

عبادی زاده اضافه کرد: یوم الله ۲۲ بهمن را که مظهر شکوه ملت ایران است به تمامی ملت ایران به ویژه هم استانی‌های عزیز تبریک و تهنیت عرض کرده و از خدای متعال مجد و عظمت بیش از پیش انقلاب اسلامی و ملت‌های مظلوم را مسئلت می‌کنم.