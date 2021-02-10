به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد کبیری در پنجمین نشست کارگروه اقتصادی سرمایه گذاری و اشتغال با محوریت توسعه تعاون در مازندران اظهار کرد: در دنیا سه میلیون تعاونی با یک میلیارد عضو وجود دارد، ۳۰۰ تعاونی برتر دنیا نزدیک ۲۱۰۰ میلیارد دلار گردش مالی دارند که نشان دهنده ظرفیت بالای تعاونی‌ها است.



وی از فعال بودن ۹۴ هزار تعاونی در کشور و ۷ هزار تعاونی در استان مازندران خبر داد و افزود: پس از چند سال با کمک وزارت تعاون و آموزش و پرورش، تعاونی‌های دانش آموزی احیا می‌شوند و کار فرهنگی و گروهی برای ترویج تعاونی‌ها از مدارس آغاز شده است.



معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه توسعه شفافیت و دولت الکترونیک افزود: معاونت تعاون با ایجاد سامانه جامع و هوشمند، بخش تعاون را از یک اتاق نسبتاً تاریک به اتاق شیشه‌ای تبدیل کرد که این‌امر به حذف امضاهای طلایی دراین حوزه منجر شد.



وی از راه اندازی ۱۱ مرکز نوآوری تعاون در کشور خبر داد و گفت: هدف نخست حمایت از تشکیل و توسعه کمی و کیفی تعاونی‌های دانش بنیان و نوبنیان و هدف دوم حمایت از توسعه، راه‌اندازی و نوسازی تعاونی‌ها و بهسازی فرآیندهای داخل تعاونی‌ها از طریق ارائه مشاوره‌های کسب و کار است.



کبیری ویژگی‌های توسعه تعاون را باز توزیع عادلانه ثروت و اشتغال پایدار عنوان کرد و افزود: تعاونی‌ها بستری را برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی و ایجاد و تثبیت اشتغال فراهم می‌کنند.



معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی به تعاونی‌ها با کمک بانک‌ها پرداخت شده است.